이상식 "내란청산과 지역균형발전 위해 육사 지방이전해야"

큰사진보기 ▲행정안전위원회 더불어민주당 이상식 의원은 14일 열린 행정안전위원회 국정감사에서 내란청산과 지역균형발전을 위해 육군사관학교의 지방이전이 필요하다고 주장했다 . ⓒ 이상식 의원실 관련사진보기

AD

행정안전위원회 이상식 의원(더불어민주당, 경기 용인시갑)은 14일 열린 행정안전위원회 국정감사에서 내란청산과 지역균형발전을 위해 육군사관학교의 지방이전이 필요하다고 주장했다.이 의원은 "육사는 1961년의 박정희 쿠데타, 1980년의 전두환 쿠데타 그리고 12.3 윤석열 내란에서 중심 세력이었다"면서 "서울 도심에 위치한 육사는 특유의 군 엘리트주의를 조장하면서 반복적으로 군사정권 탄생과 내란의 직간접적 중심이 됐다"며 육사이전의 필요성을 강조했다 .이어 "미국의 웨스트포인트, 영국의 샌드허스트, 일본의 간부후보생학교 같은 선진국 대부분의 군사학교가 수도 외곽이나 지방 소도시에 위치해 엘리트 군인의 폐쇄적 권력집중을 방지하고 시민사회와의 적정한 거리를 유지하고 있다"며 "우리나라의 경우에도 서울 및 수도권에 있던 공군사관학교, 경찰대학, 사법연수원 같은 시설이 지방으로 이전했다"고 말했다 .그러면서 "지역균형발전 정책의 일환으로 서울·과천 중심의 중앙행정기관과 공공기관들의 지방 이전이 진행중"이라며 "육사 또한 국방부 산하 '국립학교'로써 균형발전이라는 정책 목표를 따라야 할 것"이라고 주장했다 .그는 "육사 부지와 태릉골프장, 그리고 선수촌 부지까지 합치면 250만㎡ 규모로 '미니 신도시'급 택지 공급이 가능하다"며 "육사 부지를 공공택지로 개발한다면 무주택 서민이나 청년들을 위한 대규모 임대주택 공급이 가능해져 수도권 주택난 해소에도 기여할 것"이라고 전망했다 .이 의원은 "육사 이전은 역대 문재인, 윤석열, 이재명 대통령의 공약사항이었다"면서 "행안부는 균형발전 정책 협의 과정에서 국방부와 지방자치단체 간의 이견을 조정하거나, 지방 이전의 당위성에 대한 정부 차원의 입장을 조율하는 역할을 해야 한다"고 촉구했다.