광양시 '대학생 생활비 장학금' 이번엔 통과되나

큰사진보기 ▲전남 광양시의회 전경. ⓒ 광양시의회 관련사진보기

AD

전남 광양시의회 제342회 임시회가 15일부터 시작된 가운데 정인화 시장의 핵심 공약인 '대학생 생활비 장학금 지원사업 예산 출연동의안'이 통과될 수 있을지 주목된다.15일 광양시의회 등에 따르면 광양시는 지난해 부결된 '대학생 전액 장학금'을, '생활비 장학금'으로 바꾸고 내용을 일부 수정해 예산 30억 9300만 원의 (재)백운장학회 예산 출연동의안을 시의회 제출했다.주요 내용은 우선 거주 요건에서 공고일 기준 부모(보호자)가 주민등록상 3년 이상 광양시에 거주하고 학생 본인도 주민등록상 거주 기간이 연속 3년 거주해야 한다는 두 가지를 모두 충족하도록 했다.지원금액도 학생이 광양시에서 재학한 기간에 따라 ▲3년~5년 170만 원(50%) ▲5년~7년 238만 원(70%) ▲7년 이상 340만 원(100%) 등으로 차등 지급한다는 계획이다.지급은 사업 시행 후부터 단계적으로 확대해, 4년제 기준 ▲2026년에는 4학년 ▲2027년에는 3~4학년 ▲2028년에는 2~4학년 ▲2029년 전 학년으로 지급한다는 방침이다.최대 8학기 기준으로 지급되며, 전 학년에게 지급된다고 가정할 경우 필요한 예산은 연간 약 120억 원으로 예상했다.지난해 제출한 동의안에는 지역 출신 대학생에게 초·중·고 졸업 여부 또는 거주 기간에 따라 본인 부담 등록금의 50%에서 100%까지 지원한다는 내용이었지만 상당 부분 수정이 이뤄졌다는 평가다.하지만 수정 제출한 '대학생 생활비 장학금 지원사업'에 대해서도 시의회 일부에서 부정적인 입장을 보이고 있어 통과 여부는 불투명하다.실제 광양시의회 A 의원은 "대학교를 진학하지 않고 취업하는 특성화 고등학교 출신 청년들의 경우 역차별을 받을 수 있다"며 "대학에 안 가더라도 사회 진출에 불이익이 없는 사회를 만들어 가자는 요즘의 교육 철학에도 맞지 않는 것 같다"고 형평성 문제를 제기했다.B 의원도 "전형적인 포퓰리즘"이라고 비판했다.그는 "아동, 노인 복지 예산이 충분하지도 않은 상황에서 가뜩이나 부족한 예산을 쪼개 대학생에게 현금을 지급한다는 것 자체가 납득이 되질 않는다"며 "이번 회기에 다 합치면 150억 원 규모의 지방채 발행 동의안도 제출됐는데 재정적으로 어려운 상황에서 무리하게 시책을 추진하는 이유를 모르겠다"고 했다.다만 시의회 일각에선 내년 지방선거를 앞두고 유권자인 학부모와 학생에게 직접 지원을 하는 사업을 공식적으로 반대하기에는 부담스럽다는 입장도 있다.C의원은 "지난해 출연동의안을 부결시킨 이후 학부모들로부터 크게 항의를 받았다"며 "부결을 시키면서 여러 수정 요구를 한 바 있고, 이를 상당히 반영해 안을 만들어 왔는데 반대만 하기에는 명분이 부족하다"고 말했다.이처럼 시의원들 사이 의견이 엇갈리면서 16일 예정된 총무위원회에서 어떠한 결론이 나올지 관심이 집중되고 있다.