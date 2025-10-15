이상민 국민의힘 대전시당위원장, 자택서 쓰러져 사망

큰사진보기 ▲더불어민주당을 탈당해 국민의힘에 입당한 이상민 전 의원이 15일 오전 심정지로 쓰러져 병원으로 이송됐으나 끝내 사망했다. 사진은 지난해 1월 10일 오후 대전시 서구 대전시의회에서 기자회견을 마친 뒤 붉은 목도리를 두르고 있는 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이상민 국민의힘 대전시당위원장(67·전 국회의원)이 15일 오전 대전 자택에서 심정지 상태로 쓰러져 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.소방당국에 따르면 15일 오전 9시 30분께 대전 유성구 전민동의 한 아파트에서 '한쪽 마비 증세 환자가 있다'는 신고가 119에 접수됐다. 출동한 구급대가 현장에 도착했을 때 이 위원장은 이미 심정지 상태였으며, 현장에서 심폐소생술(CPR)을 시행하며 을지대병원으로 이송됐으나 오전 11시경 사망 판정을 받았다.이 위원장은 1958년생으로, 대전 유성구를 지역구로 한 중진 정치인이다. 2004년 제17대 총선에서 열린우리당 후보로 처음 국회에 입성한 뒤, 제18대에는 자유선진당, 제19대에는 새정치민주연합, 제20·21대에는 더불어민주당 소속으로 당선돼 5선을 기록했다.22대 총선을 앞둔 2023년 12월 더불어민주당을 탈당한 그는 2024년 1월 국민의힘에 입당했고, 4월 총선에 출마했으나 낙선했다. 이후 국민의힘 대전시당위원장으로 선출되어 최근까지 왕성한 정치활동을 이어왔다.