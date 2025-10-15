20시간 뒤 보낸 영광 한빛원전 화재 문자 '무용지물'

큰사진보기 ▲전라남도 영광군 홍농읍에 있는 한빛원전 전경. ⓒ 국제원자력기구(IAEA) 관련사진보기

AD

전남 영광 한빛원전 화재 사고가 지역 주민들에게 제때 알려지지 않고 있어 늑장 대처 지적이 나왔다.15일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 조인철(광주광역시 서구갑) 의원이 원자력안전위원회와 한국수력원자력으로부터 받은 국정감사 자료에 따르면, 지난 2021년부터 올해까지 최근 5년 동안 한빛원전에서 4건의 화재 사고가 발생했다.연도별로 ▲2022년 2월 한빛원전 6호기 ▲2022년 4월 한빛원전 2호기 ▲2023년 12월 한빛원전 2호기 ▲2025년 5월 한빛원전 5호기에서 불이 났다.한수원은 원전에서 화재가 발생하면 지역 주민으로 구성된 민간감시기구에 통보하고, 사전 신청한 사람에게 알림 문자를 발송하고 있다.하지만 한빛원전 화재 사고를 주민들에게 알리는 데 최대 20시간이 걸린 것으로 드러났다.실제 올해 5월 한빛원전 5호기 화재 때는 민간감시기구에 5시간이 지나 통보했으며, 주민들에게는 무려 20시간 12분 후 문자 메시지를 발송했다.지난 2022년 2월과 4월 화재 사고는 각각 8시간 9분과 15시간 59분, 2023년 12월 화재는 6시간 15분이 지나 주민들에게 알림 문자가 발송됐다.조 의원은 "현재 원전 화재 시 지역 주민 알림 대응 체계는 매우 미흡한 수준"이라며 "이미 완진이 된 후에야 문자를 받는 것이 재난을 대피하는 데 무슨 도움이 되는지 모르겠다"고 꼬집었다.이어 "원전은 단순 화재로도 원자로 정지, 최악의 경우 폭발 사고가 발생할 수 있는 고위험 시설인 만큼 화재 사고 시 '주민에게 즉시 알리도록' 고시 또는 내규에 명문화하는 등 적극적인 개선이 필요하다"고 강조했다.