대중교통 이용 늘고 교통비 줄어…광주G-패스 효과 '톡톡'

큰사진보기 ▲광주G-패스 시행 이후 대중교통 이용 현황. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

광주광역시가 대중교통비 지원 정책으로 추진하는 '광주G-패스'가 시민들의 대중교통 이용을 늘리고 교통비 부담은 줄인 것으로 나타났다.15일 광주시에 따르면 광주G-패스를 도입한 올해 1월부터 8월까지 교통카드로 대중교통을 이용한 현황을 분석한 결과, 대중교통 이용 건수는 8104만여 건(환승 포함)으로, 전년 같은 기간 7960만여 건보다 144만여 건(1.8%) 늘었다.대중교통을 이용하는 시민도 늘었다.같은 기간 월 1회 이상 대중교통을 이용한 시민(카드 수 기준)은 720만804명으로, 전년 동기(702만9818명)보다 17만986명(2.4%) 증가했다.반면 시민들의 교통비 부담은 줄었다.광주G-패스는 대중교통 요금을 어린이는 무료, 청소년은 반값으로 할인하고 성인은 정부 'K-패스'와 연계해 월 15회 이상 이용 시 이용 금액의 20%부터 64%를 다음 달 환급한다.올해 1월부터 8월까지 광주G-패스를 사용한 어린이는 월평균 2만5781명이 1인당 월 2554원씩 교통비를 지원받았고, 청소년은 월평균 9만2989명이 1인당 월 5396원씩 할인받았다.광주지역 K-패스 가입자도 지난해보다 2.5배나 늘어 올해 7월 기준 15회 이상 대중교통을 이용해 환급받은 시민은 6만5044명, 1인당 월평균 1만4030원을 돌려받았다.시는 앞으로 시내버스 노선을 개편하고 도시철도 2호선이 개통되면 대중교통 이용이 더욱 활성화될 것으로 기대하고 있다.강기정 시장은 "광주G-패스가 대중교통 이용 확대뿐만 아니라 미래 세대와 사회적 약자에 대한 교통복지 역할도 톡톡히 하고 있다"며 "많은 시민이 광주G-패스 정책에 동참해 더 많은 대중교통 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.