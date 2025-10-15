전통과 현대 어우러진 용인 포은문화제, 18일 개막

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

용인문화원(원장 최영철)이 주최하는 제21회 포은문화제가 주말인 10월 18일부터 19일까지 이틀간 포은 정몽주 선생 묘역 일원에서 열린다. '내 안의 포은을 찾아서-가치탐험'을 주제로 열리는 이번 행사는 충절의 상징인 포은 정몽주의 정신을 오늘의 언어로 새롭게 해석하고, 시민이 함께 참여하며 사유하는 인문·예술 축제로 기획됐다.문화제의 서막은 이미 10월 2일 단국대학교에서 열린 '포은학당' 개강으로 올랐다. '포은학당'은 용인문화원과 단국대학교가 공동으로 운영하는 인문학 프로그램으로, 포은의 문학과 철학을 현대적으로 탐구하며 시민들에게 사유의 공간을 제공한다.첫 강연에서는 유진희 박사(단국대 한국고전문학텍스트연구소)가 '포은의 문학세계 – 단심가와 한시문학'을 주제로 포은의 시 세계와 사상을 해석했으며, 이어 윤지원 교수(단국대 동아시아인문융복합연구소)가 '포은의 철학 – 도학으로 세상을 살다'를 강의했다. 용인문화원은 "포은의 정신을 오늘의 언어로 되새기며 시민 각자가 삶 속에서 지혜와 공존의 가치를 찾는 시간이 되길 바란다"고 밝혔다.본행사는 '포은의 길, 전통의 발걸음'으로 시작되는 천장행렬을 비롯해 시민 참여형 프로그램이 다양하게 구성됐다. 특히 천장행렬은 조선시대 예장행렬을 현대적으로 재현한 전국에서도 보기 드문 전통 퍼레이드로, 충절과 예의 상징성을 시각적으로 드러내는 대표 장면이다.이 밖에도 단국대학교와 협력한 '포은학당', 용인교육지원청과 함께하는 'Y-로드 포은유생단', 어린이 참여형 프로그램인 '도전! 꼬마 장원급제', '포은스쿨–승경놀이(옛 벼슬놀이)', '포은 골든벨', 그리고 철학과 놀이가 결합된 '시민퀘스트: 당신의 선택은?', '포은 사일런트 댄스투어' 등이 진행된다.문화제의 공연 무대는 전통과 현대가 어우러진 융복합 예술공연으로 꾸며진다. 팝페라 그룹 엘블렌테, 퓨전국악밴드 프로젝트락, 그리고 팝핀현준·박애리 부부가 출연해 음악과 무용, 전통과 현대가 만나는 특별한 무대를 선보인다. 둘째 날에는 용인시 민속예술제와 전국청소년국악경연대회 입상자 공연, 김영만의 종이비행기 체험 등이 이어지며, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다채로운 축제의 장이 펼쳐질 예정이다.용인문화원은 이번 축제를 단순한 기념행사로 머무르지 않고, 시민이 주체적으로 참여하고 생각을 나누는 '인문학적 축제 플랫폼'으로 발전시키고자 한다. 포은 정몽주의 충절 정신을 기념함과 동시에, 그의 사상을 통해 공존과 지혜의 가치를 재발견하는 시민 중심 문화축제를 구현하려는 것이다.최영철 용인문화원장은 "포은문화제는 포은의 충절과 도학의 정신을 오늘의 삶 속에서 되새기며, 용인의 역사와 시민의 창의가 어우러지는 문화적 배움터가 될 것"이라며 "시민이 스스로 '내 안의 포은'을 찾는 과정을 통해 지역문화의 자긍심을 높이는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.문의: 용인문화원 031-324-9600 / 이메일 ycc50@hanmail.net