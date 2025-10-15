임병택 시흥시장, 하수관로 부실시공 사과... "끝까지 바로잡겠다"

▲임병택 시흥시장임 시장은 15일 시흥시 하수관로 BTL 사업의 부실시공을 공식 사과하는 입장문을 내고 올해 안까지 모든 조치를 완료하고 재발 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기