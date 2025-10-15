이천시, 쌀문화축제 지역경제 활성화 소비 이벤트 진행

큰사진보기 ▲경기 이천시는 오는 10월 22일부터 26일까지 열리는 ‘이천쌀문화축제’ 기간 동안 지역화폐 이용을 촉진하고 지역경제를 활성화하기 위해 특별 이벤트를 진행한다고 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시는 오는 22일부터 26일까지 열리는 '이천쌀문화축제' 기간 동안 지역화폐 이용을 촉진하고 지역경제를 활성화하기 위해 특별 이벤트를 진행한다고 밝혔다.이번 이벤트는 코나아이㈜의 경기지역화폐 사회공헌 재원을 활용해 마련됐으며, 축제장과 모가면 지역 내 지역화폐 가맹점에서 '경기이천사랑 지역화폐'로 5만 원 이상 결제한 시민을 대상으로 한다.이천시는 축제 종료 후 10일 이내에 총 300명을 무작위로 추첨해 1만 원의 지역화폐 정책수당을 지급할 예정이다. 당첨 결과는 이천시청 누리집과 경기이천사랑 지역화폐 앱의 푸시 알림을 통해 안내된다.지급된 정책수당은 지급일로부터 3개월 이내에 사용해야 하며, 유효기간이 지나면 자동 소멸된다. 따라서 시민들은 기간 내 지역화폐 가맹점에서 반드시 사용해야 한다.김경희 이천시장은 "이번 이벤트가 축제에 참여하는 시민들에게는 즐거움을, 지역 소상공인에게는 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역화폐를 활용한 소비촉진과 지역경제 활성화를 위한 다양한 방안을 추진하겠다"고 말했다.