"미국, 동맹이냐 날강도냐 ... 이젠 헤어질 결심할 때"

큰사진보기 ▲진보당 김해시위원회는 15일 김해시청 브리핑실에서 기자회견을 열어 “동맹이냐, 날강도냐? 주권자 국민의 명령이다. 미국 트럼프의 경제약탈 막아내자”라고 밝혔다. ⓒ 김태복 관련사진보기

트럼프 미국 대통령이 우리나라에 대해 엄청난 규모의 투자를 요구하자 반발이 거세다. 진보‧시민단체와 정당들이 '미국의 경제수탈, 굴욕협상 저지', '대미투자 전면 철회', '한국노동자 강제구금 사과없는 트럼프 방한 반대' 등을 내걸고 기자회견, 집회, 시국선언을 벌이고 있다.민주노총 경남본부는 15일부터 이달 말까지 "경제수탈, 일자리 파괴, 반트럼프 긴급행동"이란 제목으로, 창원시청 사거리와 한서빌딩 앞 광장에서 '중식 선전전'과 '실천투쟁'을 진행한다.또 지역 진보단체‧정당들은 16일 오전 경남도청 정문 앞에서 "강제구금 인권유린 규탄, 투자강요 경제약탈 거부 시국선언"을 한다.민주노총 경남본부, 창원진보연합 등 단체들은 15일 저녁 창원 한서빌딩 앞 광장에서 '반미월례행동'을 벌인다. 이날 집회는 "미국과 헤어질 결심(Good bye America)"이라는 제목으로, 공연과 발언이 이어졌다.김은형 민주노총 경남본부장은 "국가 부채가 GDP 대비 약 130%의 나라, 1달에 9000조원씩 증가하는 나라, 하루 이자가 약 3조 1000억의 나라, 심각한 무역적자의 나라, 제조업이 무너진 나라가 어딘 줄 아느냐. 바로 미국이다. 이대로는 계속 가다가는 중국으로부터 뒤처지는 나라로 전락할 위기에 놓여 있다 한다"라며 "바이든은 군사적 세계대전으로, 트럼프는 경제적 세계 대전으로 치닫고 있다. 자국의 빚을 남의 세금으로, 제조업의 부활도 남의 약탈적 투자로, 전쟁비용도 동맹국 수탈로, 미국패권 부활을 위하여 물불을 가리지 않고 약탈과 수탈을 전세계적으로 전쟁을 치르듯 전개하고 있다"라고 설명했다.김 본부장은 "혈맹이라, 절대 변함없는 굳건한 동맹이라 한세기에 가깝도록 부르짓은 한미동맹. 우리는 그 실체를 똑똑히 보았다. 미국의 투자 강요에 못이겨 미국 현지 공장을 짓고 있던 한국의 노동자들을 노예처럼 체인에 묶어 끌고 가는 만행을 서슴없이 저지렀고, 아직까지 사과조차 하지 않는 나라와 우리가 진정 동맹국인가?"라며 "이런 동맹이 우리나라 국익을 위하고, 국민을 위한 것인가? 위대한 대한민국이 미국의 식민지인가?"라고 말했다.이어 "트럼프는 한술 더 떠서 대한민국 외환보유액의 84%에 해당하는 3500억 달러를 현금으로 내놓으라 엄포를 놓고 있다. 외환보유액 중 3500달러를 빼면 그야말로 제2의 외환위기가 닥친다. 경제 파국을, 위기를 막아야 한다"라고 덧붙였다.김 본부장은 "더 이상 주권을 짓밟는 트럼프와 미국을 두고 볼 수만은 없다. 미국의 경제, 안보 수탈 막아내야 한다. 굴욕적 한미동맹 이제 끝낼 때이다"라며 "노동자, 민중이 이 땅을, 대한민국을 살리는 길에 함께 나서야 한다"라고 강조했다.김인애 진보당 창원의창(공동)위원장은 "이대로 두면 돌이킬수 없는 위험이 올 것이다. 저는 아이엠에프 때 8살이어서 잘 모르는데, 느껴지는 공포는 그 급 아닐까 싶다"라며 "다 짤리고, 이혼하고, 경제적으로 어려워지고, 이런 미래를 맞아야 겠느냐. 국민들은 광장으로 단련 됐다 싸울 준비 되어있다. 이재명 대통령은 국민들을 믿고 자주외교에 나서라"라고 말했다.이영곤 창원진보연합 대표는 "1945년부터 시작된 우리의 만남은 본격적으로 1953년 10월 1일 한미상호방위조약을 손가락 걸고 맹세했지요. 그렇게 살아온지 어언 72년이 되었네요. 처음엔 이게 행복인줄 알았어요. 당신이 억지로 떼어낸 북녘이 나를 못 살게 굴 것이란 말에 마음 졸이며 살았지요. 당신의 그 달콤한 말과 원조요 차관이요 내민 사탕발림에 김중배의 다이아반지에 홀딱 넘어간 나쁜 거시기라 손가락질도 받았어요"라고 말했다.이어 "이젠 듣도 보도 못한 500조를 내놓으라는 어 메리카 당신. 이젠 당신의 가스라이팅 수법을 나는 너무 잘 알아요. 몇 배 뻥튀기해서 내가 쫄면 양보하는척 하면서 살살 구슬려. 끝끝내 그돈에 주머니 쌈지까지 털어가던 그 수법을 어찌 잊겠어요"라고 덧붙였다. 이어 "이제 우리 헤어집시다. 그러니 어 메리카씨 당신은 당신집으로 가주세요"라고 말했다.진보당 김해시위원회는 15일 김해시청 브리핑실에서 기자회견을 열어 "동맹이냐, 날강도냐? 주권자 국민의 명령이다. 미국 트럼프의 경제약탈 막아내자"라고 밝혔다.이들은 "트럼프 대통령은 '한국에서 3500억 달러를 투자받는다'면서 '그것은 선불(up front)'이라고 주장했다. 아직 협상 중인 상황에 자신에게 유리한 요구를 한다해도, 트럼프의 '선불' 주장은 이 협상의 본질이 불평등 협상임을 다시금 확인시켜 준다"라고 설명했다.이어 "월스트리트 저널에 따르면, 하워드 러트닉 미국 상무장관이 한국 정부 인사에게 '3500억 달러에 더해, 최종 금액을 일본의 5500억 달러에 가깝게 해달라', '많은 부분을 대출이 아닌 현금으로 제공해달라'고 요구했다 한다"라며 "8월 말 기준 한국의 외환보유액이 4163억달러인데, 이보다 많은 액수를 내놓으라니, 이건 대한민국 경제가 거덜나든 말든 아무런 관심이 없다는 소리 아니냐. 이런 게 약탈이 아니고 무엇이냐"라고 덧붙였다.진보당 김해시위원회는 "트럼프의 약탈적 투자 강요에 맞서 김해 주요 거리 곳곳에서 트럼프 경제약탈 저지 국민서명, 정당연설회, 출퇴근 시간 현수막 선전전, 제조업 노동자 간담회 등을 하며 김해시민들의 분노를 모으겠다"라고 밝혔다.