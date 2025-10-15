[단독] 내년 시행 한국어능력시험 민영화 중단...교육부 "재검토"

큰사진보기 ▲최교진 사회부총리 겸 교육부 장관이 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

당초 내년 1월 1일부터 시행 예정이던 한국어능력시험(TOPIK) 민영화(민간주도 디지털 전환 사업)가 중단될 것으로 보인다. "한국어능력시험에 대한 무책임한 상업화의 길을 터주는 것"이란 교육단체들의 비판을 교육부가 받아들이기로 한 것이다.15일, 교육부 관계자는 <오마이뉴스>에 "한국어능력시험 민간투자형소프트웨어 사업의 우선협상 대상자로 네이버 컨소시엄을 선정했지만, 현재 계약 체결이 안 된 상황이어서 당초 계획한 내년 적용은 어렵다"면서 "교육부장관이 사업 재검토를 말씀했기 때문에 그것에 맞춰 추진할 것"이라고 설명했다.앞서, 지난 14일 오후 최교진 교육부장관은 "한국어에 대해 높아진 위상에 걸맞게 한국어능력시험도 당연히 국가공인시험으로서 더 높은 공공성이 요구된다"면서 "저도 민간 주도 한국어능력시험 사업에 대해 우려하면서 추진 방향을 신중하게 다시 검토하도록 하겠다. 공공성 확보 방안으로 할 것"이라고 말했다."대부분의 국가가 자국의 언어시험을 정부나 준 정부기관에서 운영하는 상황에서 한국어능력시험 운영을 민간으로 바꾸겠다는 것은 있을 수 없는 일"이라는 국회 교육위 진선미 더불어민주당 의원의 지적을 받고서다.지난해 7월 29일자 교육부 국립국제교육원의 공고문을 보면, 한국어능력시험 민영화 사업 운영개시일은 내년 1월 1일부터였다.앞서 지난 9일, 대학 한국어 교원 등이 참여한 민주노총 전국민주일반노조는 서울 종로구 광화문광장에 있는 세종대왕상 앞에서 기자회견을 열고 "무책임한 한국어 평가 상업화의 길을 터주는 한국어능력시험 민영화 정책을 전면 재검토하라"고 요구한 바 있다.이 단체는 한국어능력시험이 민영화되면 ▲한국어 교육·평가의 상업화 ▲시험 운영의 공공성·책임성 훼손 ▲응시료 급등 등이 발생할 것이라고 내다봤다.1997년부터 시작되어 올해 5월, 100번째 시험을 치른 한국어능력시험은 전 세계 89개 국가에서 시행된다. 한국어능력을 평가하는 대표 시험으로서 올해 지원자 수는 지난 9월 현재 55만명이었다. 시험 결과는 외국인 유학생들의 국내 대학 입학·졸업과 국내·외 기업 채용, 국내 체류자격 심사 등에 폭넓게 활용된다.