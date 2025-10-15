경기도교육청, 경기공유학교 학점 인정형 수업 대폭 확대

큰사진보기 ▲경기공유학교 학교 밖 학점인정 평가회 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

학교 밖 학습 플랫폼 경기공유학교 학점 인정형 수업이 대폭 확대된다.경기도교육청 등에 따르면 올해는 학점인정형 공유학교를 9개 교육지원청에서 1학기 12개 과목과 2학기 11개 과목을 운영했다. 내년에는 경기도 모든 교육지원청에서 총 63개 과목을 운영할 예정이다. 학점으로 인정받을 수 있는 수업을 경기도 전역에서 한다는 것이다.올해 운영한 학점 인정형 프로그램은 항공기 일반, 바이오 분석 기술, 반려 동물 관리, 경찰학, 영상 제작 기초, 반도체 제조, 서양 조리, 인공지능 기반 생물정보학 기초와 활용, 만화 콘텐츠 제작 등이다.내년에는 인공지능 프로그래밍 입문, 데이터 과학과 인공지능, 바이오 기초 화학, 패션 디자인의 기초, 연기, 광고제작실무, 인체 구조와 기능, 음악프로듀싱, 기초 간호 임상 실무 등 63개 과목이 운영된다.15일 경기도교육청은 경기도미술관에서'경기공유학교 학교 밖 학점인정 평가회'를 열고 올해 운영 성과를 공유하며 향후 발전 방향을 논의했다. 평가회에 교육청 관계자와 대학 관계자 등 100여 명이 참여했다.행사는 기조 강연과 대학 과목 운영 사례 공유, 교육지원청 지역사회기관 발굴 사례 공유, 성과 공유 및 토론 순으로 진행됐다. 참석자들은 운영 과정에서의 성과, 한계, 개선 과제를 논의하며 2026학년도에는 보다 확대되고 안정적인 운영을 추진하기로 뜻을 모았다고 한다.한남대학교 박남정 교수는 기조강연에서'변화하는 사회, 지역으로 확장되는 교육과정'을 주제로 학교 밖 학습이 지역사회와 연계된 새로운 교육 생태계로 발전할 가능성을 제시했다. 이어 한양대학교 박경호 교수가 '인공지능 기반 생물정보학 기초와 활용'을, 차의과대학교 정석률 교수가 '스포츠 생리의학' 과목 운영 사례를 발표했다. 구리남양주교육청 김지아 장학사는 지역사회 협력 기반 과목 개설 사례를, 운정고등학교 이수윤 교사는 학교 밖 학점인정 운영 현장 의견을 발표했다.