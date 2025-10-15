어린이·임산부도 '위고비' 처방... 정은경 "감시체계 마련할 것"

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 보건복지위원회의 보건복지부, 질병관리청 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

최근 논란이 되고 있는 위고비 등 비만치료 주사제가 무분별하게 처방되고 있는 것에 대해 정은경 보건복지부 장관이 감시체계 방안을 마련하겠다고 밝혔다.15일 국회 보건복지위원회 국정감사에서 김남희 더불어민주당 의원이 위고비 주사제 실물을 들고 손에 들고는 "위고비가 투약 금지 대상인 어린이, 임신부를 대상으로도 처방되고 있다"면서 "체질량지수 20인 정상체중자도 5분 만에 처방받을 정도로 위고비가 남용되고 있다"고 지적했다.이어 "위고비의 처방 기준이 현장에서는 무용지물인데 복지부가 사실상 방치하고 있는 게 아니냐"며 "정신과·안과·치과 등 비만치료와 무관한 병원에서도 수천 건이 처방되고 있다"고 말했다.또한 김 의원은 "위고비의 무분별한 처방과 남용에 따른 부작용으로 국민건강이 위협받고 있고, 부작용 치료에 건강보험 재정까지 쓰이고 있다"며 "위고비에 건강보험이 적용 안 된다고 방치하는 것은 국민건강을 방치하는 것과 다름없다"고 강조했다.비만치료 주사제로 허가된 위고비는 만 18세 미만 청소년, 임신부, 수유부, 만 65세 이상 노인 등에는 투여가 금지된 전문의약품이다. 하지만 김 의원실에 따르면 보건복지부, 건강보험심사평가원 등에서 제출한 자료에는 위고비가 한국에서 시판된 지난해 10월부터 올해 8월까지 만 12세 미만 어린이에게 69건, 임신부에게 194건이나 처방됐다.김 의원은 "위법과 남용, 부작용이 우려되는 상황인데 복지부는 그동안 아무것도 하지 않은 것으로 확인됐다"며 "의원실에서 복지부에 위고비, 마운자로 등 비만치료 주사제 처방 기준 위반에 대해 질의했으나 비급여 의약품이라 별도로 조치한 것이 없다는 답변을 받았다. 이렇게 방치해서는 안 된다"고 지적했다.이에 정 장관은 "위고비는 비급여 의약품이기 때문에 관리를 하는 데 어려움이 있지만, 의료기관의 처방 행태에 대해 의료계와 적극 협의해 조정할 수 있는 방안을 강구하겠다"면서 "식품의약품안전처에 오남용 우려 의약품으로 지정해 관리하는 제도가 있는데, 식약처와 협력해 이 제도를 활용한 관리 및 감시체계 방안을 만들겠다"고 답했다.한편 '창고형 약국'이 유통 질서를 해칠 수 있다는 지적이 장종태 더불어민주당 의원에게서 나왔다. 창고형 약국은 대형마트처럼 일반의약품과 건강기능식품을 진열해 판매하는 대형 약국으로, 전국 시중 약국보다 상대적으로 의약품 판매 가격이 싼 편이다.이에 정 장관은 "의약품 유통에 어떤 영향을 미치는지, 질서 저해 부분이 있는지 등 모니터링(감시)과 평가가 필요하다"며 "아직은 (창고형 약국이) 시작 단계지만 이게 유통 질서에서, 또 전체적인 의약품 시장에 어떤 영향을 미칠지에 대해서 면밀하게 분석하고 대책을 마련하는 것이 필요하다"고 말했다.그는 이어 "어떻게 제도를 만들 것인가에 대해서는 의견 수렴과 조사, 외국 사례 등을 검토해서 방안을 만들도록 하겠다"면서 "단기적으로 최고, 최대, 마트형 특가 등 불필요하게 소비자를 오도할 수 있는 광고를 못 하도록 개정안을 만들어 시행규칙을 개정하려고 준비하고 있다"고 했다. 또 "전체 유통 질서에 미치는 영향, 약품에 대한 접근성을 유지할 방안에 대해서는 제도 개선 방안을 검토하겠다"고 덧붙였다.