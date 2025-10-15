"'법원 판결 불복' 한국도로공사, 소송비에만 1억7600만 원 썼다"

큰사진보기 ▲진보당 윤종오 국회의원 모두발언 모습 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

한국도로공사가 현장지원직 노동자들과의 임금 소송에서 잇따라 패소하고도 항소를 반복해 국민 혈세를 낭비하고 있다는 비판이 제기됐다.공공연대노동조합 한국도로공사지부와 진보당 윤종오 국회의원은 15일 오전 10시 20분 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "한국도로공사가 법원 판결을 이행하지 않고 상급심 소송을 이어가며 소송비용만 1억7600만 원을 낭비하고 있다"고 했다.진보당 윤종오 국회의원은 모두발언을 통해 "현재 도로공사는 현장지원직 노동자들과 임금차액을 둘러싼 소송을 무려 6건이나 진행하고 있으며, 그중 4건이 동일한 임금청구 소송"이라며 "이미 법원은 일관되게 노동자의 손을 들어주고 있음에도 항소와 상고를 반복하고 있다"고 지적했다.윤종오 의원은 "10월 31일 가장 먼저 제기된 소송의 최종 판결이 선고된다"면서 "한국도로공사는 그 결과를 겸허히 수용하고 동일한 소송을 모두 취하해야 하며 법원 판결에 따라 임금차액을 즉시 지급해야 한다"고 촉구했다.현장지원직 노동자들은 원래 고속도로 톨게이트 용역 노동자로, 문재인 정부 시절 직접고용 투쟁과 법원 판결을 통해 2020년 5월 도로공사에 직접 고용됐다.그러나 도로공사는 직접 고용 과정에서 기존 실무직 임금보다 15% 삭감된 '현장지원직'이라는 별도 직군을 신설했고, 톨게이트 수납 업무 대신 졸음쉼터 청소, 버스정류장 정비, 풀 뽑기 등의 업무를 부여했다는 게 노조의 주장이다.유창근 한국도로공사지부 지부장은 현장발언을 통해 "대법원에서 지위도 인정받고 임금도 실무직 임금으로 인정받았지만, 도로공사는 현장지원직이라는 최하위 직군을 만들고 최저임금 수준으로 임금설계를 다시 만들었다"며 "정확히 말하자면 공사는 현장지원직 직원의 임금을 체불하고 있다"고 주장했다.김학균 사무처장은 발언을 통해 "한국도로공사는 기존 실무직군과의 임금차액을 지급하라는 동일가치노동 동일임금지급원칙에 근거한 법원의 판결을 더 이상 무시하지 말고 법원의 판결을 이행하고 존중해야 한다"고 촉구 했다.공공연대노동조합은 ▲직원 상대 소송 중단 ▲현장지원직군 폐지 및 실무직 전환 ▲삭감된 임금 지급 및 임금체계 정상화 ▲현장지원직 인력 충원 및 정원유지를 요구했다.