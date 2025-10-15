임병택 시흥시장, 하수관로 부실시공 사과... "끝까지 바로잡겠다"

경기 시흥시가 추진한 '하수관로 정비 임대형 민자사업(BTL)'에서 총 106건의 부적정 시공이 확인된 가운데, 임병택 시흥시장이 15일 공식 입장문을 내고 "끝까지 책임을 다하겠다"고 밝혔다(관련 기사: 시흥 하수관로 BTL, 부실시공 사실로... 시민 제보에서 시작된 진실
임 시장은 이날 입장문에서 "시흥시가 관리 감독과 점검 등에서 미흡했다는 민관공동조사단의 지적을 겸허히 받아들이며, 그동안 극심한 불편과 고통을 겪으신 시민 여러분께 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.
이어 "시흥시는 사업의 최종 책임자로서 이번 조사 결과에 대해 무거운 책임감을 느낀다"며 "하수관로 정비사업은 주민 생활환경 개선과 하수처리 효율 향상을 위해 추진했지만, 결과적으로 시민 피해를 초래했다는 점에서 변명의 여지가 없다"고 말했다.
시흥시는 이번 조사 결과에 따라 올해 안까지 모든 조치를 완료하고 재발 방지 대책을 마련하는 데 행정 역량을 집중하겠다는 계획을 밝혔다.
현재 부적정 시공 106건 중 72건이 이미 조치 완료됐으며, 나머지 가옥에 대해서도 신속하게 보완 시공을 실시한다. 또한 시행사에는 부당이득금 등 손해배상 청구를 추진하고, 감리사에게는 행정처분을 시행하는 등 책임을 엄중히 묻기로 했다.
임 시장은 "내부적으로도 재발 방지를 위한 관리체계를 면밀히 점검하고, 근본적인 개선 방안을 마련하겠다"며 "오는 11월에는 시흥시와 시민단체가 함께 공동 브리핑을 열어 조치 진행 상황과 결과를 투명하게 공개하겠다"고 밝혔다.
또한 "이번 사안이 단순히 시정조치에 그치지 않도록 BTL 사업 시작부터 현재까지의 전 과정을 기록한 백서를 제작하겠다"며 "시흥시와 시의회, 시민단체가 함께한 문제 해결 과정을 정리함으로써 행정의 책임성과 투명성을 높이겠다"고 덧붙였다.
임 시장은 마지막으로 "시민 여러분께 다시 한번 깊이 사과드리며, 시흥시는 신속하게 문제를 해결하고 시민의 신뢰를 회복할 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다"고 강조했다.
앞서 민관공동조사단은 '하수관로 정비 BTL사업' 전 구간을 전수조사한 결과, 총 106건의 부적정 시공 사례를 확인했다고 발표했다.
시흥시는 이번 조사 결과를 토대로 연내 모든 보완 시공과 행정 조치를 마무리하고, 이후 백서 발간을 통해 행정의 투명성을 제고할 계획이다.
