울산공업축제에 8개국 13개 도시 참석..."역사·문화·생태자원 홍보 기회"

큰사진보기 ▲지난해 울산공업축제 모습 ⓒ 울산공업축제 추진위 관련사진보기

AD

울산 최대 축제인 '2025 울산공업축제'가 "울산이 대한민국입니다"를 슬로건(구호)으로 10월 16일부터 19일까지 울산 전역에서 열린다. 이 행사에선 거리행진(퍼레이드)·개막식·불꽃축제 등 15개 연계행사가 펼쳐지고, 182개 전시·체험·참여 공간이 마련된다. 개막식은 16일 저녁 울산 태화강국가정원 남구 둔치에서 열린다.15일, 8개국 13개 도시 106명으로 구성된 울산시의 해외자매·우호도시 대표단이 울산에 왔다. 이날 저녁 울산시가 주최하는 환영 연회(리셉션)에 참석할 예정인 해외 대표단은 일본 하기시·니가타시·구마모토시·시모노세키시, 중국 창춘시·우시시, 미국 휴스턴시, 체코 모라비아실레지아주, 튀르키예 코자엘리시, 미얀마 만달레이, 베트남 칸호아, 우즈베키스탄 페르가나로 구성됐다.올해 울산을 방문하는 해외 대표단은 지난해 3개국 7개 도시 76명보다 대폭 확대된 규모로, 울산공업축제를 통한 국제 교류의 장이 확대되는 모양새다.특히 개막식에서는 튀르키예 코자엘리시 군악대의 특별공연이 펼쳐져 축제의 개막 분위기를 달굴 예정이며 이날 울산시와 우즈베키스탄 페르가나주는 자매도시 협약 체결도 한다.울산시 관계자는 "이번 협약을 통해 산업·교육·문화 등 다양한 분야에서 교류를 확대하고 양 도시 간 실질적인 협력관계를 강화해 나갈 계획"이라며 "방문 기간 동안 시장급 4개 도시와의 일대일 회담을 비롯해 도시 간 협력 강화 와 공동사업 추진 방안을 논의할 예정"이라고 말했다.울산공업축제를 찾아온 해외 대표단은 울산의 대표 산업현장인 현대자동차 울산공장, HD현대중공업을 견학하며 태화강 국가정원, 대왕암공원, 장생포고래문화특구 등 도시의 관광 명소도 둘러볼 예정이다.이에 울산시는 지난 7월 세계유산으로 등재된 반구천의 암각화와 오는 2028년 개최 예정인 울산국제정원박람회 등 울산의 역사·문화·생태자원을 해외 도시 대표단에 적극 홍보한다는 계획이다.김두겸 울산시장은 "먼 길을 마다하지 않고 울산을 찾아주신 해외자매·우호도시 대표단 여러분을 진심으로 환영한다"라며 "올해는 지난해보다 더 많은 도시가 함께해 울산공업축제가 국제적인 축제로 발전하고 있음을 실감한다"라고 말했다.이어 "이번 방문을 통해 산업과 첨단기술, 정원과 자연이 공존하는 울산의 매력을 직접 느끼시길 바라며, 이를 계기로 각 도시 간 교류와 협력이 더욱 확대되기를 기대한다"라고 덧붙였다.한편 울산시는 현재 15개국 23개 도시와 자매·우호협력 관계를 맺고 있으며, 산업, 문화, 환경, 청소년 등 다양한 분야에서 지속적인 교류를 이어오고 있다.