'간첩 활동' 전 민주노총 간부 증인 채택 놓고 노동부 국감 파행

큰사진보기 ▲국민의힘 소속 의원들이 15일 오전 서울 여의도 국회에서 기후에너지환경노동위원회에 열린 국정감사에서 간첩 활동 혐의로 징역형을 받느 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 전 간부를 증인으로 채택을 요구하자, 더불어민주당과 진보당 의원들이 색깔론이라고 비판하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲우재준 국민의힘 의원이 15일 오전 서울 여의도 국회에서 기후에너지환경노동위원회에 열린 국정감사에서 간첩 활동 혐의로 징역형을 받는 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 전 간부를 증인으로 채택을 요구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲박홍배 더불어민주당 의원이 15일 오전 서울 여의도 국회에서 기후에너지환경노동위원회에 열린 국정감사에서 간첩 활동 혐의로 징역형을 받는 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 전 간부 증인 채택을 요구하는 국민의힘 의원들을 향해 "민노총은 전국에 150만 명에 가까운 조합원들이 가입된 대중 조직이고 다양한 사람들이 있다"며 "어떤 의사결정이 이루어져서 일어난 사건이라는 증거가 없는 한 환노위에서 다룰 문제는 아니다. 환노위가 다뤄야 할 다른 문제가 더 많다"고 반박하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영훈 고용노동부 장관이 15일 오전 서울 여의도 국회에서 기후에너지환경노동위원회에 열린 국정감사에서 선서를 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

15일 국회 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 국정감사는 간첩 활동 혐의로 징역형을 받은 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 전 간부를 증인으로 채택하는 문제로 시작부터 여야가 충돌하며 파행을 겪었다.국민의힘이 민주노총 관련 인사들의 국감 출석이 필요하다고 주장했고, 더불어민주당과 진보당은 '색깔론'이라며 고용노동부 국감과 무관하다고 반박했다.발단은 우재준 국민의힘 의원에서 시작됐다. 김영훈 고용노동부 장관이 업무보고를 하려고 할 때였다. 우 의원이 의사진행 발언으로 "기업인은 부르면서 노동조합 증인은 1명도 없다"며 "최근 민노총 주요 간부들의 간첩 활동이 확정판결 받았다. 재발 방지 대책을 물어야 한다"면서 증인 채택을 촉구했다.이어 같은당 윤상현 의원은 "증인으로 세워서 정말로 순수(노동)운동 단체인지 간첩 활동하는 단체인지 이것을 밝히는 게 오히려 민노총이 소위 말해서 순수 노동단체로 활동하는 데에 훨씬 더 유리한 환경이 되지 않겠냐"며 "간첩 혐의를 아직 다투고 있는 조합원들의 경우 오히려 증인 선서를 하고 이야기를 하는 게 민노총이 민노총다운 조직임을 만천하에 드러낼 좋은 기회"라고 말을 보탰다.한국노총 출신인 같은당 김위상 의원도 가세했다. 김 의원은 "나도 노조 활동을 오랫동안 했다. 그런데 이런 사회적 책임 문제 등 노조가 반성할 부분이 상당히 많이 있다고 본다"며 "민노총의 간첩 활동 사건이다. 지도부 내에서 조직적으로 좀 움직여진 부분들이고 법원 판결도 났기 때문에 철저히 따져봐야 한다"고 주장했다.이에 민주당 간사인 김주영 의원은 "간첩 행위에 대해선 사법적 판단이 있었고 우린 노동 정책에 대해 짚어볼 게 많다"며 "국민의힘이 지난 정부의 실정을 덜 다루기 위해 시간을 끄는 게 아닌가. 이데올로기적 사고 관련 부분은 다른 상임위에서 다루는 게 적절하다"고 반박했다.같은당 강득구 의원은 "민주노총 전직 간부가 연루됐던 일이고 일부는 무죄로 결론 났는데 특정 단체를 왜곡하는 것은 조심해야 한다"고 지적했다. 또 김태선 의원도 "개인 일탈 혐의를 확장해 색깔론 장으로 가는 것에 유감"이라고 맞섰다.박홍배 의원은 "민노총은 전국에 150만 명에 가까운 조합원들이 가입된 대중 조직이고 다양한 사람들이 있다"며 "어떤 의사결정이 이루어져서 일어난 사건이라는 증거가 없는 한 환노위에서 다룰 문제는 아니다. 환노위가 다뤄야 할 다른 문제가 더 많다"고 반박했다.특히 김위상 의원이 "민노총의 간첩 활동"이라고 발언을 두고 격한 반발과 함께 발언 취소와 사과 요구가 있었다.정혜경 진보당 의원은 "색깔론을 입히고 특정 조직을 명예를 훼손시키는 이 행위는 상당한 심각한 문제"라며 "(민주노총은) 노동자들의 기본권을 가장 앞장서서 지키고 있는 조직이다. 사과하라"고 촉구했다. 박해철 민주당 의원도 "민주노총 지도부의 간첩 활동이라고 한 발언에 대해 사과하라"고 거들었다.하지만 김 의원은 "일부 직원이 했다고 해도 지도부에 도의적 책임이 있는 것이지 면피가 되느냐", "단 한 명이라도 민노총 소속"이라고 맞받으면서 사과를 거부했다. 그러자 여야 간 고성이 오갔고, 결국 안호영 기후환노위 위원장이 정회를 선포했다.20여 분 뒤 재개된 회의에서 김 의원은 "지도부라고 한 부분에 있어서는 사과한다"면서도 "(민주노총) 지도부도 그 책임에서 실제로 벗어날 수는 없다"고 뜻을 굽히지 않았다. 민주노총 관계자 증인 채택 여부는 기후환노위 여야 간사 협의를 통해 결정하기로 했다.한편, 이날 고용노동부 국감은 약 1시간 지연 끝에 오전 11시가 넘어 시작했다. 김영훈 장관은 관련 질의에서 "북한에 노동조합 내부 정보를 넘기는 일은 노조의 자주성을 침해하는 일"이라며 "그 일에 대해선 대단히 잘못됐다고 생각한다"고 말했다.