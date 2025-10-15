경찰, '골드바-무료 해외여행' 서울 중앙농협 수사 착수

'골드바 지급, 무료 해외여행' 등 김충기 조합장의 선거공약 이행이 문제가 된 서울 중앙농협에 대해 경찰이 수사에 착수한 것으로 전해졌다.
15일 경찰에 따르면, 서울 광진경찰서는 최근 서울 중앙농협에 대한 수사에 착수했고, 김충기 조합장이 '금 15돈 지급과 무료 해외여행 실시'를 내걸고 당선된 뒤 이를 이행한 것이 '공공단체 등 위탁선거에 관한 법률'을 위반해는지, 업무상 배임 가능성은 없는지 등을 들여다보고 있다. 이에 앞서 서울 중앙농협은 농림축산식품부와 농협중앙회로부터 합동감사를 받은 바 있다.
선거 당시 '금 15돈-무료 해외여행' 공약, 골드바로 바뀐 채 그대로 이행
조합장 연임을 노리던 김충기 현 조합장은 지난 2023년 조합장 선거에서 "금뱃지, 금열쇠, 금두꺼비(각 5돈 합계 15돈) 증정과 해외선진지 견학 100% 무료 실시"를 공약으로 내걸었고, 156표라는 큰 표 차이로 당선됐다. 연임에 성공한 김 조합장은 선거 당시 약속한 '금 15돈 증정' 대신 골드바를 지급했고, '무료 해외여행'을 실시하는 등 선거공약을 그대로 이행했다.
1200여 명의 조합원과 160여 명의 직원들에게 지급한 골드바 구입에는 총 35억 원이 소요됐고, 미국과 유럽, 일본 등으로 무료 해외여행을 순차적으로 보내는 데는 총 50억 원이 들었을 것으로 추정된다. 다만 무료 해외여행은 <오마이뉴스>의 연속보도 이후 중단됐다.
문제는 김충기 조합장이 '금 15돈 증정, 무료 해외여행 실시'를 약속하고, 이를 그대로 이행한 것이 '공공단체 등 위탁선거에 관한 법률'을 위반했느냐의 여부인데, 김 조합장은 매수나 기부행위 제한 등을 명시한 '공공단체 등 위탁선거에 관한 법률' 제58조와 제35조를 위반했을 가능성이 크다.
'공공단체 등 위탁선거에 관한 법률' 제58조(매수 및 이해유도죄) 제1호 따르면, 선거운동을 목적으로 선거인이나 그의 가족 등에게 금전·물품·향응이나 그 밖의 재산상 이익이나 공사(公私)의 직을 제공하거나 제공의 의사를 표하거나 제공을 약속하면 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처한다. 같은 법 제35조(기부행위 제한) 제5항에 따르면, 지역농협 조합장은 재임 중에 기부행위('선거인 등을 대상으로 금전·물품 또는 그밖의 재산상 이익을 제공하거나 그 이익제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위')를 할 수 없고, 이를 위반하면 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처한다.
경찰이 '공공단체 등 위탁선거에 관한 법률' 제58조와 제35조 위반 여부뿐만 아니라 골드바 구입과 무료 해외여행 실시에 대한 대한 회계처리 문제도 들여다볼지 주목된다. 조합원들에게 쓰는 비용은 '교육지원사업비' 항목으로 회계처리해야 하지만, 서울 중앙농협은 골드바 구입 비용과 무료 해외여행 비용을 '업무추진비'로 처리했기 때문이다. 이와 함께 신규조합원과 직원들에게까지 골드바를 지급하기 위해 올해 추가경정으로 10억 원의 예산을 더 편성한 것도 논란거리다. 이는 '업무상 배임 혐의'로까지 이어질 수 있다.
<오마이뉴스>가 접촉한 서울 중앙농협 전직 관계자는 "골드바 구입 비용 35억 원을 규정상 처리할 비목(비용지출의 내역을 밝힌 항목)이 없으니 세금문제 등이 있는데도 불구하고 억지로 업무추진비로 집행한 것인데 이는 농협 회계감사상 큰 문제다"라며 "원래 공약도 잘못됐지만, 신규 조합원과 직원 160명 몫까지 줄려니 예산이 부족해 추가경정으로 10억 원을 더 잡았다"라고 지적했다.
앞서 농림축산식품부와 농협중앙회는 이달 초 3일 동안 서울 중앙농협을 대상으로 합동감사를 실시했다. 감사 결과는 이달 말 나올 것으로 알려졌다. 농협중앙회는 김 조합장이 당선된 이후 같은 문제 때문에 감사를 실시했지만 문제가 없다고 결론 내렸지만 결국 경찰 수사까지 받게 됐다.
서울 중앙농협측은 골드바 지급과 무료 해외여행 실시가 사업계획에 반영돼 총회에서 의결됐기 때문에 적법하다고 주장해왔다.
