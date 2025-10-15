범한메카텍 신호수 사망... "노동부, 지게차 불시안전점검해야"

큰사진보기 ▲10월 13일 범한메카텍 창원1공장에서 후진하던 지게차에 신호수가 치어 사망한 가운데, 민주노총 경남본부와 금속노조 경남지부는 15일 창원고용노동지청 앞에서 기자회견을 열어 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

창원공단 범한메카텍에서 신호수가 후진하는 지게차에 치어 사망하는 사고가 발생한 가운데, 노동계는 원청회사의 공식사과와 함께 모든 지게차 작업에 대한 불시안전점검 실시를 촉구했다.민주노총 경남본부, 금속노조 경남지부는 15일 오전 창원고용노동지청 앞에서 기자회견을 열었다. 범한메카텍 창원1공장에서는 지난 13일 오후 신호수인 사내협력업체 노동자가 후진하는 25톤 지게차에 깔려 사망하는 중대재해 사망 사고가 발생했다.해당 지게차 운전자는 다른 사내협력업체 소속이다. 창원고용노동지청은 작업중지 명령을 내리고 중대재해처벌법 위반 여부에 대해 조사하고 있으며, 경찰은 업무상과실치사 혐의로 수사하고 있다.이동환 금속노조 경남지부 범한메카텍지회장은 "회사는 이번 중대재해에 대해 공식 사과를 하고 재발방지 대책을 세워야 하며, 노조와 협의를 해야 할 것"이라고 말했다.안석태 민주노총 경남본부 부본부장은 "이재명 대통령은 돈을 벌기 위해, 비용을 줄이기 위해 노동자의 목숨을 빼앗는 것은 미필적 고의에 의한 살인 내지 사회적 타살이라고 했다. 위험의 외주화로 이익만 취하고 책임을 회피하는 것은 부도덕하고 범죄행위라고 했다. 이번 사고 또한 같다"라고 말했다.그는 "중대재해 관련 법률이 제정되었음에도 정부와 자본 모두 노동자의 죽음에 대해 관대하다. 그 이유는 이전 수없는 노동자의 죽음에 대해 제대로 처벌을 하지 않았기 때문이다"라며 "범죄를 벌하지 않으니까 자본은 법이 있어도 지킬 이유가 없다고 생각하는 것이다. 오늘 범죄를 처벌하지 않고 유야무야 한다면 자본에게 내일의 노동자 목숨을 바치는 꼴이 될 것이다"라고 강조했다.민주노총 경남본부, 금속노조 경남지부는 회견문을 통해 "사고는 지게차 운전자가 신호수를 미처 보지 못하고 후진하는 과정에서 발생한 것으로 보이나 사고 당시 CC-TV 영상을 보면 정문 바로 안 쪽에 위치한 '단동셀(Shell)' 보관장은 위치 특성상 이동하는 각종 차량과 인원들로 인하여 매우 복잡하였다"라며 "더욱이 현장이 혼재 작업에서 발생하는 여러 소음으로 인해 재해자는 지게차가 후진할 때 내는 경고음을 구분하기 어려웠을 것"이라고 설명했다.이어 "단동셀l 보관장소가 차량과 보행자의 통행이 빈번한 정문 바로 안쪽에 위치함으로써 매우 위험한 구조임에도 불구하고 지게차 작업 시 차량과 보행자의 이동을 통제할 방법은 신호수 한 명뿐이었다"라며 "사고 당시 상황을 보면 공장 밖으로 나가려는 트럭과 공장 안으로 들어오려는 트럭, 단동셀을 옮기는 지게차가 동시에 이동하고 있었고, 이를 신호수 혼자서 통제하기에는 매우 어렵고 그래서 위험한 상황이었다"라고 덧붙였다.그러면서 이들은 "사고 발생 당시처럼 두 대 이상의 차량과 지게차가 동시에 몰릴 경우 신호수가 통제할 수 없는 상황이 벌어질 것은 불을 보듯 뻔한 상황이었지만 이에 대한 안전대책은 없었다"라며 "또 원청인 범한메카텍의 안전관리 책임은 한일중기(지게차 운전자 소속), 대산산기(신호수)등 하청업체에 떠넘겨져 있어, 현장의 통합 안전관리는 부재했다"라고 지적했다.노동계는 "이재명 정부가 들어 연일 중대재해 예방과 감소에 목소리를 높이고 있다. 하지만 현장에서는 오히려 중대재해 등 산업재해가 늘어나고 있는 느낌이다"라며 "엄벌을 외치지만 여전히 사업주들은 꼼짝 안하고 오로지 이윤 추구에만 열을 올리고 있다. 직을 걸겠다는 노동부 장관의 말이 장관직 해도 그만, 안해도 그만이라는 말이 아니길 바란다"라고 촉구했다.범한메카텍에 대해 민주노총 경남본부와 금속노조 경남지부는 "사고에 대해 책임지고, 공식 사과하라", "원청 차원의 안전보건관리시스템 구축하라", "원청의 책임하에 모든 위험 작업을 진행하라", "지게차의 안전장치 보강하라", "작업중지로 손실임금 발생 시 임금을 보전하라", "사고 목격자와 수습자에 대한 트라우마 치료 보장하라"라고 촉구했다.고용노동부에 대해 이들은 "작업중지 범위를 차량계 하역운반작업 전체로 확대하라", "근본적 사고 원인 조사하고 책임자를 처벌하라", "범한메카텍이 하청업체에 대해 안전관리 책임을 다하록 행정지도하라", "모든 지게차 작업 등에 대해 불시안전점검 실시하라", "기획감독 외 작업장 전체에 대해 안전진단 실시하고 노동조합 참여 보장하라", "모든 사고 목격자와 수습자가 제대로 트라우마 치료를 받을 수 있도록 행정지도하라"라고 제시했다.참가자들은 기자회견에 앞서 고인을 기리는 묵념부터 했다. 민주노총 경남본부, 금속노조 경남지부는 이후 창원고용노동지청에서 양영봉 지청장 등과 간담회를 가졌다.