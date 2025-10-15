'출신학교 채용 차별 방지법'은 공정 사회로 가는 첫걸음

큰사진보기 ▲<출신학교 채용 차별 방지법 제정 100만 국민 운동> 출범식 기자회견 장면10월 14일 오후 1시 국회소통관에서 더불어민주당 강득구 의원이 입법 취지를 설명하는 가운데 <출신학교 채용 차별 방지법 제정 100만 국민 운동> 출범식을 알리는 기자회견이 열리고 있다. ⓒ <교육의 봄> 송인수 대표 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲취업기회의 균등한 보장을 위한 <고용정책 기본법 7조 1항><고용정책 기본법 7조 1항>에는 채용 과정에서 연령, 신체조건, 학력, 출신학교를 이유로 차별하지 못하게 규정하고 있다. ⓒ <교육의 봄> 송인수 대표 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲출신학교를 차별한 임원 면접 점수 조정 사례서울대, 연세대, 고려대, 미국 위스콘신대 출신의 경우, 임원 면접 점수를 조정해 올려줌으로써 불합격을 합격으로 처리했다. ⓒ <교육의 봄> 송인수 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲<출신학교 채용 차별 방지법 제정 100만 국민 운동> 출범 기자회견장에 등장한 손팻말출신학교 채용 차별을 처벌하기 위해선 강득구 의원이 대표 발의한 <채용 절차 공정화법> 제4조 3항을 개정해야 한다. 손팻말처럼 대한민국 차별 1위는 출신학교와 학력 차별이다. 채용 차별이 없어지면 초중고 공교육이 정상화될 수 있다. ⓒ <교육의 봄> 송인수 대표 제공 관련사진보기

15일 국회 소통관에서 '출신학교 채용 차별 방지법 국민 운동'이 출범했다. 교육의 봄, 교육정책디자인연구소, 사교육걱정없는세상, 서울교육단체협의회, 좋은교사운동, 참교육을위한전국학부모회, 평등교육실현을위한전국학부모회가 중심이 되고 100개 단체가 참여했다.이들 단체는 더불어민주당 강득구 의원이 지난 9월 9일 대표 발의한 '채용 절차의 공정화에 관한 법률 일부개정법률안'(일명 '출신학교 차별 채용 방지법')을 올해 안에 입법화하기 위해 연내 300개 단체의 참여를 이끌겠다고 선언했다. 기존 '채용 절차의 공정화 법률'을 개정함으로써 한국 사회에 만연한 학력 차별, 출신학교 차별을 막고 우리 사회를 공정 사회로 진입시키겠다는 취지다.이날 기자회견을 주도한 교육의 봄(대표 송인수, 윤지희)은 채용 절차의 공정성을 확립하는 것은 학벌 사회와 학력주의, 그리고 입시 경쟁교육을 해체하는 계기로 작용할 것이라 확신한다. 현행 고용정책 기본법에는 채용 과정에서 학력과 출신학교 차별을 금지하고 있다. 그러나 이를 위반하더라도 제대로 처벌 받지 않는 경우가 많다.출신학교별로 학점 기준을 다르게 적용하는 등의 행위가 벌어진 것으로 알려진 신한은행의 2013-2015년 채용 사례가 대표적이다. 당시 은행장은 업무방해 및 남녀고용평등법 위반 혐의로 1심에서 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고 받았지만, 2심에선 무죄가 나왔다. 이후 2022년 대법원은 원심을 확정했다. 당시 해당 은행장과 함께 재판에 넘겨진 다수의 인사팀 담당자들 다수는 벌금형 혹은 징역형 집행유예의 유죄를 받았다.그런가 하면 2016년 하나은행 신입 행원 채용 과정에선 특정 대학 출신의 면접점수를 조정해 올리거나 내림으로써 합격과 불합격이 갈렸다. 이런 사례는 출신학교를 차별한 신한은행의 채용 비리와 비슷한 경우인데 하나은행 채용 비리는 2023년 대법원(주심 오경미 대법관)에서 유죄로 확정됐다. 물론 출신학교 차별이라는 위법 행위에 대한 판결은 아니고 업무방해와 남녀고용평등법 위반혐의로 유죄 판결을 받았다. 두 사례는 출신 대학 차별이라는 유사한 채용 비리가 담겼음에도 최종심인 대법원에서 유무죄가 갈렸다. 이는 출신 대학 차별을 자행하는 채용 행위를 처벌할 마땅한 법률이 존재하지 않았기 때문이다.2020년 사립대학 직원 채용 과정에서 출신 대학에 등급을 매긴 연세대, 조선대 등 10개 대학의 경우도 마찬가지다. 교육부 감사에 적발되었음에도 형사처벌은커녕 경고라는 가벼운 징계에 그쳤다. 연세대는 출신학교 차별이라는 고용정책기본법 7조 1항을 위반하여 국가인권위의 시정 권고를 받았음에도 이행하지 않았다.이날 기자회견에서 발표한 자료에 따르면 2023년 11월 공공기관인 충청북도는 행정 인턴을 모집 공고하면서 '대학생'이라는 지원 조건을 달아 학력 차별을 버젓이 공지하기도 했다. 하물며 민간 기업인 홈앤쇼핑은 2011년 서류전형에서 출신 대학에 따라 점수를 차등 부여하는 등 아예 노골적으로 차별했다.'출신학교 채용 차별 방지법 국민 운동'은 앞으로 채용 절차 공정화 입법 과정에서 이력서 작성 시 출신학교와 학력을 기재하지 못하게 하되 이를 어길 경우 반드시 형사처벌하는 조항을 포함하도록 학술토론회, 서명운동, 1인 시위를 통해 채용 절차 공정화 법률 제4조 3항 개정 운동을 펼칠 예정이다.이를 위해 강득구 의원이 국회 환경노동위에 대표 발의한 개정 법률안이 연내 통과되도록 참여단체를 300개로 늘리는 등 연대활동을 적극적으로 전개할 예정이다. 동시에 대통령실과 고용노동부, 그리고 법안 통과에 실질적인 힘을 지닌 더불어민주당과 국회에 책임 있는 정치를 계속해서 촉구할 예정이다.'출신학교 차별 채용 방지법'을 올해 입법화한다면 분명히 학벌 사회와 입시 경쟁교육을 완화하는 계기로 작용할 것이다. 나아가 오늘날 취업난으로 고통받는 청년들에게도 적잖은 희망이 될 수 있다.전 세계로 확산하는 K-문화를 생각할 때 사회에 첫발을 내딛는 청년들에게 학력과 출신학교에 따른 좌절감을 안길 게 아니다. 한국 사회가 좀 더 공정 사회로 전진하려면 학력 차별을 관행처럼 일삼아 온 위법 행위를 엄히 처벌해야 한다. 그것이 성숙한 사회로 나아가는 첫걸음이다.