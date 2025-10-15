36년 전 국가보안법 위반 재심사건에 검사가 '무죄' 구형

큰사진보기 ▲창원지방법원 진주지원. ⓒ 윤성효 관련사진보기

1990년 경찰-검찰이 대학생을 구속기소하고, 법원에서 징역형을 선고했던 국가보안법 관련 재심사건에서 검사가 '죄가 되지 않는다'면서 무죄를 구형했다. 36년 만이다.15일 창원지방법원 진주지원에서 열린 진홍근(60) 경남유월민주항쟁정신계승시민연대 이사에 대한 국가보안법 재심사건 첫 공판에서 공판 검사는 재판부에 '무죄'를 선고해 달라고 요청했다.진홍근 이사는 진실화해를위한과거사정리위원회의 진실규명 결정에 따라 법원에 재심신청을 했고, 창원지법 진주지원이 재심개시 결정해 이날 재심사건 첫 공판이 열렸다.1983년 경상국립대 의과대학 의학과에 수석 입학한 진 이사는 민주화운동을 이유로 1990년 유급 제적되었다. 그는 노태우정부 때인 1990년 3월 19일 새벽, 진주시 주약동에 있던 자취방에서 경찰에 연행되었다.경상국립대 '풀무회' 동아리 회원이었던 그는 경찰에 의해 '남도주체사상연구회' 수괴로 지목되었다. 1년 가량 미행·사찰해 오던 경찰은 체포 영장 없이 압수수색 영장만 발부 받아 그를 연행·구속했다. 이후 진주경찰서 대공과로 연행된 그는 온갖 고문을 당했고, 당시 받은 고문으로 인한 후유증으로 지금도 발과 무릎이 좋지 않다.검찰은 그를 남도주체사상연구회가 아닌 이적표현물(책) 소지 혐의로 기소했다. 당시 그가 갖고 있었던 책 가운데 <세계철학사2>가 있었는데, 이 책은 윤석열정부 때 통일부 장관을 지낸 김영호씨가 대표로 있었던 녹두출판사에서 펴낸 것이다. 80여일 가량 구속되었던 그는 이후 재판에서 징역형과 집행유예를 선고받고 풀려났다.재심사건 첫 공판은 그가 경찰에 연행·구속된 지 35년 9개월여만에 열렸다. 이날 공판검사는 "절차적 문제가 있었고, 이적성이 있다고 보기 어렵다"라며 무죄를 구형했다.진홍근 이사는 최후진술에서 "검사조차 무죄 구형을 했는데 무슨 최후진술이 필요하겠느냐"라며 "이 사건의 실체적 진실이 밝혀지길 바란다. 국가보안법을 위반한 범법자로 살아온 세월이 36년 정도다. 우리 민족이 일제치하에서 힘들게 살았던 시간과 같다"라고 말했다.그는 "저는 대학 의과대학에 수석입학 했지만 그 뒤 인생은 고단했다. 과거 판결과 오늘 판결이 무관하지 않다고 생각한다"라며 "국가보안법 위반 범법자라는 꼬리는 최근까지 제 삶에 영향을 미쳤고 사회생활을 편안하게 할 수 없을 정도로 지장을 주고 있다"라고 말했다.또 그는 "아버지께서 자식이 국가보안법 범법자가 되니까 살 수가 없어 술로 지내시다가 퇴행성 우울증을 앓으시다 67세에 돌아가셨다"라며 "국가보안법 위반자로 산다는 게 얼마나 힘든지 알아달라. 책 몇 권을 소지하고 있었다는 걸로 이후 인생에서 엄청난 후과를 치른 것이다"라고 털어놓았다.진 이사는 "경찰과 검찰은 당시 남도주체사상연구회라는 조직사건을 만들려고 했지만 되지 않으니까 책 몇 권, 그것도 시중 서점에서 다 파는 책을 소지하고 있다고 해서 구속을 시켰던 사건이다"라며 "그때 책을 만들어낸 출판사 사장이 윤석열정부 때 통일부 장관을 지냈다. 책을 만든 사람은 장관이 되고 책을 사서 읽은 사람은 국가보안법 위반자라는 게 말이 되느냐"라고 강조했다.진홍근 이사를 변론한 조영선 변호사는 "오래된 사건이다. 경찰이 남도주체사상연구회 조직사건을 만들려고 조사하다가 구체적인 혐의가 나오지 않으니까 소지하고 있던 책자와 관련해 이적표현물 소지 혐의로 기소해 재판을 받았던 것인데, 오늘 검사도 무죄 구형했으니 그렇게(무죄) 선고가 나올 것이라고 본다"라고 말했다.이번 사건의 선고 공판은 오는 12월 11일 창원지법 진주지원에서 열린다.