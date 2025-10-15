초등생에 10만 원 '울산아이문화패스', 4개월 만에 79.3% 발급 '호응'

울산시 민선 8기 후반기 핵심 과제인 '울부심(울산시민자부심) 생활+ 사업'의 일환으로 마련된 '울산아이문화패스' 카드사업에 시민들이 호응하는 것으로 파악됐다(관련 기사 : 울산 "초등 연령 매년 10만 원·어르신 시내버스 무료화"
).
울산광역시에 거주하는 7~12세 초등학교 연령대의 모든 아이들에게 한 명당 연간 10만 원의 문화예술 활동비를 지원해 문화 향유 기회를 제공하는 '울산아이문화패스' 카드는 울산지역 내 4800여 개의 문화(공연, 영화·전시 관람, 서적 구매 등), 체육활동, 예체능 학원 등에서 사용 가능하다. 사용처는 울산아이문화패스 누리집에서 확인할 수 있다.
울산시가 15일 공개한 이용 현황에 따르면 지난 6월 발급을 시작한 후 4개월간(9월말 기준) 전체 대상자 6만 751명 중 4만 8171명이 카드를 수령해 발급률은 79.3%를 기록했으며, 이 중 64%가 이미 다양한 문화활동에 카드를 활용하고 있는 것으로 파악됐다.
사용별 내역은 예체능 학원(45.2%), 문화활동(41.0%), 체육활동(9.2%), 기타(4.6%) 순이었고 지역별 발급률은 북구가 81.9%로 가장 높았다. 이어 중구(80.3%), 남구(79.1%), 동구(77.7%), 울주군(76.2%) 순으로 나타났다.
울산시는 아이문화패스 도입으로 아이들이 부모와 함께 다양한 문화, 예술 체험을 즐기고, 체육 활동 등을 통한 신체발달과 창의적 학습 기회를 얻음으로써 "시민들로부터 호응을 얻고 있다"고 분석했다. 또한 지역 문화·체육 업계의 소비 촉진으로 지역경제 활성화에도 긍정적인 효과를 가져오고 있다고 보고 있다.
울산시 관계자는 "이번 정책이 아이들의 문화향유 기회를 확대하고 양육 가구의 경제적 부담을 완화하는 동시에 지역 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다"라며 "앞으로도 울산의 모든 아이들이 문화로 성장하고, 예술을 통해 꿈을 키워 갈 수 있도록 지속적으로 지원을 강화해 나가겠다"라고 밝혔다.
울산아이문화패스, 어떻게 진행하나
한편 울산시는 올해 5월 시민들의 편의를 위해 별도의 서류 절차 없이 울산아이문화패스 신청부터 발급까지 가능한 온라인 통합(원스톱) 접수체계(시스템)를 구축했다. 이어 초등학생 학부모를 대상으로 한 온라인 중심 홍보, 정보무늬(QR코드)를 활용한 모바일 신청 등을 통해 신청률을 높이기 위해 노력해 왔다.
카드는 법정친권자인 보호자가 본인 인증을 통해 신청할 수 있고, 신청 시 입력한 주소로 카드가 우편 발송되며, 수령 즉시 사용 가능하다.
미발급자는 오는 11월 30일까지 울산아이문화패스 공식 누리집(www.ulsan.go.kr/i-culture/)에서 신청 가능하며, 카드 사용기한은 12월 20일까지다.