"반도체 얘기만"... 용인 농촌체험마을의 씁쓸한 퇴장

큰사진보기 ▲용인에서 가장 먼저 농촌 체험 휴양마을로 지정됐던 처인구 원삼면 두창리 황토현마을이 16년 만에 사업을 접었다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인시 처인구 두창리 황토현 마을이 농촌체험 휴양마을이었음을 알 수 있는 것은 마을회관 내 살고 싶은 가보고 싶은 농촌마을 100에 선정돼 걸린 작은 현판뿐이다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲원삼면 학일마을 모내기 체험 모습. 농촌체험 휴양마을이 문을 닫으면서 이 같은 농촌체험은 용인에서 다시 볼 수 없을 듯하다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

"올해 봄, 학일마을 갔을 때 어린이집 체험하는 날이었는데 어르신들이 아이들을 제대로 돌보지 못하더군요. 애들 한 명씩 모심기하는 방법을 알려주고 해야 하는데, 당신 몸도 지탱하지 못하는 모습이 안타까웠어요."

"주민들이 이제는 힘들어하고 귀찮아해요. 다른 데다 용역을 줘도 되는 거 아니냐고 해도 싫대요. 그래서 주민들 전체가 안 하는 걸로 방향을 잡혔어요."

"가장 많이 얘기하신 게 후계자와 참여자예요. 장촌마을이나 학일마을은 운영하고 계신 데도 거의 몇 분이서 운영되는 실정이에요. 그전에는 마을 사람들 전체가 아니더라도 절반 이상 같이 하시곤 했는데, 고령화가 진행되다 보니 그마저도 쉽지 않아요."

큰사진보기 ▲용인시 처인구 두창리 연미향마을이 용인 반도체클러스터 일반산업단지에 포함되면서 마을이 통째로 이주해 캠핑 기능만 남아 사살상 농촌체험이라는 본디 취지가 사라졌다. 캠핑장 옆 체험장으로 이용됐던 비닐하우스 시설이 찢긴 채 방치돼 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

"우리 마을은 생태 1급지로 묶여 있던 곳인데, SK 반도체가 들어오면서 보시다시피 고속도로와 도로를 내기 위한 공사용 차량이 수시로 다녀요. 시선을 돌리면 반도체 클러스터 공사 현장이 보여요. 농촌은 농촌다워야 되거든요."

"땅 임대도 요즘 많이 해주더라고요. SK 공사 자재 쌓고 하는데 땅 몇 평 빌려주면 300만 원인가 얼마씩 준대요. 농사 짓는 것보다 5배인가 6배인가 하는데 (농사)못 지어요."

큰사진보기 ▲용인시 처인구 원삼면 사암리 내동마을이 고령화와 내부 문제 등으로 농촌체험을 접었다. 마을기업과 체험공간으로 활용됐던 공간 문이 굳게 잠겨 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

"생태 1급지였던 이곳이 SK 반도체가 들어오면서 완전히 달라졌습니다. 하루 종일 레미콘 차량이 지나가고, 쓰레기를 버리고 가요. 체험 날이면 공사 업체에 통보해서 차량 통제를 하지만 한계가 있죠.

무엇보다 '농촌다운 농촌'이 사라진 게 가장 큰 문제예요. 사람들은 농촌 체험을 하러 오는 건데, 여기는 이제 도시 공사장이 됐어요. 17년 했으면 충분히 했다고 생각해요. 다만 아쉬운 건, 이렇게 잘 만들어놓은 기반을 이어갈 사람이 없다는 거죠."

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

9월 23일 오후, 경기도 용인시 처인구 원삼면 학일마을. 논에서는 벼가 고개를 숙이고 있었다. 17년간 마을을 이끌어온 김시연(69) 위원장은 "26일에 어린이집 체험이 잡혀 있고, 10월까지 받은 예약이 마지막"이라고 말했다. 농촌체험 휴양마을은 단순한 관광 사업이 아니다.마을 주민들이 모여 도시민에게 모내기, 벼베기, 장 담그기, 김장 체험 등을 제공하고 그 수익을 나누는 '마을 단위 협동사업'이다. 2001년 정부가 도시와 농촌 간 교류를 촉진하고 농촌공동체를 활성화하기 위해 시작했다.주민들은 체험 준비를 위해 마을회관에 모이고, 역할을 나누고 함께 일하며 소통했다. 고령화와 핵가족화로 약해진 농촌공동체를 되살리려는 정책이었다. 국가데이터처가 운영하는 지표누리에 의하면, 2024년 기준 전국에 119곳이 농촌체험 휴양마을로 지정돼 있으며, 방문객은 1158만명에 달한다.하지만 용인에서는 농촌공동체가 무너지고 있다. 전체 7곳 중 4곳이 문을 닫으면서 '마을 주민들이 함께 모여 일하던 곳'이 사라진 것이다.원삼면 학일리 학일마을은 용인을 대표하는 체험마을이다. 2010년 농어촌체험휴양마을로 지정됐고, 2014년 농림축산식품부 주관 6차 산업화 우수사례 경진대회에서 경기도 농촌체험마을로는 유일하게 전국 10개 우수사례에 뽑혔다. 전국 1400여 개 체험마을 중 상위권이었다.원삼 두창1리 황토현마을은 2009년 농촌진흥청에서 지정한 '살고 싶고 가보고 싶은 농촌마을' 100선에 들어갈 정도로 용인의 대표적인 농촌체험 휴양마을이었다.하지만 몇 해 전부터 농촌체험이 중단돼 결국 16년 만에 농촌체험 휴양마을 사업자 지정을 포기한 황토현마을은 올해 9월 10일 사업자 지정이 취소됐다. 농촌체험과 장 담그기, 떡 체험과 판매 등의 수익을 올려온 학일마을도 10월 체험을 끝으로 문을 닫는다. 가장 큰 이유는 '고령화'다.학일마을 인구는 110명. 하지만 실제 경제활동이 가능한 주민은 20여 명, 체험 프로그램에 적극 참여하는 주민은 6농가 12명뿐이다.김 위원장은 "제일 젊은 사람이 내 또래"라는 김시연 위원장은 "60대 8~9명, 지금 나이가 많이 드신 분들은 80대"라고 설명했다.마을기업을 이끄는 위원장의 열정이 넘친다 해도 체험마을 운영은 혼자 할 수 없다. 모내기 체험을 하려면 논을 준비하고, 아이들을 지도하고, 안전을 챙겨야 한다. 김장 체험을 하려면 배추를 절이고, 양념을 준비하고, 함께 담그는 과정을 도와야 한다. 최소 10명 이상의 주민이 움직여야 가능하다.농촌 고령화에 대한 안타까운 현실은 용인시 농업정책과 정태준 팀장의 말에서도 확인할 수 있었다.후계자를 찾지 못하는 현실도 농촌 고령화와 함께 농촌체험 휴양마을을 접을 수밖에 없는 또다른 이유이다. 17년째 체험마을 이끈 김시연 위원장은 계속 후계자를 찾았다. 용인시도 예산을 편성해 사무장 보조 인력에게 교통비를 주면서 양성하려 했다. 하지만 실패로 끝나고 말았다.더 큰 문제는 주민들의 마음이 떠났다는 점이다. 마을 공동체를 이어가고 함께 공동의 수익을 내보자는 취지만으론 고령화와 개발 여파를 막기에 역부족이다. 동력을 잃은 지 오래 되었음을 짐작하는 대목도 있었다.정태준 팀장도 같은 진단을 내렸다.2009년 용인에서 가장 먼저 농촌체험 휴양마을로 지정된 황토현마을 김정기(71) 위원장은 "15년 넘게 체험마을을 운영한 제가 71살인데 경종농업하는 사람 중에서는 제일 젊은 사람"이라고 말했다. 청년층은 고사하고 마을 공동체를 이끌 중년층마저 사라진 것이다.용인은 농촌 지역이 겪는 고령화에 더해 급속한 개발이 농촌공동체를 무너뜨리는 또 다른 요인으로 작용하고 있다. SK하이닉스와 삼성전자가 투자하는 반도체 클러스터가 원삼면과 남사읍 일대에 조성되거나 국가산단으로 지정되면서 농촌 환경이 급변했다.김시연 위원장은 "청년 농촌 인구 유입 단절과 더불어 주민의 고령화, 여기에 주변의 개발이 농촌체험 휴양마을을 잠식시키고 있다"고 진단했다.실제 학일마을 체험 운영은 공사 차량 때문에 어려움을 겪고 있다. 김 위원장은 "체험하는 날이면 공사 업체에 다 통보를 해요. 차량 다 통제하고 '10시부터 오후 2시 반까지는 차 다니지 말아라'라고. 쓰레기도 버리길래 문자도 보내고 있어요"라고 말했다.더 큰 문제는 땅값이다. 김 위원장은 "반도체 클러스터 개발 발표 이후 땅값이 천정부지로 올라갔다"며 "땅을 팔면 평생 먹고 사는데, 굳이 뭐 농사 지으려고 하겠느냐"고 말했다.마을 공동체 사업에 참여할 이유가 사라진 것이다. 정 팀장은 "일부 마을은 내부 불협화음도 있지만 무엇보다 농촌체험 운영에 대한 관심도가 떨어지다 보니까 의지가 있는 마을 분은 뭘 할 수가 없게 됐다"고 분석했다.연미향마을은 용인 반도체 클러스터에 편입돼 마을 전체가 이전했다. 사무장 A씨는 "마을이 옮겨가면서 3년간 정신이 없었고, 실제로 체험마을은 거의 운영을 못했다"며 "올 연말까지 사무장 지원이 끝나면 정리할 것 같다"고 말했다.농촌체험 휴양마을의 운영난은 전국적 현상이다. 한국농촌경제연구원에 의하면 농촌의 고령화율은 2020년 23.0%, 2022년 25.0%(면 지역 32.4%)로 이미 초고령사회로 진입했다. 2024년 전체 농가 인구는 200만 5천명으로 전년보다 8만5천명(4.1%) 줄었고, 65세 이상 고령 인구 비율은 55.8%에 달한다.정태준 팀장은 "전국적으로도 체험 마을이라는 게 어려워지고 있다"며 "청주에 교육이 있어서 갔는데 우리 시만의 문제가 아니라 전국적으로도 비슷하게 어려움을 겪는 것으로 들었다"고 전했다.용인은 개발 여파로 인한 땅값 상승과 농촌에 대한 달라진 이미지 때문에 더 어려운 실정이다. 여기에 경기도의 농촌체험 휴양마을에 대한 정책과 지원이 줄면서 어려움이 가중됐다.정 팀장은 "전라도나 강원도 등 다른 지역은 도에서 자체 예산을 편성해 사무장을 지원하는데, 경기도는 그게 없다"며 "용인은 개발로 땅값이 오르니 주민들이 굳이 체험마을을 할 필요성을 못 느끼는 것 같다"고 분석했다.체험마을 사무장 지원비는 현재 자부담이 30%인데, 4대 보험과 퇴직금을 포함하면 실제로는 40~50%가 마을 부담이라는 점도 이들 마을의 공통적인 위협 요인으로 작용했다.2021년 가장 늦게 지정된 이동읍 묵3리 장촌마을 박상석 위원장은 "다 비슷한데 그래도 버티는 것"이라고 토로했다."우리도 다른 지역과 비슷한 실정이에요. 고령화 추세 속에 계속 이어가고 유지하려면 누군가 자꾸 들어와서 넘겨주고 해야 계속 돌아가는데 쉽지 않은 실정"이라고 안타까워했다.'언제까지 해나갈 거냐'는 기자 질문에 박 위원장은 "언제까지 한다 이런 건 말할 수 없고, 버티는 데까지 버텨보는 것"이라고 말했다.학일마을 김시연 위원장은 용인시에도 쓴소리를 했다. "시장은 농업의 날 행사 때 축사를 하면서 농업 농촌 농민에 대한 이야기는 안 하고 반도체 얘기만 했다"며 "반도체로만 먹고 살거냐, 하루 세끼 밥을 안 먹고 살 수 있느냐, 식량 안보가 무너지고 있다"고 목소리를 높였다.전체 인구 110만명 중 2만 3천명에 불과한 용인시 농업인구, 비율로는 2.3%도 채 안 되는 현실로 인한 자조이자 안타까움이 묻어났다. 학일마을도 10월 체험을 끝으로 농촌체험 휴양마을 사업을 접을 계획이다. 고령화와 개발 여파 등 현실적인 문제가 가장 큰 이유지만 끌고 갈만한 동력이 약해진 탓도 있다.안타까움이 짙게 배어있는 김 위원장의 마지막 말이다. 용인의 농촌체험 휴양마을은 이렇게 하나둘 문을 닫고 있다. 마을 주민들이 함께 모여 일하고 소통하던 농촌공동체가 역사의 뒤안길로 사라지고 있다.2025년 용인의 농촌은 고령화와 반도체 공사 현장, 그리고 그 사이에서 힘겹게 버텨온 몇몇 위원장들의 고뇌에 찬 모습이 오버랩되고 있었다.