메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
인천시-서울시 교육청, 농어촌유학 확대·공동협력 업무협약 체결

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

교육

인천경기

25.10.15 10:33최종 업데이트 25.10.15 10:33

인천시-서울시 교육청, 농어촌유학 확대·공동협력 업무협약 체결

농어촌유학 활성화 행·재정적 지원과 유학생 교육·생활 안정화를 위해

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
인천시교육청(교육감 도성훈)은 10월 15일 서울시교육청(교육감 정근식)과 농어촌유학 확대 및 공동 협력 추진을 위한 업무협약을 체결했다.
인천시교육청(교육감 도성훈)은 10월 15일 서울시교육청(교육감 정근식)과 농어촌유학 확대 및 공동 협력 추진을 위한 업무협약을 체결했다. ⓒ 인천시교육청

인천시교육청(교육감 도성훈)은 15일 서울시교육청(교육감 정근식)과 농어촌유학 확대 및 공동 협력 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 인천시교육청의 농어촌유학 프로그램 '말랑갯티학교'를 전국 단위로 확대해 더 많은 학생이 참여할 수 있도록 하기 위한 첫걸음이다. 인천시-서울시 두 교육청은 농어촌유학 활성화를 위한 행·재정적 지원과 유학생 교육·생활 안정화를 위한 협력 체계를 구축할 예정이다.

인천은 수도권에서 접근성이 뛰어나고, 해양과 농촌이 공존하는 섬 환경에 더해 풍부한 역사·생태·문화 자원과 특화된 교육프로그램을 갖추고 있어 농어촌유학의 최적지로 평가받고 있다.

AD
2025년부터 본격 시행된 농어촌유학에는 현재 24가구 39명의 학생과 학부모 등 가족 27명이 강화·옹진 지역으로 이주해 생활하고 있다. 인천시교육청은 이러한 성과를 바탕으로 2026년부터 전국 도시지역 학생들에게까지 참여 기회를 확대할 계획이다.

도성훈 교육감은 "인천과 서울이 함께 도시와 농어촌이 상생하는 교육 모델을 만들어가는 것은 매우 뜻깊은 일"이라며 "강화와 옹진의 특성을 살려 더 많은 학생이 농어촌유학에 참여할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

#농어촌유학#인천시교육청#도성훈#서울시교육청#정근식

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
이한기 (hanki) 내방

사람에 대한 기사에 관심이 많습니다. 사람보다 더 흥미진진한 탐구 대상을 아직 보지 못했습니다.

이 기자의 최신기사인천시, 11월 5일 '소상공인의 날' 우수 제품 전시회

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초