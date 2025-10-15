최저임금 오르고 일자리 줄고... 청년과 자영업자 모두의 딜레마

"시급은 올랐지만 일자리가 없다."

"이제는 인건비가 부담돼서 채용을 못 하겠다."

AD

"일한 만큼 돈을 받는 입장이라 시급이 오르면 좋죠. 그런데 인건비가 올라서 그런지 본가 근처엔 채용 공고가 거의 없어요."

"최저시급이 1만 원이 넘은 이후부터 채용 공고가 눈에 띄게 줄었어요. 인건비 부담도 있겠지만, 키오스크와 무인기계 확산도 영향을 준 것 같아요."

큰사진보기 ▲자영업자인 김은혜씨가 강원도 원주에서 운영하고 있는 편의점 외부 모습이다. ⓒ 최윤지 관련사진보기

"편의점을 처음 열었을 땐 알바를 여럿 두고 운영했어요. 그런데 요즘은 주말에만 잠깐 쓰고, 대부분은 저랑 남편이 돌아가면서 일해요. 최근에는 대타 외엔 채용 공고도 딱히 안 올린 것 같아요."

"매출은 비슷한데 시급만 오르니까 결국엔 제가 다 하게 되더라고요."

2022년 기준 최저임금은 9160원이었지만, 2025년에는 1만 30원까지 인상됐다. 3년 사이 약 870원이 오른 셈이다. 정부는 저임금 노동자의 생활 안정을 목표로 단계적인 인상을 추진 중이며, 내년인 2026년에는 1만 320원으로 추가 인상될 예정이다.표면적으로는 긍정적인 변화처럼 보이지만, 최저임금 인상이 실제 현장에서는 전혀 다른 결과를 낳고 있다. 인건비 부담을 느끼는 자영업자들은 채용을 줄이고 있으며, 청년 구직자들은 일자리를 찾기 점점 더 어려워지고 있다.청년과 자영업자 모두가 반복하는 이 말은 최저임금 인상에 대한 기대와 현실의 간극을 잘 보여준다. 이에 실제 아르바이트를 구하고 있는 대학생과 자영업자의 이야기를 들어봤다.최민지(20, 강원도 원주)씨는 경기 용인에 있는 대학교에 재학 중이다. 학기 중 주말마다 원주 본가로 내려와 아르바이트를 하려 했지만, 일자리를 구하기가 쉽지 않아 현재까지도 구직 상태다.최씨는 특히 카페에서 일하고 싶지만 대부분 경력직만 채용해 구직이 더 어렵다고 말한다.김은혜(41, 강원도 원주)씨는 강원도 원주에서 편의점을 운영하고 있다. 그는 최저임금 인상 이후, 아르바이트 채용 방식에 큰 변화가 생겼다고 전했다.2022년부터 편의점을 운영해 온 그는 작년부터 인건비 부담이 크게 느껴지기 시작했다고 했다.최저임금은 올랐지만, 시급이 오른 만큼 일자리는 점점 줄어들고 있다. 최저임금 인상은 과연 누구를 위한 정책일까? 우리는 숫자만이 아닌 그 이면의 현실도 함께 살펴봐야 할 시점이다.