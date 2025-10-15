[서산] "이완섭 시장 초록광장 홍보, 선거 홍보에 가까워... 엄정 수사 촉구"

서산시가 추진중인 '예천지구 공영주차장·초록광장' 사업에 반대하는 시민단체가 경찰에 이완섭 시장에 대한 엄정 수사를 촉구했다.
정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임(아래, 시민모임)을 비롯해 서산 시민사회단체는 15일, 서산경찰서 앞에서 기자회견을 열고 "서산시(이완섭 시장은)는 수십 차례 언론 보도와 홍보물을 배포하며, (초록광장을) 정책 홍보가 아닌 선거 홍보에 가까운 행태를 보여왔다"며 이같이 말했다.
앞서, 서산지역 시민사회단체의 연대 조직인 시민모임은 지난 8월 20일, 이완섭 시장을 비롯해 공무원, 용역기관 등에 대해 위계에 의한 공무집행방해, 직권남용, 직무유기, 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발한 바 있다(관련기사: 서산시민단체, 이완섭 시장 등 고발... "예천지구 공영주차장 사업, 문제 있어"
https://omn.kr/2f2c9)
시민모임은 서산시장(공무원 포함)이 분기당 1회 이상 초록광장을 홍보하면, 그건 공직선거법 86조(공무원등의 선거에 영향을 미치는 행위금지) 위반이라고 주장했다.
이들은 서산시가 위법부당한 용역 결과를 토대로 공영주차장 사업을 강행해, 당초 추진 예정이었던 도서관 건립 국고보조금 91억과 설계비 12억 등 총 103억을 국가에 반납해 손해가 발생했다고도 주장했다.
이날 기자회견에서 시민모임은 "공공기관이 시장 개인의 정치적 성과를 위해 동원된 것"이라고 목소리를 높였다. 그러면서 "지방자치행정의 요체는 얼마나 시민적 합의와 민주적 절차를 존중하고 있는가에 달려 있다"며 "그러나 서산시와 이완섭 시장은 시민사회의 의견을 무시하고 전횡적 행정을 이어가고 있다"고 비판했다.
특히 시민모임은 "고발된 (이 시장의) 모든 혐의에 대해 한 치의 의혹 없이 밝혀낼 것과 엄정 수사"를 요구하면서 "권력의 눈치를 보지 않고 오직 법과 정의의 원칙에 입각해 정의로운 수사 결과를 보여줄 것"을 경찰에 촉구했다.
마지막으로 "서산 지역 시민사회는 이완섭 시장과 관련 공무원, 용역기관에 대한 서산 경찰의 엄정 수사 결과를 끝까지 예의주시할 것"이라며 "이번 (고발) 사건은 서산시 행정의 투명성과 민주주의 수준을 가늠하는 중대한 시험대가 될 것"이라고 덧붙였다.
서산시와 이완섭 시장 등 고발에 대해 시민모임 공동대표인 남현우 변호사는 "현재 경찰은 고발인 조사를 마치고 피고발인 6명을 조사한 것으로 알고 있다"면서 "(하지만) 이완섭 시장은 지난주까지 (조사가)안돼, 오늘(15일) 엄정 수사 촉구 기자회견 한 것"이라고 말했다.
한편, 시민모임은 '공영주차장·초록광장 조성 사업' 전면 재검토와 철회를 주장하며 21일째 릴레이 단식 농성을 진행 중이다.