광장대선 울산연대·3당 "내란심판 위해 부울경 승리를"... '울산개혁위원회' 출범

지난 21대 대선을 앞두고 울산지역 민주화 원로들을 필두로 지역 각계각층의 인사들이 "대통령 선거에서 내란세력의 재집권을 저지하고 내란의 종식과 사회대개혁을 위해서"라며 '광장대선 울산연대'를 구성해 활동했다(관련 기사 : '광장대선 울산연대' 발족..."승리 위해 싸울 것"
).
이들 광장대선 울산연대가 이재명정부 출범 4개월이 경과한 시점에서 더불어민주당·조국혁신당·진보당과 함께 울산개혁위원회를 발족했다. 8개월 앞으로 다가온 지방선거에서 울산지역을 포함한 부·울·경 지역에서의 민주·진보진영 승리를 염두에 뒀다.
광장대선 울산연대와 3당은 15일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "울산개혁위원회는 2026년 지방선거까지 울산시민들의 바람을 담은 개혁과제를 발굴하고 이를 민주·진보진영 후보들의 공동 정책공약으로 채택하기 위한 활동을 진행키로 했다"고 밝혔다.
또한 "11월 진행되는 울산시의회의 행정사무감사와 2026년 예산심의 과정 등에도 설문조사, 의제제안, 삭감예산 등으로 시민들의 목소리를 담아 발표하고 대응할 것"이라고 덧붙였다.
이들은 "정책대안 마련 과정은, 울산시정에 대한 비판적 평가를 기반으로 이재명정부의 정책방향과 시민주권실현이라는 지방자치의 본질적인 내용을 담고, 지방소멸, 경제적 양극화, 기후위기, 이주민, 주력산업 노후화 등을 반영할 것"이라고 활동 방향을 제시했다.
특히 이들은 "이재명 대통령의 실용을 앞세운 일하는 정부의 구현을 위한 노력과 국회에서의 개혁입법의 통과(노란봉투법, 검찰개혁 등), 3대 특검의 수사와 재판 등이 진행되고 있으나 내란종식과 사회대개혁으로 가는 길은 이제 시작"이라며 "광장을 함께했던 힘들이 연대해야 실질적인 내란종식과 사회대개혁을 이룰수 있다"며 연대를 강조했다.
한편 이들은 울산개혁위원회 발족 배경에 대해 "지난 대선 시기 내란세력 심판과 이재명후보의 승리, 사회대개혁의 지속 추진을 목표로 함께 했던 '광장대선울산연대'와 울산의 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당은 대선 이후에도 지속적인 협의 논의를 해왔다"고 밝혔다.
이어 "논의를 통해 내란세력의 실질적인 종식과 울산의 개혁과제 실현을 위해 공동 노력하기로 했다"며 "2026년 지방선거에서 울산을 포함한 부·울·경 지역에서의 민주·진보진영의 승리가 내란세력에 대한 실질적 심판의 중요한 잣대가 될 것"이라고 강조했다.
그러면서 "울산개혁위원회는 시민의 목소리를 수렴하는 과정에서 내란청산과 국민의힘 반대에 동의하는 제정당, 각계각층의 노동시민사회단체들과의 연대에도 힘을 쏟을 것"이라며 "2026년 지방선거의 승리가 특정한 정치집단의 승리가 아닌 개혁과 변화를 바라는 울산시민 모두의 승리가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"는 각오를 밝혔다.