민주당도 캄보디아 급파 "국힘도 비난에만 유능하지 말고 힘 보태라"

캄보디아 범죄조직에 의한 한국인 납치·감금 사태와 관련해 이재명 대통령이 정부 합동대응팀 급파를 지시한 데 이어, 더불어민주당도 재외국민안전대책단을 설치해 일부 의원들을 캄보디아에 파견하기로 했다. 대책단의 경우 김병주 최고위원이 단장을, 황명선 최고위원과 임호선·홍기원 의원이 부단장을 맡는다.
국민의힘 향해 "이재명 외교 무능? 유체이탈식 비판"
정청래 민주당 대표는 15일 오전 당 최고위원회의에서 "민주당도 집권 여당으로서 사태 해결에 총력을 다하겠다"라며 "최고위에서 논의한 대로 김병주 최고위원을 단장으로 재외국민안전대책단을 설치해 해외 취업 사기 실태를 철저히 파악하고 신고 절차 간소화, 외교부·경찰·현지 치안당국 간 공조 강화 등 정부의 대응을 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.
이어 "오늘 당에선 김병주 단장 등을 캄보디아에 급파하기로 했다"라며 "오늘 급하게 캄보디아 현지로 급파되는 김 단장께서 현지 상황을 잘 살펴보고 우리 당에서 지원할 수 있는 건 강력하게 할 수 있도록 현지 활동을 잘해주시길 바란다"라고 덧붙였다.
김병주 최고위원은 "민주당은 재외국민 안전대책단을 즉시 구성해 신속 대응하기로 했다"라며 "단장은 육군 대장 출신인 제가 맡는다. 부단장으로는 최고위원인 황명선 의원, 경찰 출신 임호선 의원, 외교관 출신 홍기원 의원이 함께하기로 했다"라고 밝혔다. 이어 "대책단은 오늘 곧바로 캄보디아로 떠난다"라며 "현지에서 상황을 신속하게 파악하고 정부 종합대응팀을 지원하겠다. 또 구출과 송환을 위한 국회 차원의 지원 방안을 마련하겠다"라고 덧붙였다.
박수현 민주당 수석대변인은 이날 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만나 "국민의힘은 윤석열 정권의 실정은 모르쇠로 일관하면서 이재명 정부의 외교 무능이라는 유체이탈식 비판으로 여론을 호도하고 있다"라며 "이재명 정부를 무능하다고 비난하는 데만 유능하지 말고 국민 생명과 안전을 지키는 일에 작은 힘이라도 보태길 바란다"라고 비판했다.
한편 이재명 대통령은 지난 14일 김진아 외교부 2차관을 단장으로 정부 합동대응팀을 15일 캄보디아에 급파할 것을 지시했다. 합동대응팀은 캄보디아측과 우리 국민 보호를 위한 다각적인 방안에 대해 협의하고, 사망자의 조속한 부검과 국내 운구도 추진할 예정이다(관련 기사: 정부, '캄'에 외교2차관·국수본부장 등 파견... 구금 한국인 63명
https://omn.kr/2fn2s).