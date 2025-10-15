메뉴 건너뛰기

"박정훈의 경기동부연합 의혹 제기는 허위사실, 법적 대응할 것"

정치

25.10.15 17:06최종 업데이트 25.10.15 17:06

백승우 전 통진당 사무부총장 "경기동부연합과 아무 관련 없어"... 박 의원 제기한 판결 내용 관련 반박도

박정훈 국민의힘 의원이 14일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "2004년 성남시의회가 성남의료원 조례 심의를 미뤘다는 이유로 시민단체활동가였던 이재명 대통령은 시의원들의 퇴장을 막으려 했다가 특수공무집행방해 및 공용물건손상으로 벌금 500만원을 선고받았는데 김현지 대통령실 제1부속실장도 이 범죄행위에 함께 한 것으로 확인됐다"고 주장하고 있다. 박 의원은 "김현지 제1부속실장이 김일성 추종세력인 경기동부연합과 연결돼 있다는 의혹을 사실로 확인했다"고 주장하기도 했다.
박정훈 국민의힘 의원(서울 송파갑)이 김현지 대통령실 제1부속실장에 대해 '경기동부연합 연루설'을 제기한 가운데, 박 의원이 핵심세력이라 지목한 백승우 전 통합진보당 사무부총장이 이를 허위사실이라고 반박하고 나섰다.

14일 박정훈 의원은 국회에서 기자회견을 열고 "경기동부연합, 통합진보당, 김현지, 이재명 대통령으로 연결되는 고리가 드러났다"며 2010년 김미희 전 통합진보당 의원의 공직선거법 위반 혐의 판결문에 김 실장과 김 전 의원이 '잘 알고 지내는 사이'라는 내용이 담겨 있다고 주장했다.

이어 "김 전 의원의 남편은 백승우씨로, 경기동부연합의 핵심세력"이라며 "김 전 의원과 그 공범이 식사 모임을 방문해 선거운동을 하고 식사 대금을 지불해 공직선거법 위반 혐의로 기소됐는데 이 위반행위에 김현지 실장이 깊이 관여돼 있었다"고 덧붙였다.

백승우 전 통진당 사무부총장 "한마디로 허위사실"

이에 백 전 사무부총장은 14일 자신의 페이스북에 "한마디로 허위사실"이라고 반박했다. 백 전 사무부총장은 "나는 경기동부연합과 아무 연관이 없다. 서울 모대학 사학과를 졸업했고, 이석기 내란음모조작사건이나 통합진보당 강제해산 판결문에도 이름 석 자 없다"고 말했다.

그는 "민주노동당 통합진보당 핵심 고위 당직자(?)라고 부른다면 갑론을박 할 수 있다. 2006년 1월부터 2014년 12월까지 총무실장 정책실장, 현안대응팀장, 사무부총장을 두루 맡아 일했다"며 "재정 및 당 조직 관련 업무를 맡는 책임 있는 지위로 수차례 사무실, 집, 몸, 차량 등 압수수색과 중앙지검 조사도 받았지만 문제된 적이 한 번도 없다"고 전했다.

또한 "이석기 내란음모조작사건 때 증인으로 나가 검사들이 동명이인으로 착각하여 종북 내용의 허위 사실로 심문하려다 10분 만에 끝난 적도 있다"고도 덧붙였다.

백 전 사무부총장은 배우자 김 전 의원의 공직선거법 위반 혐의에 대해서도 "1심에서 250만 원 벌금이 선고되었고, 항소심에서 990만 원 재산 누락 신고가 무죄로 되고 선거 당일 모임 인사는 유죄를 받아 벌금 80만 원이 확정되었고, 대법원에서도 그대로 확정되었다"며 "(김 전 의원이) 식사 대금을 지불한 적이 없고 판결문 어디에도 없다"고 말했다.

김미희 항소심 판결문 확인해보니... "법적 책임 각오해야 할 것"

항소심 판결문을 살펴보면 당시 13명에게 8만 4천 원의 식대를 지불한 인물은 김 전 의원이 아닌 다른 인물로, 검찰은 해당 인물을 식대 지불을 통해 김 전 의원 당선을 위한 선거인 및 다른 후보자의 선거사무원을 매수한 혐의로 기소했으나 항소심 재판부는 김 전 의원의 당선을 위한 목적으로 볼 수 없다며 무죄를 선고했다.
항소심 판결문을 살펴보면 당시 13명에게 8만 4천 원의 식대를 지불한 인물은 김 전 의원이 아닌 다른 인물로, 검찰은 해당 인물을 식대 지불을 통해 김 전 의원 당선을 위한 선거인 및 다른 후보자의 선거사무원을 매수한 혐의로 기소했으나 항소심 재판부는 김 전 의원의 당선을 위한 목적으로 볼 수 없다며 무죄를 선고했다. ⓒ 대한민국 법원 사법정보공개포털

실제로 김 전 의원의 항소심 판결문을 입수해 살펴본 결과 김 전 의원은 식사 대금을 지불하지 않았다.

항소심 판결문을 살펴보면 당시 13명에게 8만 4천 원의 식대를 지불한 인물은 김 전 의원이 아닌 다른 인물로 판결문에는 '피고인 B'로 지칭되었다. 김 전 의원은 판결문에서 '피고인 A'로 지칭되었다.

검찰은 해당 인물을 식대 지불을 통해 김 전 의원 당선을 위한 선거인 및 다른 후보자의 선거사무원을 매수한 혐의로 기소했으나 항소심 재판부는 "김 전 의원의 당선을 위한 목적으로 볼 수 없다"며 무죄를 선고했다.

검찰은 김미희 전 의원에 대해서도 선거인 매수 혐의로 기소했으나, 당시 1심 재판부는 "선거인 매수에 공모·가담하였다고 인정할 충분한 증거가 없다"며 무죄를 선고했다. 결국 항소심은 "김 전 의원이 선거 당일 선거운동을 한 것은 인정하나, 처음부터 적극적으로 선거운동을 하려는 의사는 아니었던 것으로 보이고, 선거운동의 내용이나 방법이 소극적이었던 점 등을 고려한다"며 벌금 80만 원을 선고했다. 이후 대법원은 항소심 판결을 그대로 확정했다.

백 전 사무부총장은 "박정훈 의원은 법적 책임을 각오해야 할 것"이라며 "'아니면 말고' 식의 색깔론과 마타도어는 더이상 국민의 지지를 받을 수 없음을 깨닫고 즉시 사죄하고 의원직을 사퇴해야 한다"라고 촉구했다.

