여주시, 사회적경제 기획전 '가치FLEX in 여주.2nd' 개최

큰사진보기 ▲경기 여주시는 오는 17일부터 19일까지 3일간 여주 프리미엄아울렛 퍼블릭마켓광장 일원에서 2025년 여주시 사회적경제 단기기획전 '가치FLEX in 여주.2nd'를 개최한다고 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

경기 여주시가 오는 17일부터 19일까지 3일간 여주 프리미엄아울렛 퍼블릭마켓광장 일원에서 2025년 여주시 사회적경제 단기기획전 '가치FLEX in 여주.2nd'를 개최한다고 밝혔다.이번 행사는 지난 9월에 열린 첫 번째 기획전에 이어 두 번째로 열리는 사회적경제 판매전으로, 여주시와 여주프리미엄아울렛이 체결한 '문화관광 및 경제 활성화 업무협약'에 따라 공동 기획됐다.지역 내 사회적경제 기업의 판로 확대와 가치소비 확산을 목적으로 한다. 행사 기간 동안 ▲소셜굿즈장터 ▲체험장터 등 총 28개 부스가 운영되며, 마술쇼, 문화공연, 체험 프로그램, 이벤트 등 다양한 특별 프로그램도 마련된다.특히 이번 기획전은 여주 프리미엄아울렛 방문객을 대상으로 한 '지역상생 문화행사'로 기획되어, 행사 수익금의 5%는 지역 취약계층에 기부된다. 또한 행사 기간 중 상품을 구매한 고객에게는 여주 원도심 상점가에서 사용할 수 있는 최대 5만 원의 '상생바우처'가 제공된다.이충우 여주시장은 "이번 행사가 시민들에게는 즐거운 소비 경험을, 사회적경제 기업에는 실질적인 판로 확대의 기회를 제공하길 바란다"며 "앞으로도 지역상생과 가치 있는 소비문화 확산을 위한 다양한 노력을 이어가겠다"고 말했다.