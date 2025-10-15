메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
이천시, 쌀문화축제 지역경제 활성화 소비 이벤트 진행

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

25.10.15 14:36최종 업데이트 25.10.15 14:36

이천시, 쌀문화축제 지역경제 활성화 소비 이벤트 진행

22~26일 지역화폐 5만 원 이상 사용한 시민 300명에게 1만 원 적립

원고료로 응원하기
경기 이천시는 오는 10월 22일부터 26일까지 열리는 ‘이천쌀문화축제’ 기간 동안 지역화폐 이용을 촉진하고 지역경제를 활성화하기 위해 특별 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
경기 이천시는 오는 10월 22일부터 26일까지 열리는 ‘이천쌀문화축제’ 기간 동안 지역화폐 이용을 촉진하고 지역경제를 활성화하기 위해 특별 이벤트를 진행한다고 밝혔다. ⓒ 이천시

경기 이천시는 오는 22일부터 26일까지 열리는 '이천쌀문화축제' 기간 동안 지역화폐 이용을 촉진하고 지역경제를 활성화하기 위해 특별 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 코나아이㈜의 경기지역화폐 사회공헌 재원을 활용해 마련됐으며, 축제장과 모가면 지역 내 지역화폐 가맹점에서 '경기이천사랑 지역화폐'로 5만 원 이상 결제한 시민을 대상으로 한다.

이천시는 축제 종료 후 10일 이내에 총 300명을 무작위로 추첨해 1만 원의 지역화폐 정책수당을 지급할 예정이다. 당첨 결과는 이천시청 누리집과 경기이천사랑 지역화폐 앱의 푸시 알림을 통해 안내된다.

AD
지급된 정책수당은 지급일로부터 3개월 이내에 사용해야 하며, 유효기간이 지나면 자동 소멸된다. 따라서 시민들은 기간 내 지역화폐 가맹점에서 반드시 사용해야 한다.

김경희 이천시장은 "이번 이벤트가 축제에 참여하는 시민들에게는 즐거움을, 지역 소상공인에게는 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역화폐를 활용한 소비촉진과 지역경제 활성화를 위한 다양한 방안을 추진하겠다"고 말했다.

#이천시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사여주시, 사회적경제 기획전 '가치FLEX in 여주.2nd' 개최

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초