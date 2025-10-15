"열악한 노동자 처우 방치, 조폐공사는 자회사 경영진 퇴진시켜라"

큰사진보기 ▲공공연대노동조합은 15일 오전 한국조폐공사 본사 앞에서 ‘공공연대노동조합 콤스코시큐리티지부 조합원 결의대회’를 열고 무기한 천막농성에 돌입했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲신준호 공공연대노동조합 콤스코시큐리티지부장은 자회사인 콤스코시큐리티가 저임금과 인권 무시 등 자회사 노동자를 탄압한 자회사 경영진의 즉각 퇴진과 한국조폐공사가 임금 용역 설계를 변경할 것을 요구했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 결의대회에는 김율현 민주노총 대전지역본부장과 정현우 진보당 대전시당 위원장 등 대전지역 노동·진보정당이 함께 참여했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

국내 화폐를 만드는 제조공기업으로 알려진 한국조폐공사를 지키는 경비 노동자들이 열악한 처우를 주장하고, 자회사 경영진 퇴진을 촉구하며 농성장 천막을 세웠다.민주노총 민주일반연맹 공공연대노동조합(아래 노조)는 15일 오전 11시 대전 유성구에 위치한 한국조폐공사(아래 공사) 본사 앞에서 '공공연대노동조합 콤스코시큐리티지부 조합원 결의대회'를 열었다.공사 경비 업무를 담당하는 자회사 콤스코시큐리티 소속 노조 조합원들은 "식대조차 지급하지 않는 저임금과 인권 무시하고 있는 자회사 경영진을 즉각 퇴진시킬 것"과 "원청인 한국조폐공사가 임금을 특수경비 자회사 평균 수준 이상으로 용역 설계를 변경할 것"을 촉구했다.조합원들은 오는 30일 오후 2시까지 노조의 면담 요구를 수용하고 처우 개선 계획을 제시할 것을 요구하면서 결의대회를 시작으로 공사 앞에서 무기한 천막농성에 돌입함을 밝혔다.신준호 노조 콤스코시큐리티지부장은 "지난 문재인 정부의 정규직 전환 정책에 따라 자회사가 설립되었으나, 실제 처우는 2018년에 머물러 있고 자회사 경영진은 임금인상과 처우 개선을 위한 실질적인 노력을 하지 않았다"고 일갈했다.이어 신 지부장은 "공사와 자회사 경영진이 자회사 노동자들의 요구를 거부하며 경영평가 성과급 등 공사 이익만을 우선하고 있다"고 주장하면서 "공사가 이재명 정부의 정책과 시대의 흐름에 역행하는 것을 멈추도록 노조는 무기한 천막농성을 시작하겠다"고 선언했다.이영훈 노조 위원장도 "자회사 전환 이후 7~8년이 지났지만 노동조건은 오히려 악화되었고 정부의 경영평가와 예산 지침 때문에 자회사 노동자 처우 개선이 구조적으로 어렵다"고 지적하며 "비정규직 노동자들이 투쟁으로써 노조법 2·3조 개정을 이뤄냈듯이, 노조 조합원들은 투쟁을 통해 처우개선을 이뤄낼 것"이라고 강한 의지를 표했다.연대사에 나선 김율현 민주노총 대전지역본부장은 "조폐공사가 노동자와의 대화를 거부하고 있어 노사 갈등이 심화되고 있다"고 문제를 지적하며 "이재명 정부와 공사가 약속한 차별 없는 현장과 노동자들의 노동 기본권 보장을 이뤄내기 위해 연대로 힘을 보태겠다"고 격려했다.정현우 진보당 대전시당 위원장 역시 "헌법이 보장하는 노동 기본권의 핵심은 차별 없는 대우"임을 강조하면서 "오늘부터 무기한 농성에 나서는 조합원들의 투쟁이 승리라는 결과를 쟁취할 수 있도록 노동자와 함께한 진보당이 함께 곁에 서겠다"고 조합원들에게 약속했다.