부채의 덫을 넘어, 생산적 재정이 만드는 성장의 길

팬데믹을 거치며 세계의 부채는 이미 사상 최고치를 경신하던 흐름 속에서 그 증가 속도를 더욱 높였다. IMF에 따르면 2024년 전 세계 공공부채는 GDP의 93%, 민간부채를 포함한 총부채는 GDP의 2.4배(약 313조 달러)를 넘어섰다. 각국 정부가 팬데믹 시기 대규모 재정을 투입해 경제 붕괴를 막았지만, 그 대가로 공공·가계·기업의 부채가 모두 폭증했다. 위기를 구한 재정이 다시 새로운 위기의 원인으로 지목되는 아이러니다.이제 국제기구와 중앙은행은 한목소리로 "과도한 부채가 다음 위기의 씨앗"이라며 긴축을 요구하고 있다. 이런 처방은 경제학 교과서의 가르침 그대로다. 교과서는 세금을 낮추면 민간의 경쟁력이 살아나고, 재정건전성을 지키면 시장의 신뢰가 회복된다고 말한다. 그러나 바로 그 믿음이 위기를 되풀이시켜온 근본 원인이기도 하다. '교과서 경제학의 딜레마'는 여기서 비롯된다. 신뢰를 얻기 위한 긴축이 오히려 유효수요를 위축시키고, 세입을 감소시켜 부채비율을 더 악화시키는 역설을 낳는다. 부채를 단순히 '줄여야 할 부담'으로 보는 시각은 현대 경제의 구조를 오해한 것이다. 오늘날의 부채는 과잉의 결과가 아니라, 성장을 유지하기 위해 작동하는 필수적 순환 장치이기 때문이다.프랑스의 국가부채는 2024년 기준 GDP 대비 112%에 달한다. 유럽연합의 '안정성장협약(SGP)'이 정한 재정적자 한도(3%)와 부채비율 상한(60%)을 훨씬 넘어선 수치다. 이에 프랑스 정부는 전형적인 긴축정책으로 대응하고 있다. 연금수급 연령을 높이고, 공공부문 인건비를 동결하며, 복지지출을 줄였다. 그와 동시에 기업의 법인세와 자본소득세를 인하했다. 명목상으로는 시장의 신뢰를 회복하고 기업 경쟁력을 높이기 위한 조치였다. 그러나 이런 정책은 긴축의 논리와 같은 뿌리에서 나온 것으로, '재정건전성이 성장과 신뢰를 가져온다'는 주류 경제학의 신념을 그대로 따른 것이다.문제는 이 조합이 경제를 살리기보다 사회를 분열시켰다는 점이다. 세입이 줄고 내수가 위축되면서 성장률은 1%대에 머물렀고, 복지 축소와 조세 형평성의 훼손은 국민의 분노를 불러일으켰다. 연금 개혁과 감세정책은 거리의 시위로 이어졌고, 프랑스 사회는 정치적 위기 속으로 빠져들었다. 프랑스의 곤경은 단순한 정책 실패가 아니라 두 겹의 제약, 즉 시장 신뢰를 우선시하는 주류경제학의 긴축 논리와 자국 화폐를 발행할 수 없는 유로존의 제도적 구조가 만들어낸 결과다. 프랑스 정부는 재정주권을 상실한 채, 독일과 북유럽 국가들이 내세우는 '건전재정 원칙'이라는 벽 앞에서 손발이 묶여 있다.미국의 상황은 또 다른 형태의 제약을 보여준다. 2024년 말 기준 미국의 연방정부 부채는 34조 달러(GDP 대비 약 120%)에 달한다. 그러나 문제의 핵심은 그 규모가 아니라 제도적 구조다. 세계에서 가장 강한 통화의 발권력을 가진 국가가 스스로 '부채상한(debt ceiling)'이라는 족쇄를 채워놓고 있기 때문이다. 정치적 갈등이 격화될 때마다 셧다운 위기가 반복되고 공공서비스가 중단된다. 이 제도는 재정건전성을 지키겠다는 명분으로 만들어졌지만, 실상은 주류경제학의 한계를 제도화한 결과다.국가는 화폐를 발행할 수 있음에도, 경제학 교과서는 여전히 정부를 가계와 같은 존재로 간주한다. 정부지출을 '빚의 확대'로만 보는 사고방식이 그 근본이다. 발권력을 가진 나라가 스스로의 발권 능력을 제약하는 이 모순은 단지 정치의 실패가 아니라, 경제학 자체의 교리적 경직성을 보여준다. 이른바 '시장 신뢰'를 위해 스스로 손발을 묶어버린 셈이다. 바로 이 자기모순이 오늘날 미국 재정의 불안정성을 상징하며, 주권 통화국조차 주류경제학의 틀 안에서는 재정주권을 온전히 행사하지 못하는 현실을 드러낸다.현대 경제에서 성장은 국민의 화폐소득이 늘어나는 것을 뜻한다. 국민소득이 증가하려면 경제 전체의 화폐 총량도 함께 늘어나야 한다. 화폐는 상업은행의 대출과 정부의 재정지출이라는 두 경로를 통해 공급된다. 그러나 민간신용은 경기와 심리에 따라 급격히 팽창하거나 수축한다. 위기 국면에서 민간이 동시에 부채를 줄이면 통화량이 감소하고 총수요는 급속히 위축된다. 정부마저 긴축에 나선다면 경제는 냉각되고 성장률은 떨어지며 세수는 줄어든다. 결국 부채비율은 더 높아진다.'부채를 줄이려는 정책이 부채비율을 높이는 정책이 되는 역설'이 바로 여기서 생긴다. 이 때문에 국채 발행은 단순한 차입이 아니다. 그것은 경제의 순환을 유지하고 신용 시스템을 안정시키는 제도적 장치다. 국채는 민간의 신용 수축기에 유동성을 보완하며, 중앙은행의 매입을 통해 본원통화로 전환되면서 금융시스템의 기반을 강화한다. 정부지출을 뒷받침하는 국채는 단기적 재정 부담이 아니라 성장의 동력이며, 장기적으로는 공공투자와 인프라 확충을 통해 생산능력을 높인다. 잘 설계된 국채정책은 국가의 부채를 늘리는 것이 아니라, 경제의 혈류를 순환시키는 일이다.이와 함께 주목할 점은, 정부가 반드시 부채를 통해서만 화폐를 공급했던 것은 아니라는 사실이다. 미국의 역사에는 '비부채 화폐(debt-free money)'를 정부가 직접 발행한 사례들이 존재한다. 독립전쟁기 대륙회의가 발행한 대륙화폐, 그리고 남북전쟁기 재무부가 국채 대신 발행한 불환화폐 '그린백(Greenback)'이 그 대표적 사례다. 이 화폐는 'United States Notes'라는 이름으로 불리며 금태환이 중단된 이후에도 1976년까지 유통되었다. 이런 경험은 정부가 필요할 때 부채 없이 화폐를 공급할 수 있었음을 보여주는 역사적 증거다.결국 국채 발행은 성장을 지속시키는 현실적 수단이며, 비부채 화폐의 경험은 그 제도의 확장 가능성을 보여준다. 정부의 적극적 재정은 언제나 부채 부담을 전제해야 한다는 주류적 통념은 역사적으로나 논리적으로 절대적이지 않다. 중요한 것은 부채의 존재 그 자체가 아니라, 그것이 어떻게 순환하고 누구의 생산능력을 확장시키는가 하는 점이다. 부채는 잘 설계될 때 짐이 아니라, 경제를 살아 움직이게 하는 숨결이 된다.단기간에 비부채 화폐를 도입하기는 어렵다. 중앙은행과 재무부의 분리, 화폐=부채라는 회계원칙, 그리고 정치적 논쟁이 복잡하게 얽혀 있기 때문이다. 그렇기에 현 체제 안에서 가능한 해법은 '생산적 부채(productive debt)' 전략이다. 이는 단순한 경기부양책이 아니라, 미래의 생산능력을 확장하기 위한 국채 발행이다. 인공지능, 반도체, 에너지 전환, 녹색 산업, 인적자본과 사회 인프라에 대한 장기 투자가 그 중심이 되어야 한다. 이런 지출은 단기적으로 재정적자를 늘리더라도, 중장기적으로 성장률을 높여 부채비율을 안정시킨다. 부채를 줄이는 길은 부채를 두려워하는 것이 아니라, 성장시키는 것이다.한국의 국가부채는 2024년 기준 1300조 원(GDP 대비 57%)으로 OECD 평균(약 110%)의 절반 수준에 불과하다. 그럼에도 정부는 '재정건전성'을 내세워 국채 발행에 소극적이다. 그러나 인구감소와 수출둔화, 민간투자 위축이 겹친 지금은 오히려 적극적 재정이 필요한 시점이다. 국채는 단기 소비 지원이 아니라 혁신산업, 에너지 전환, 디지털 인프라 확충 등 구조적 투자를 위한 전략적 재원으로 설계되어야 한다.재정의 시간 구조도 단기 균형보다 장기 성장률을 목표로 하는 '동적 균형'으로 바뀌어야 한다. 또한 국채 기반 재정을 정책금융과 산업은행의 투자정책과 연동시켜, 민간투자를 유도하고 혁신 생태계를 확장해야 한다. 이러한 전략은 부채의 절대 규모를 늘리지만, 그 질을 바꾸어 성장잠재력을 강화한다. 문제는 양이 아니라 방향이다.프랑스는 재정주권을 회복하기 위해 유럽 차원의 합의를 이끌어야 하고, 미국은 '부채상한'이라는 자해적 제약을 폐지해야 한다. 한국은 이 두 나라의 교훈을 바탕으로, 부채를 두려워하지 않는 새로운 재정철학을 세워야 한다. 부채는 경제의 짐이 아니라 성장을 가능하게 하는 제도적 장치이며, 잘 설계된 부채는 미래를 위한 투자다. 지금 필요한 것은 '감소'가 아니라 '전환', '긴축'이 아니라 '전략'이다. 국채를 통해 미래의 산업과 에너지를 준비하는 일, 그것이야말로 팬데믹 이후의 부채 시대를 성장의 시대로 바꾸는 유일한 길이다.