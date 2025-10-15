영·미도 나섰다... 캄보디아 사기 단지 수익 21조원 몰수

큰사진보기 ▲미국 법무부는 14일(현지시간) 보도자료를 통해 천즈를 강제노동·전신사기 공모·자금세탁 공모 혐의로 기소하고, 약 127,271비트코인(한화 약 21조 원)에 달하는 불법 수익금을 몰수했다고 밝혔다. 미 법무부는 이는 부서 역사상 최대 규모의 몰수 조치라고 덧붙였다. ⓒ 미국 법무부 누리집 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진은 미국 뉴욕 동부 지방법원의 기소장에 첨부된 전화 농장의 사진. ⓒ US District Court EDNY 관련사진보기

큰사진보기 ▲영국 정부도 같은 날 미국과 보조를 맞춰 제재를 단행했다. 영국 외무·영연방개발부(FCDO)와 내무부는 프린스 그룹, 진베이그룹(Jin Bei Group), 골든 포춘 리조트 월드(Golden Fortune Resorts World Ltd.), 바이엑스 거래소(Byex Exchange) 등 네 곳의 기업과 천즈 개인을 국제 범죄조직 및 자산 동결 대상으로 지정했다. ⓒ 영국 정부 누리집 갈무리 관련사진보기

최근 캄보디아 내 한국인 대상 납치·감금 사건이 잇따르며 불법 온라인 사기 조직의 실체가 국제 문제로 부상하고 있다. 외국인을 감금해 온라인 사기 범죄를 벌이는 이른바 '사기 단지(scam compound)'가 캄보디아에서 급증한 가운데, 미국과 영국 정부가 이들의 배후로 지목된 '프린스 그룹(Prince Group)'과 그룹의 천즈(陈志) 회장을 전격 제재했다.미국 법무부는 14일(현지시간) 보도자료를 통해 천즈를 강제노동·전신사기 공모·자금세탁 공모 혐의로 기소하고, 약 127,271비트코인(한화 약 21조 원)에 달하는 불법 수익금을 몰수했다고 밝혔다. 미 법무부는 이는 부서 역사상 최대 규모의 몰수 조치라고 덧붙였다.팸 본디 법무장관은 성명을 통해 "이번 조치는 인신매매와 사이버 금융 사기라는 전 세계적인 재앙에 맞서는 가장 중요한 조치 중 하나"라며 "강제노동과 사기로 구축된 범죄 제국을 해체함으로써, 미국은 피해자 보호와 도난 자산 회수, 그리고 취약한 사람들을 착취하는 자들을 정의의 심판대에 세우기 위해 모든 수단을 동원할 것"이라고 밝혔다.캐시 파텔 미 연방수사국(FBI) 국장도 "천즈 회장은 강제노동, 자금 세탁, 투자 계획, 그리고 횡령된 자산을 포함한 광범위한 범죄 네트워크를 여러 대륙에 걸쳐 운영한 혐의를 받고 있으며, 그 과정에서 수백만 명의 무고한 피해자들을 표적으로 삼았다"고 했다.이어 프린스 그룹을 향해서도 "인간의 고통을 기반으로 하는 범죄 조직이다. 인신매매된 노동자들은 감옥과 같은 시설에 감금되어 산업적 규모의 온라인 사기를 자행하도록 강요받았고 미국인을 포함한 전 세계 수천 명을 착취당했다"고 비판했다.법무부는 프린스 그룹이 수천 대의 전화기와 수백만 개의 휴대폰 번호를 이용해 다양한 사기 수법을 실행하는 자동화된 콜센터인 '전화 농장(phone farm)'을 통해 사기 행각을 벌였으며 천즈가 강제 수용된 피해자들에 대한 폭력 행사에 직접 관여했고 구타 및 기타 고문 방법을 묘사한 사진들을 소지하고 있었다고 밝혔다.영국 정부도 같은 날 미국과 보조를 맞춰 제재를 단행했다. 영국 외무·영연방개발부(FCDO)와 내무부는 프린스 그룹, 진베이그룹(Jin Bei Group), 골든 포춘 리조트 월드(Golden Fortune Resorts World Ltd.), 바이엑스 거래소(Byex Exchange) 등 네 곳의 기업과 천즈 개인을 국제 범죄조직 및 자산 동결 대상으로 지정했다.영국 정부는 천즈 일당이 영국령 버진아일랜드에 유령회사를 세우고 런던 부동산 시장에 불법자금을 투자했다고 밝혔다. 이번 제재로 런던 북부 애비뉴 로드의 1200만 파운드(약 227억 원) 규모 저택, 시티 지역 펜처치 스트리트의 1억 파운드(약 1900억 원) 가치의 오피스 빌딩, 그리고 사우스 런던 나인엘름스의 고급 아파트 17채가 즉시 동결됐다.이벳 쿠퍼 외무·영연방개발부 장관은 "이런 끔찍한 사기 단지의 배후에 있는 자들은 취약한 사람들의 삶을 파괴하고 그들의 돈을 보관하기 위해 런던의 주택을 사들이고 있었다"며 "우리는 미국의 동맹국들과 함께 이 범죄 네트워크가 야기하는 국제적 위협의 증가에 맞서기 위해 단호한 조치를 취하고 있다. 즉, 인권을 옹호하고, 영국 국민을 보호하고, 거리에서 더러운 돈을 몰아내는 것"이라고 밝혔다.영국 정부는 "캄보디아, 미얀마 등 동남아시아 전역의 사기 단지들은 가짜 구인 광고를 이용해 외국인들을 폐쇄된 카지노나 특수 목적 시설로 유인하고, 그곳에서 고문 위협을 받으며 온라인 사기를 자행하도록 강요한다"면서 "사기는 종종 온라인 관계를 구축해 대상자들이 점점 더 거액의 자금을 사기성 암호화폐 투자 계획에 '투자'하도록 유도하는 방식을 사용한다. 투자금은 겉보기에 합법적인 것처럼 보이는 위장 사업체와 온라인 도박 플랫폼을 포함하는 정교한 금융 생태계를 통해 세탁된다"고 설명했다.영국 <가디언>에 따르면 천즈는 1987년 중국에서 태어난 인물로 급속하게 재산을 축적하며 캄보디아 총리의 자문 역할을 맡은 것으로 알려지는 등 상당한 정치적 영향력을 행사해왔다. <가디언>은 그가 조세 피난처로 유명한 키프로스와 바누아투의 시민권도 취득했다고 보도했다.한편 <가디언>은 "사기를 저지르는 사람들 역시 이러한 사기의 희생자이며, 고소득 일자리라는 유혹에 넘어가 결국 지옥 같은 환경에서 노예가 되는 경우가 많다"면서 "사기 단지에서 탈출한 사람들은 특수 고문실에서 구타와 감전사 등 고문을 당했다고 증언했다. 이러한 사기에 속아 사망한 한국 유학생의 사망 사건은 한국에서 큰 반향을 불러일으켰다"고도 덧붙였다.