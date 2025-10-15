추가 지원받는 곳도 있는데…전남대병원 사업 예산 '반토막'

큰사진보기 ▲전남대병원 전경 사진. ⓒ 전남대병원 관련사진보기

광주광역시 권역 책임의료기관인 전남대학교병원의 '최종 치료 역량 강화사업' 예산이 절반 넘게 삭감돼 지역 의료 형평성 지적이 나왔다.15일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 이개호(전남 담양·함평·영광·장성) 의원이 공개한 보건복지부 국정감사 자료에 따르면 올해 4월 전남대병원은 '최종 치료 역량 강화사업' 예산으로 144억3400만원을 확보했다.하지만 지방비를 부담해야 하는 광주시의 재원 부족으로 최종 확보한 예산은 68억6000만원에 그쳤다.처음 승인받은 예산에서 75억7400만원(52.5%)이 줄었다.권역 책임의료기관 사업은 전국 17개 시·도 거점병원의 최종 치료 역량 강화를 위해 국가와 지자체가 공동 투자하는 사업이다.다른 국립대병원들이 지자체의 적극적인 투자로 추가 지원받는 상황에서 전남대병원은 오히려 광주시가 투자 예산을 맞추지 못해 사업비가 절반 넘게 삭감됐다.특히 광주시가 전체 예산의 40% 수준인 60억원 가량의 지방비 매칭을 못 하면 전남대병원은 내년도 사업 진행도 장담할 수 없는 상황이다.이개호 의원은 이날 국감 질의를 통해 "전남대병원은 광주와 전남의 중추 의료기관으로서 중증·응급환자 진료의 최후 보루 역할을 맡고 있다"며 "지방재정 악화로 사업 규모가 반토막 난 것은 결국 지역민의 생명과 안전을 위협하는 결과로 이어질 것"이라고 지적했다.이어 "지방비 매칭이 어렵다는 이유로 필수 의료 확충이 좌초되는 지역이 늘고 있다"며 "단순히 지방의 책임으로 돌릴 게 아니라 재정 취약 지역에는 국비 비율을 상향하거나 별도 예외 제도를 마련하는 등 형평성 있는 지원체계를 구축해야 한다"고 강조했다.이에 정은경 보건복지부 장관은 "문제에 공감하며 국고 보조율 상향 등의 방안을 기획재정부, 지자체와 협의해 검토하겠다"고 답변했다.