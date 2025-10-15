대전 역사와 정신 담은 열 가지 춤사위 '대전십무'

큰사진보기 ▲(사)정은혜 민족무용단(예술감독 정은혜)이 주관하는 '대전십무(大田十舞)'가 오는 26일 오후 유성구 유림공원 야외특설무대에서 새롭게 선보인다. ⓒ 심규상 관련사진보기

큰사진보기 ▲이번 유성구 공연에서는 시민 참여를 독려하기 위해 '대전십무 감상문 쓰기 대회'를 함께 개최한다. ⓒ 심규상 관련사진보기

(사)정은혜 민족무용단(예술감독 정은혜)이 주관하는 '대전십무(大田十舞)'가 오는 26일 시민들과 만난다.대덕구와 중구 공연에 이어 올해는 유성구 유림공원 야외특설무대에서 새로운 무대를 선보인다. 공연시간은 이날 오후 4 시와 오후 6 시다.<대전십무>는 충남대학교 정은혜 교수가 19년에 걸쳐 대전의 역사, 자연, 인물, 설화 등 지역의 뿌리를 찾아 독창적인 춤 예술로 승화시킨 열 개의 작품을 말한다. 한국적 색채가 짙은 창작품이면서 춤이 한 도시를 상징한 최초의 사례라는 평가를 받고 있다.십무 중에는 '유성학춤'처럼 유성 온천 설경을 담거나, '갑천,그리움' 처럼 갑천의 전설을 담은 춤사위도 있다.'호연재를 그리다'는 한 인물의 문학적 삶을 춤으로 표현했다. 호연재 김씨는 조선 숙종과 경종 때 살았던 여류 문인으로, 허난설헌에 비견될 만큼 뛰어난 문학적 재능을 지녔다. 이름은 남아있지 않으며 호가 호연재(浩然齋)다. 충남 홍성에서 태어났고, 그가 거주했던 대전 송촌동 고택은 국가민속유산으로 지정됐다.이번 유성구 공연에서는 시민 참여를 독려하기 위해 '대전십무 감상문 글짓기 대회'를 함께 개최한다. 참가대상은 초등학생, 중학생, 고등학생, 일반 등 누구나 참여 가능하다. 공연을 감상하고 느낀 감동, 깨달음, 또는 대전의 문화적 가치에 대한 생각을 자유롭게 표현하면 된다. 우수작에는 상금도 수여된다.정은혜 민족무용단 관계자는 "그동안 대전십무를 접하지 못했던 시민은 물론, 이미 보셨던 분들도 다시 한번 춤을 통해 대전의 정신을 느끼고 활력을 얻는 즐거운 시간이 될 것"이라며, "공연감상과 '가을나들이 라는 즐거움을 동시에 선사한다"고 전했다.