흔들흔들, 내 마음 속 "오래된 아이"를 깨우는 책

전설의 알바트로스



물갈퀴 때문에

걷는 모습이 뒤뚱거려



쉽게 못 날아서

폭풍을 이용해 날아가곤 하지



한 번 날면 날개를 퍼덕이지 않아도 되지

착륙하지 않고 십 년이나 난다는 새

두 달 만에 지구를 일주한 일도 있다지



어깨자물쇠라는 힘줄이 있어서

날개를 편 채 십 년 내내 땅에 내려앉지 않는다지



양쪽 어깨에 올라탄 동생과 나를 생각하며

삼십 년을 공단 노동자로 일한 아빠

전설의 알바트로스와 닮았지



- 동시집 <내 귓속으로 들어가 보고 싶은 날>

"아이였던 나를 다정하게 안아주며 동시를 쓰는 동안, 나는 다시 어린 마음을 닦아 손에 쥐고 있습니다. 궁금한 동심의 뭉근한 기척을 당신의 주머니에 살포시 넣어봅니다. 이 동시집은 결국 당신 안의 오래된 아이에게 보내는 속삭임입니다."

- <시인의 말 중>에서

'나 지금 흔들리고 있는 거 맞지?'

석 달 넘게/우산꽂이에 꽂혀 있는 우산들/밖으로 나가 보고 싶어/몸이 간질간질하다//보슬비에 이마라도 적셨으면/귓바퀴에 닿은/빗소리라도 들었으면//돌돌 말린 아빠 우산은/입이 바싹 말랐다

- <빗소리라도 들었으면> 부분

저녁 먹고 나온/달 하나 떠 있다//골목길로 오토바이 끌고 오는 엄마/우유 배달 간 엄마가 돌아오는 시간이다/베트남에서 시집온 차우홍린/낮은 코에 까무잡잡한 피부/서툰 한국말이 잘 통하지 않아도/엄마는 하얀 잇몸 드러내며 웃는다

- <차우홍린> 부분

책을 읽을 때면/돋보기를 끼고 보는 엄마/살짝 흐린 글씨가 안 보이다가/돋보기만 쓰면 깨끗하게 보인다지/일이 없어 누워 자는/아빠 구름 낀 마음도 환하게 보이려나?/엄마 아빠가 싸우는 날이면/돋보기 먼저 챙겨 엄마에게 주고 싶어/엄마를 사랑하는 아빠 마음 먼저 보라고/작은 것도 크게 보라고

- <돋보기> 전문

바다를 지키는 방파제

바다가 문을 닫아야 잠을 청하지

- <방파제> 부분

인터넷에 접속해 '알바트로스'를 검색해보았다. "알바트로스, 바보새가 아니라 가장 위대한 새"라는 글귀가 눈에 들어왔다. 자세한 설명은 생략해도 좋겠다. 시를 읽다 보면 그 이유를 짐작할 수 있을 것 같아서다. 다만 검색하는 도중에도 코끝이 찡했다는 말은 해야겠다. 마지막 연을 두 번 연거푸 읽고 나서야 다음 시로 넘어갔다. 시의 감동이 어디서 오는지 새삼 깨달았다는 촌스러운(?) 고백도 해야겠다. 참고로, 이 시의 화자인 '나'는 시인과 동시 수업을 했던 아이라고 한다.<내 귓속으로 들어가 보고 싶은 날>은 김헌수 시인의 첫 동시집이다. 김 시인은 2018년 <전북일보> 신춘 문예에 시가 당선되면서 시인이 되었다. 그 후 시집 <다른 빛깔로 말하지 않을게>, <조금씩 당신을 생각하는 시간>, 시화집 <오래 만난 사람처럼>, <마음의 서랍>, 포토포엠 <계절의 틈> 등을 출간한 바 있다.나는 왜 동시를 못 쓸까? 그건 아마도 "당신 안의 오래된 아이"를 오랫동안 방치해왔기 때문은 아닐까. 이런 반성이 찾아온 탓이었을 것이다. 시로 넘어가지 못하고 '시인의 말'에 사뭇 오래 붙들려 있었던 것은. 김 시인은 "동시집을 읽는 동안 마음이 살짝 흔들린다면 그건 당신 안에 숨어 있던 아이가 깨어나고 있는 건지도 모르는 일"이라고도 적었다.'나'와 '당신' 사이에는 가족이 있다. 가족은 '나'의 확장이기도 하고 가장 가까운 '당신'이기도 하지만 말이다. 이번 동시집에는 가족 이야기가 많이 나온다. 물론 가족 이야기가 사람 가족 이야기로 국한되지는 않는다. 사람 가족 이야기를 할 때도 동물이나 식물, 심지어는 우산을 매개로 시상을 펼치기도 한다."석 달 넘게/우산꽂이에 꽂혀 있는 우산들"은 비가 와야 살 맛이 날 것이다. 일을 할 수 있기 때문이다. 혹시 아빠 우산의 입이 바싹 마른 것은 석 달 넘게 일이 없어서가 아닐까"엄마 우산 붉은 장미도/시들시들"한 이유가 경제 공동체인 가족이라는 한 울타리 안에 있기 때문이기도 하리라.이 동시는 "비 오는 하늘에/동동/떠 있어야 할 우산들/싱크대 수도꼭지 물만 쏟아져도/몸이/둥둥 하늘에 뜬다"라며 시적 정황은 어둡지만 어딘지 밝은 분위기로 갈무리 된다. 엄마가 등장하는 다음 시를 읽어보자. 김 시인과 동시 수업을 하는 아이들 중에는 다문화 가정 아이들도 많았다고 한다."메콩강 변에서 타던 오토바이를 탈 때면/더 신이 나는 엄마"는 "쌀국수를 끓일 때면 껀저섬 생각하며" 자주 울기도 하고 "일이 없어 누워 자는 아빠"와 싸우기도 하는 모양이다. 그런 엄마에게 화자는 돋보기를 먼저 챙겨 주고 싶다고 했다.이 시를 아빠가 읽으면 좋아하겠지만 엄마의 마음은 어떨까? 다행히 엄마가 좋아할 만한 시도 있다. 그 이야기를 하기 전에 돋보기에 대해 한마디만 더 해야겠다. 동심은 세계를 돋보이게 하는 마음일지도 모른다는 것. 내가 한 말이 아니다.시집 해설을 쓴 문신(시인, 문학평론가>에 의하면, 동심은 하나의 표정이다. 동심으로 바라보는 세상도 마찬가지다. 동심 앞에는 무궁무진한 표정들이 있다. 마치 돋보기로 들여보는 것처럼 말이다. 김헌수 시인의 동시에는 "세상의 표정을 돋보아 내는 동심의 시선"이 담겨 있다는 뜻이겠다. 이제 공평하게 엄마가 좋아할 만한 시를 읽어보자.<수박을 먹다가>에서 "달콤하고 시원한 수박/물 많은 수박을 먹다가" 화자는 "엄마의 배를 생각한다. "엄마의 동그란 뱃속에/나도 작고 동그란 수박이었겠지"하고 말이다. 그러면서 "떨어져서 살 수 없는 엄마와 나 사이"를 다시금 확인한다. "파란 수박 줄기 같은/가느다란 줄이 이어져 있었겠지"라고 생각하면서. "쟁반에 놓인/수박을 베어 물면/엄마, 하고 말할 때처럼/내 입도 동그랗게 열리지"라고 시가 끝난다.시를 읽다 보면 어두웠던 마음이 환해진다. 여기에는 그림도 한몫을 한다. 시 읽기에 정신을 쏟다 보면 그림은 그냥 넘어가기 쉬운데 이번 동시집을 읽을 때는 달랐다. 그림도 찬찬히 살펴보게 되고 그럴 때마다 입가에 미소가 머금어진다. 동시에 따뜻하고 생생한 그림을 입힌 김민하 화가는 2001년 <아동문예>에 동시가 당선되고, 2012년 <심상>에 시가 당선되어 시인으로서도 활동하고 있다.안도현 시인은 추천사에서 "이 동시집을 읽는 어린이들은 사람과 자연이 결코 별개로 떨어져 있는 것이 아니라는 것을 자연스럽게 배우게 될 것이다"라고 평가한다. "하찮게 여기는 작은 벌레나 짐승도 사람하고 똑같은 직업을 가지고 일을 한다니!"라고 감탄하기도 한다.시인의 동심이 작동되는 세계에서는 벼룩조차도 당당하고 긍정적인 존재다. "나는 벼룩이야/통통 뛰어올라/하늘의 높이를 재는 재주를 가졌지"라고 자랑을 마다하지 않는다. 거기에 한 술 더 떠서 "한번 날아올라 볼래?"(<같이 뛰어볼래?>)라고 화자에게 조언하기도 한다. 물론 이 모든 것은 시인이 세상을 향해 마음의 귀를 열어 놓았기에 가능한 일일 것이다.방파제는 파도를 막기 위하여 항만에 쌓은 둑을 말한다. 바다의 센 물결을 막아서 항구를 보호하기도 한다. 하지만 김헌수 시인에게 방파제는 "수평선이 전해주는 먼 나라 소식"도 들어주고 "어린 멸치 떼가 소곤대며 노는 일/외뿔고래에 걸려 온 미역 줄기의 하루를 만져주는 일"도 함께 수행한다. 김 시인은 이 일이 곧 시인의 일이라고 말하는 듯하다. "바다가 문을 닫"기 전에는 "잠을 청하지" 못하는 방파제처럼 삶(세계)이 끝나지 않는 한 귀를 열어두고 시인으로서의 사명을 다 하겠다는 뜻이겠다.