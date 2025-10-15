[단독] 수도권교육감, 교육감협에 '혐중시위' 대응안건 상정키로

서울·인천·경기 등 수도권 교육감 3명이 간담회를 열고, 최근 학교 주변에서 벌어진 일부 단체의 '혐중(중국 혐오) 시위'에 대한 예방 대응책 마련을 위해 전국시도교육감협의회에 안건을 올리기로 잠정 합의한 것으로 확인됐다.
15일, 서울시교육청은 "서울시교육청 정근식 교육감은 경기도교육청 임태희 교육감, 인천시교육청 도성훈 교육감과 함께 이날 수도권교육감 간담회를 열었다"라고 밝혔다. 오는 20일 국회 교육위의 수도권 교육청 국정감사를 앞두고서다.
이날 회의 내용과 관련, 서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "최근 서울 영등포구 대림동 일대에서 개최된 혐중 시위와 관련해 정근식 교육감이 우려하는 발언을 내놓은 뒤, 3명의 교육감께서 모두 학생들에게 혐오를 부추기는 행위가 있어서는 안 된다는 데 뜻을 같이했다"라면서 "오는 11월 20일에 열리는 제105회 시도교육감협의회 총회에 학교 옆 '혐중 시위' 예방 대책에 대한 안건을 올리기로 잠정 합의했다"라고 설명했다. 이 관계자는 "혐중 시위는 물론 폭발물 설치 협박 등에 대해서도 수도권 교육청 사이에 공동 대응을 강화하기로 했다"라고도 했다.
이에 따라 '교육환경보호구역에서 혐오 시위를 금지하는 법령 개정 건의' 등의 내용을 담은 대책안이 안건으로 올라갈 가능성이 있다.
앞서, 정 교육감은 지난 25일 서울 대림동의 한 중학교를 방문한 자리에서 "혐오는 또 다른 혐오를 낳는 심각한 행위이기 때문에 더 이상 학생들을 혐오 시위에 시달리게 해선 안 된다"라면서 "교육환경보호구역에서는 혐오 시위를 할 수 없도록 하는 법령 등을 제정하도록 국회 등에 제안 활동을 벌일 것"이라고 밝힌 바 있다. (관련 기사 <대림역 옆 학교 찾은 교육감 "교육보호구역서 혐오시위 금해야">
"학원의 4세·7세 고시와 인권침해 광고 법적으로 금지해야"
이 밖에도 서울시교육청에 따르면 이날 수도권 교육감들은 "4세·7세 고시 등 조기 사교육으로 학생과 학부모의 불안감과 경쟁을 조장하는 현상을 방지하기 위해 학원법상 처분 규정의 개정이 필요하다"라면서 "유아 대상 선발용 사전 레벨테스트, 인권침해 소지가 있는 광고를 법적으로 금지하고, 공교육정상화법에 따른 선행학습 유발 광고를 하는 경우 제재 조치할 수 있도록 처분 규정을 신설해야 한다"라는 데 합의했다.
이어 "학교폭력 대응의 교육적 기능을 회복할 필요가 있다"라면서 "가벼운 학교폭력 사안은 학교장이 '관계 회복 중심의 프로그램'을 실시할 수 있도록 학교폭력예방법을 빨리 개정해야 한다"라는 데 뜻을 모았다고 한다.