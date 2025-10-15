전남·전북 섬마을 10곳 중 7곳 닥터헬기 이착륙 못해

큰사진보기 ▲닥터헬기 모습 ⓒ 경기도 관련사진보기

전남과 전북 섬마을 10곳 중 7곳꼴로 닥터헬기(응급의료 전용헬기) 이착륙 시설(인계점)이 없는 것으로 나타났다.15일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 남인순 의원(서울 송파병)이 공개한 보건복지부 국정감사 자료에 따르면 지난해 말 기준 전남 도내 유인도서 232곳 중 닥터헬기 이착륙 시설이 설치된 섬은 70곳(30.2%)에 불과했다.전북은 유인도서 18곳 중 4곳(22.2%)에만 이착륙 시설이 설치됐다.전남과 전북 도내 유인도서 10곳 중 7~8곳에 닥터헬기가 뜨고 내리지 못하고 있는 셈이다.닥터헬기는 차량·선박 등이 접근하기 어려운 곳이나 중증 환자 발생 시 신속하게 이송하는 역할을 담당한다. 전천후로 사용되는 일반헬기와는 달리 인명 구조에만 활용된다.▲이동형 초음파 진단기 ▲자동흉부압박장비 ▲정맥주입기 ▲이동형 인공호흡기 ▲경부고정장비 등 다양한 의료장비를 갖추고 있어 이송 중에도 전문적인 응급처치가 가능하다.전남은 지난 2011년 인천과 함께 전국에서 처음으로 닥터헬기를 도입했으며, 전남은 목포한국병원, 전북은 원광대병원에 배치해 운용하고 있다.남인순 의원은 "닥터헬기 이착륙 시설은 지역 응급의료체계의 핵심이자 응급환자의 생존율을 높이는 필수적인 인프라"라며 "유인도서 등 보건의료 취약지에 대한 닥터헬기 이착륙 시설 건설 사업을 적극적으로 펼쳐야 한다"고 말했다.