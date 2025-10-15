국힘 경남도당 앞으로 간 시민들 "'막말' 김미나는 그 입 다물라"

큰사진보기 ▲경남정치개혁광장시민연대는 15일 국민의힘 경남도당 앞에서 "김미나 창원시의원 망언 규탄, 제명 촉구 기자회견"을 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남정치개혁광장시민연대는 15일 국민의힘 경남도당 앞에서 "김미나 창원시의원 망언 규탄, 제명 촉구 기자회견"을 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

김미나 창원시의원의 막말이 논란을 일으키고 있는 가운데, 시민들이 국민의힘 경남도당 앞에서 김 시의원을 향해 "그 입 다물라"고 외쳤다. 경남정치개혁광장시민연대는 15일 오전 국민의힘 경남도당 앞에서 기자회견을 열어 "김미나는 입을 다물어라. 내란정당 국민의힘은 김미나를 제명하라"라고 촉구했다.김 의원은 12‧29 이태원 참사 유가족에 대해 막말을 해 법원으로부터 유죄를 선고 받았고, 최근에는 이재명 대통령과 김현지 대통령실 제1부속실장에 대해 "자식을 나눈 사이가 아니면?"이라는 글을 사회관계망서비스에 올렸다가 삭제했다.기자회견에서 이병하 상임공동대표는 "안타깝다. 우리나라는 동학사상, 유교 영향에 교육을 받았다. 그 가르침의 맨 먼저가 '인간중심'이다. 지역 김미나 의원은 공적인 입장임에도 인간을 무시·멸시하는 발언을 스스럼없이 하고 있다"라며 "이는 개인 철학의 문제가 아니라 그런 개인을 의원으로 시킨 국민의힘이 책임이다. 도저히 같이 살아가는 시민으로서 이해할 수 없고 천인공노할 일이다"라고 말했다.경남정치개혁광장시민연대는 "온갖 막말로 국민과 창원시민을 모욕했던 김미나 창원시의원이 또다시 입에 담기 힘든 막말을 쏟아냈다"라며 "터무니없는 막말에 대한 비판이 쏟아지자 반성은커녕 '김현지를 궁금해하면 안 돼요? 왜 삭제한 글을 캡처해서 이렇게들 부들부들하는지 모르겠네요'라고 항변하였다"라고 설명했다.이어 "개선의 여지가 없다. 이미 김미나는 이태원(참사) 유가족에 대한 막말로 징역 3개월 선고유예가 확정됐으며 이태원 유가족에게 각각 300만~30만원을 배상하라는 선고를 받았다. 그런데도 변함이 없다"라고 덧붙였다.또 이들은 "막말은 여기에서 그치지 않는다. 윤석열 탄핵 과정에서는 창원광장에서 '솔로몬의 지혜를 발휘하신 우리 윤석열 대통령은 정말 현명하십니다'라고 내란을 옹호했고 '전라도가 북한처럼 너무 낙후되어 있어서 피해의식에 찌들었다', '청년들에 대한 각종 지원 정책 때문에 청년들이 일을 하지 않는다', '정부 지원 때문에 기초수급자가 늘었다'는 혐오 발언을 쏟아냈다"라고 언급했다.경남정치개혁광장시민연대는 "김미나에게는 '극우꼴통'이라는 말도 사치스럽고 욕도 아까울 지경이다. 김미나는 더 이상 대한민국 국민과 창원시민을 욕보이지 말고, 창원시의원에서 즉각 사퇴하고 영원히 더러운 입을 다물어라"라고 강조했다.이들은 국민의힘을 향해서도 "국민의힘의 지방선거 공직후보자관련 규정에 따르면 '비례대표 시의원은 시·도당 운영위원회의 의결을 거쳐 최고위원회의의 의결로 확정'하게되어 있다. 이런 더러운 입을 가진 자를 공천한 국민의힘은 무한 책임을 피할 수 없다"라고 경고했다.김미나 시의원이 과거 국민의힘에서 '당원권 정지 6개월' 징계를 받았던 사실을 언급한 이들은 "'징계 후 추가 징계 사유가 발생한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이전 징계보다 중한 징계를 한다'는 국민의힘 윤리위원회 규정을 굳이 언급하지 않아도, 이런 정도의 시의원을 제명하지 않는다면 '공천 당사자인 국민의힘' 또한 결국에는 유권자들로부터 심판을 받아 마땅할 것"이라고 제시했다.경남정치개혁광장시민연대는 "국민의힘의 결정을 지켜볼 것이며 제명조치를 하지 않는다면 추가적인 행동을 할 것"이라며 "오는 21일 창원시의회 개회시 김미나 의원 제명조치를 요구하는 시민행동을 전개해나갈 것"이라고 밝혔다.