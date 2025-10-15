윤종오 "10·15 대책에 보유세 정상화 빠져...더 과감한 대책을"

큰사진보기 ▲윤종오 진보당 원내대표(울산 북구)는 15일 논평을 내고 "10·15 대책은 과감한 보유세 정상화 대책이 빠졌다"며 더 과감한 대책을 제언하고 나섰다. ⓒ 윤종오 관련사진보기

이재명 정부가 15일, 집값 상승을 막기 위해 지난 6·27 대책에 이어 '토지거래허가구역을 확대하고 대출규제를 강화하는' 등의 내용을 담은 대출 규제 대책을 추가로 발표했다. 이에 진보당은 '과감한 보유세 정상화 대책'을 추진할 것을 요구했다.윤종오 진보당 원내대표(울산 북구)는 15일 논평을 내고 "10·15 대책은 과감한 보유세 정상화 대책이 빠졌다"며 "보유세 정상화 방안 없는 대책은 당장 급한 불은 끌 수 있을지 몰라도 폭등하는 집값을 잡기에는 역부족"이라고 밝혔다.윤 원내대표는 "수도권 인기 지역 아파트의 부동산 투기 심리가 확산되는 국면에서 토지거래허가구역 확대 조치를 취한 것은 바람직하다"며 "당장의 부동산 시장 과열을 식히는 데는 어느 정도 도움이 될 것으로 보인다"며 이같이 요구했다.윤 원내대표는 "최근 부동산 시장 상황을 볼 때, 추가적 대출규제는 당연히 필요하지만 시중자금이 부동산 투기로 몰리는 현 상황을 타개하기에는 부족한 수준"이라며 "주택담보대출의 위험가중치를 올린 것은 바람직하지만 당초 논의되던 25%보다 낮은 20% 수준으로 올린 것은 아쉽다"고 평했다.이어 "이 정도로는 주택담보대출에 치중하는 은행의 영업행태를 억제하고 자금의 부동산 시장 유입을 막기는 어렵다"며 "전세대출 DSR 규제가 포함되긴 했지만, 1주택자 전세대출에 국한됐다. 갭 투기를 막기 위해서는 전세대출 전반을 DSR 적용 대상으로 확대해야 한다"고 요구했다.특히 윤 원내대표는 "가장 큰 문제는 보유세 정상화 대책이 빠진 점"이라며 "부동산 투기와 집값 상승을 막기 위해서는 대출규제와 공급대책, 그리고 세제대책이 종합적으로 나와야 한다"고 제언했다.그러면서 "부동산 투기 기대 수익률을 낮추는 가장 확실한 방법은 보유세 강화다"라며 "이번 발표대로 단지 '검토하겠다'는 수준에 머물러선 부동산 투기 심리를 억제할 수 없다"고 전망했다.윤 원내대표는 이번 대책을 보완할 대안으로 "이번 국토교통부 국정감사에서 지적된 것처럼 윤석열 정권이 후퇴시킨 공시가 현실화율을 당초 계획인 90%로 정상화하고 종부세 감세를 되돌리는 것부터 시작해 보유세를 강화해야 한다"고 밝혔다.이어 "특히 최근 집값 상승 원인으로 지목되는 '똘똘한 한 채'나 갭투기 경향을 억제하려면, 예외를 최소화한 포괄적인 보유세제 강화가 필요하다"고 거듭 강조했다.또한 "지금의 집값 상승은 역대 정부 부동산 정책의 허점이 고스란히 반영된 결과"라며 "강력한 보유세제 정상화를 과감히 추진하면서 금융규제를 꾸준히 추진해야 하며 나아가 다양한 주거유형에서 주거안정을 보장할 수 있도록 주택정책 방향을 근본적으로 전환해야 한다"고 제언했다.