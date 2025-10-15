메뉴 건너뛰기

여주시, 사회적경제 기획전 '가치FLEX in 여주.2nd' 개최

25.10.15 14:49

여주시, 사회적경제 기획전 '가치FLEX in 여주.2nd' 개최

지역상생·가치소비 실현… 수익 일부는 취약계층에 기부

경기 여주시는 오는 17일부터 19일까지 3일간 여주 프리미엄아울렛 퍼블릭마켓광장 일원에서 2025년 여주시 사회적경제 단기기획전 '가치FLEX in 여주.2nd'를 개최한다고 밝혔다. ⓒ 여주시

경기 여주시가 오는 17일부터 19일까지 3일간 여주 프리미엄아울렛 퍼블릭마켓광장 일원에서 2025년 여주시 사회적경제 단기기획전 '가치FLEX in 여주.2nd'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 지난 9월에 열린 첫 번째 기획전에 이어 두 번째로 열리는 사회적경제 판매전으로, 여주시와 여주프리미엄아울렛이 체결한 '문화관광 및 경제 활성화 업무협약'에 따라 공동 기획됐다.

지역 내 사회적경제 기업의 판로 확대와 가치소비 확산을 목적으로 한다. 행사 기간 동안 ▲소셜굿즈장터 ▲체험장터 등 총 28개 부스가 운영되며, 마술쇼, 문화공연, 체험 프로그램, 이벤트 등 다양한 특별 프로그램도 마련된다.

특히 이번 기획전은 여주 프리미엄아울렛 방문객을 대상으로 한 '지역상생 문화행사'로 기획되어, 행사 수익금의 5%는 지역 취약계층에 기부된다. 또한 행사 기간 중 상품을 구매한 고객에게는 여주 원도심 상점가에서 사용할 수 있는 최대 5만 원의 '상생바우처'가 제공된다.

이충우 여주시장은 "이번 행사가 시민들에게는 즐거운 소비 경험을, 사회적경제 기업에는 실질적인 판로 확대의 기회를 제공하길 바란다"며 "앞으로도 지역상생과 가치 있는 소비문화 확산을 위한 다양한 노력을 이어가겠다"고 말했다.

