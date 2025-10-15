이 대통령 "게임은 중독물질 아닌 문화산업의 중추"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 국내 게임사 크래프톤의 게임ㆍ문화 플랫폼 서울 성동구 '펍지 성수'에서 열린 K-게임 현장 간담회에서 발언하고 있다. 2025.10.15 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 국내 게임사 크래프톤의 게임ㆍ문화 플랫폼 서울 성동구 '펍지 성수'에서 AI기반 인생 시뮬레이션 게임 '인조이'를 체험하고 있다. 왼쪽은 김형준 인조이스튜디오 대표. 그 뒤는 강훈식 대통령비서실장과 최휘영 문화체육관광부 장관. 2025.10.15 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 15일 게임업계 관계자들을 만나 "(게임산업을) 대한민국 문화산업의 중추라 생각하시고 용기·열정을 갖고 열심히 해주시기 바란다"며 "게임은 중독 물질이 아니다"고 강조했다. 또한 게임산업 진흥·발전에 따라 더 많은 청년 일자리가 창출될 가능성에 주목하면서 "좋은 일자리를 만들어야 하고, 그를 위한 정책 지원이 돼야 한다"고 짚었다.과거 정부가 게임 이용을 질병 및 중독의 한 유형으로 보고 관련 규제 등을 시도하면서 오히려 게임산업의 경쟁력을 떨어뜨렸던 우를 범하지 않고 제대로 육성·지원하겠다는 의지를 드러낸 셈이다.이 대통령은 이날 오전 서울 성동구 복합문화공간 'PUBG성수'에서 열린 K게임 현장간담회에서 "(게임산업이) 정부 정책과 엇박자를 빚으면서 매우 많은 어려움을 겪게 된 것 같다"면서 이러한 입장을 밝혔다.구체적으론 "(성남시장 시절) 게임산업진흥과 관련해 관심 많이 가지고 대화도 많이 해보고 정책 지원도 많이 해봤는데 당시 정부의 기본적 마인드가 (게임을) 마약과 함께 4대 중독으로 규정해서 억압 정책을 하는 바람에 중국에 확 추월 당했다"고 지적했다.그러면서 "이제는 좀 정책방향도 바꾸고 대한민국을 세계적인 문화산업국가로 만들자고 하는 게 정부의 생각이다. 문화산업의 중요한 한 부분이 게임산업이라 생각한다"고 말했다.이 대통령은 사회 일각의 미성년자의 게임 과몰입 문제 우려에 대해서는 "몰입도가 없음 게임이 아니다. 재미없는 걸 왜 하겠나. 부작용은 부작용대로 대처하면 된다"고 짚었다.무엇보다 이러한 우려에 따른 규제 주장들이 마치 과거 만화책을 학생들의 유해요소로 봤던 것과 닮았다고 꼬집었다.이에 대해 이 대통령은 "어릴 때 만화책을 보는 건 일종의 공부 안하는 학생들의 행동으로 평가돼 저도 제 동생이 만화가게 가서 안 나오면 잡으러 다닌 일도 있다"라며 "그런데 지금 만화, 애니, 웹툰 이런 게 하나의 큰 산업이 돼 있지 않나. 지금 만화 보는 것으로 걱정하는 사람은 잘 없다"고 말했다.이어 "앞으론 기술 발전에 따라서 여유 시간이 점점 많아질 수밖에 없기 때문에 그 시간을 어떻게 보낼까가 문제가 될 것"이라며 "재미있게 시간을 잘 보내는 것이 중요한 삶의 한 부분이 될 텐데 억압한다고 해결되지 않는다. 오히려 기회로 만들어야 하지 않나 싶다"고 강조했다.이 대통령은 특히 게임출시 혹은 마감을 맞추기 위해 야근과 특근을 반복하는 집중 근무 형태, 그래서 과로사까지 발생 하는 게임·IT업계 특유의 '크런치모드(Crunch Mode)' 문제를 개선하기 위한 논의도 해보자고 했다.이에 대해 이 대통령은 "여러분들 하실 말씀 중 '노동시간 탄력적 운용' 얘기를 많이 하실 것 같은데 양면이 있는 것 같다"며 "개발 참여 노동자들은 사장님 앞에서는 말 안 하겠지만 뒤에서는 '죽겠다' 이러더라"고 지적했다.또한 가산디지털단지가 밤에도 게임업체들의 불이 꺼지지 않아서 '서울의 꺼지지 않는 등대'라고 불리우는 점을 거론하면서 "청년들이 최소한의 인권이 보장되지 않거나 아니면 소모품으로 사용되고 혹시라도 버려지는 최악의 현상이 생기지 않게 하는 것이 우리의 일"이라고 덧붙였다.다만 이 대통령은 "구더기가 생기면 구더기를 막을 연구를 열심히 해야지, 구더기가 많이 생긴다고 장독을 아예 없애버리면 안 된다"고 했다. '업무특성상 노동시간을 탄력적으로 운용할 수 있게 해야 한다'는 의견과 '사실상 노동착취에 가까운 근로형태'라는 의견 양쪽의 절충점을 찾아보자는 제안이다.이 대통령은 "결국 그건 정책 판단의 문제"라며 "여러분과 이렇게 대화를 하는 이유도 필요한 것을 찾아내고 가능한 방법을 함께 논의하고 부작용도 최소화하는 자리를 만들려는 것"이라고 강조했다.아울러 "대한민국처럼 자원이 부족한 나라, 수출로 먹고 사는 나라는 이런 게임 수출이 진정한 수출인 것 같다"라며 "게임산업을 어떻게 진흥할 것인지, 특정 소수가 독점하는 것이 아니라 많은 사람들이 기회와 이익을 함께 나누는 좋은 산업으로 어떻게 만들 것인지 함께 논의하면 좋겠다"고 밝혔다.