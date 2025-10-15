계룡산, 유네스코 세계복합유산 향한 도전 시작

큰사진보기 ▲‘한국의 영산 계룡산’ 학술회의에 앞서 참석자들이 국민의례를 하며 행사의 시작을 함께하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이일주 공주문화원장(계룡산 세계유산 등재추진위원장)이 ‘한국의 영산 계룡산’ 학술회의에서 대회사를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲최병조 공주시 경제문화국장이 '한국의 영산 계룡산' 학술회의에서 축사를 하며 계룡산의 세계복합유산 등재 추진에 대한 지원의지를 밝히고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲서정석 공주대학교 교수(문화유산대학원 원장)가 위트 있는 진행으로 ‘한국의 영산 계룡산’ 학술회의 현장을 이끌고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲좌측부터 최석원 전 공주대학교 총장, 서광수 공주대 명예교수, 이해준 공주대 명예교수, 이찬희 공주대 교수, 한창섭 박사가 ‘한국의 영산 계룡산’ 학술회의에서 주제발표를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲공주대학교 국제회의장을 가득 메운 참석자들이 ‘한국의 영산 계룡산’ 학술회의를 경청하며 세계복합유산 등재 추진의 열기를 더하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲남은혜 명창이 ‘공주 아리랑’, ‘노들강변’, ‘은계골’을 열창하며 ‘한국의 영산 계룡산’ 학술회의의 막을 열고 분위기를 한층 끌어올리고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

유네스코 세계복합유산 등재를 목표로 한 '한국의 영산 계룡산' 학술회의가 15일 오후 2시 공주대학교 국제회의장에서 열렸다.계룡산의 문화유산과 자연유산을 아우르는 세계적 가치 규명과 등재 전략을 모색하기 위해 공주·충남 지역 기관과 학계가 한자리에 모였다.이날 회의는 서정석 공주대 교수(문화유산대학원장)의 사회로 진행됐다. 행사에는 이일주 공주문화원장(계룡산 세계유산 등재추진위원장), 최병조 공주시 경제문화국장, 이용성 공주시의회 부의장, 송영월·이상표 시의원, 박미옥·고광철 충남도의원, 송요섭 국립공원 계룡산관리사무소장, 최장열 국립공주박물관장 등 각계 주요 인사들이 참석해 높은 관심을 보였다. 회의장을 가득 메운 방청객과 열띤 질의응답이 등재 추진의 열기를 보여줬다.이일주 위원장은 개회사에서 "공주는 이미 공산성과 무령왕릉, 마곡사 등 다섯 건의 세계유산을 보유하고 있다"며 "남은 과제는 계룡산을 세계유산으로 등재하는 일"이라고 말했다.그는 "영산(靈山) 계룡산의 복합유산적 가치를 유네스코 무대에서 논의될 수 있도록 적극 추진하겠다"고 했다.최병조 공주시 경제문화국장은 "행정기관도 등재 추진을 위한 지원을 아끼지 않겠다"며 "공주가 보유한 역사·문화적 자산을 세계와 공유할 때 지역의 품격도 함께 높아질 것"이라고 강조했다.주제 발표에서는 학계가 계룡산의 문화·자연유산이 공존하는 복합적 가치를 다각도로 조명했다.최석원 전 공주대 총장은 "계룡산은 중악단과 산신제라는 문화적 상징과 함께 생태·지질학적 다양성을 지닌 공간"이라며 "진정성, 완전성, 보호·관리체계 등 유네스코 등재 기준을 충족할 수 있도록 체계적인 연구와 관리가 필요하다"고 말했다.서광수 공주대 명예교수는 계룡산을 "쥬라기부터 백악기까지 1억7천만 년의 지질학적 역사를 간직한 한반도의 보고(寶庫)"라고 소개하며 "유네스코 세계지질공원으로서의 가능성도 충분하다"고 평가했다.이해준 공주대 명예교수는 "통일신라 이래 국가 제사로 이어진 산신제의 역사성과 명성황후가 주도한 중악단의 의례는 계룡산의 문화적 진정성을 보여준다"며 "산신제의 국가문화재 지정이 복합유산 등재의 중요한 단서가 될 것"이라고 말했다.이찬희 공주대 교수는 "계룡산에는 천황봉과 삼불봉 등 20여 봉우리와 7계곡, 3폭포가 어우러진 경관이 있으며 국보·보물 등 40여 건의 지정문화재와 80여 건의 비지정유산이 존재한다"면서 "자연경관과 문화자원의 총체적 관리체계를 마련해야 한다"고 제언했다.한창섭 박사는 김시습의 초혼제 등 계룡산을 배경으로 한 문학적 전통을 분석하며 "계룡산은 예술과 사상이 교차하는 영감의 산이다. 문학유산 연구를 통한 복합적 가치 발굴이 필요하다"고 했다.전문가들은 계룡산의 복합유산 등재가 단기간에 이뤄질 수 없다는 점에 공감했다. 등재를 위해서는 잠정목록 등재, 신청서 제출, ICOMOS·IUCN 평가 등 엄정한 절차를 거쳐야 한다.특히 계룡산은 공주·계룡·논산·대전 등 4개 지자체에 걸쳐 있어 지방정부 간 협력이 필수적이다. 공주시가 추진 중인 '계룡산 지질공원' 사업도 복합유산의 자연유산 부문 검토에 도움이 될 것으로 평가됐다.현재 전 세계 유네스코 세계유산 1,248건 중 복합유산은 41건(3.3%)에 불과하다. 문화와 자연의 상호작용을 입증해야 하는 복합유산 등재는 그만큼 어려운 과정이지만, 학계는 "지금이 도전할 시점"이라고 입을 모았다.행사장에서는 "계룡산이 세계유산으로 등재되면 지역의 정체성과 자부심이 한층 높아질 것"이라는 시민 의견이 이어졌다. 일부 참석자는 "산신제, 경관, 문학을 연결한 스토리텔링형 유산 관리가 필요하다"고 제안했다.이번 학술회의를 계기로 공주문화원과 공주시는 학계와 함께 등재 로드맵을 구체화할 계획이다.행사에 앞서 남은혜 명창이 '공주 아리랑'과 '노들강변', '은계골'을 불러 분위기를 돋우며 지역의 문화적 자긍심을 상징했다.