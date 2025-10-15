충절에서 공존으로, 정몽주를 통해 오늘을 읽다

큰사진보기 ▲정몽주 초상화. 경기도 박물관에 소장돼 있으며, 보물로 지정돼 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲이 초상화는 후대에 상상력을 발휘해 그린 그림 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲정몽주 선생묘. 처인구 모현읍 능원일에 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다. 글/쓴이는 역사문화콘텐츠연구원장 입니다.

1392년 봄, 개성의 선죽교 위에서 한 남자가 마지막 순간을 맞았다. 그는 고려의 충신 정몽주였다. 이방원과의 자리에서 서로 시조 한 수를 주고받던 장면은 오늘날까지도 많은 사람의 기억 속에 남아 있다.정몽주는 "이 몸이 죽고 죽어 백 번 고쳐 죽어"라는 노래를 읊은 뒤, 이방원이 보낸 자의 칼에 맞아 쓰러졌다. 후대 사람들은 이 장면을 '충절의 극치', 즉 나라와 임금에게 끝까지 충성을 지킨 상징으로 기억했다. 지금도 이 이야기는 교과서나 전설 속에서 자주 등장한다.그러나 정몽주를 단지 '죽음으로 절개를 지킨 선비'로만 이해하는 것은 충분하지 않다. 그가 왜 선죽교에서 목숨을 잃어야 했는지, 그리고 조선이 왜 개국에 반대했던 그를 오히려 충신으로 높였는지를 살펴본다면, 정몽주의 이야기는 훨씬 더 깊은 의미를 갖는다.정몽주와 같은 시대에 정도전이라는 인물이 있었다. 두 사람은 모두 무너져 가는 고려를 바로 세우고자 했다. 하지만 그 방법은 달랐다. 정몽주는 고려 왕조를 지키면서 그 안에서 개혁을 이루려 했다. 반면 정도전은 더 이상 고려에서 희망을 찾을 수 없다고 보고, 새로운 나라를 세우려 했다.결국 정몽주는 새 왕조 건설에 반대하다 선죽교에서 목숨을 잃었고, 정도전은 조선의 건국 설계자가 되었다. 그는 새 나라의 제도와 법을 만들고, 수도 한양의 도성 설계까지 맡았다. 조선의 기틀은 그의 손에서 만들어졌다고 해도 과언이 아니다.하지만 아이러니하게도 조선은 정도전을 역적으로 몰았고, 정몽주를 충신으로 높였다. 이 중심에는 태종 이방원이 있었다. 그는 왕위 싸움 끝에 조선의 왕이 된 뒤, 자신이 죽였던 정몽주를 최고 재상 자리인 영의정에 추증하고 '문충'이라는 시호를 내렸다. 자신이 죽인 이를 충신으로 기린 것이다. 반대로 권력 경쟁자였던 정도전은 역적으로 낙인찍혔다.조선왕조는 왕조 개창에 반대한 정몽주를 왜 충신으로 만들었을까? 새 나라의 기틀을 다지기 위해 정몽주 같은 도덕적 모범이 필요했기 때문이다. 세종은 <삼강행실도>라는 백성들의 도덕 교과서에 정몽주의 이야기를 넣었고, 문종은 그를 숭의전에 모셔 제사를 지냈다.조선시대 사림들은 오랫동안 정몽주를 유학의 성현을 모신 사당인 성균관의 문묘에 모시기를 원했고, 조광조 때가 되어 그 뜻이 이루어졌다. 오늘날 성균관 문묘에 가면 정몽주는 설총, 최치원, 안향, 조광조, 퇴계 이황, 율곡 이이 등과 함께 모셔져 있다.조선시대 사림들은 정몽주의 죽음을 단순한 충절의 행위가 아니라 '올바른 도리(道)를 지키기 위한 자기희생'으로 받아들였다. 그에게서 '의리를 목숨보다 중히 여기는 삶'을 배웠고, 정몽주는 조선 선비의 표상이 되었다. 그는 비록 조선 건국에 반대했지만, 조선의 유학자들은 그를 조선 성리학의 뿌리로 모셨다. 그로부터 이어진 학문과 정신이 조선의 지식과 제도의 기반이 되었다.오늘날 21세기 한국은 세계가 놀랄 만큼의 성취를 이루었다. 한국은 2018년 세계에서 7번째 30-50클럽에 가입하였다. 30-50클럽은 인구가 5천만 명 이상이면서 국민소득이 3만 달러 이상인 나라를 지칭하는 용어이다.30-50클럽에 가입한 나라는 미국, 독일, 프랑스, 일본, 영국, 이탈리아 그리고 한국이다. 한국을 제외한 6개국은 모두 제국주의 출신이다. 식민지 출신으로서 30-50클럽에 가입한 나라는 한국뿐이다. 한국의 30-50클럽 가입이 돋보이는 이유이다.K-컬처는 세계인의 보편 문화가 되었다. 이제 한국의 음악, 영화, 음식, 패션 같은 문화가 한국 사람만의 것이 아니라, 전 세계 사람들의 일상에 스며들어 '세계 공통의 문화'로 자리 잡고 있다.그렇다면 이런 눈부신 성취의 뿌리는 어디에서 비롯된 것일까? 해방 이후의 현대사만으로 설명할 수 있을까? 아니다. 현재는 과거의 축적이고, 미래를 향한 출발이다. 조선시대의 축적된 자산이 없었다면, 1945년 이후의 성취도 있을 수 없다. 조선시대의 유교적 전통, 특히 교육·지식·공론의 문화가 오늘의 한국 사회를 떠받치는 보이지 않는 근간이 되었다.조선은 중앙집권적 통일국가로, 학문과 교육을 나라의 중심에 두었다. 과거제도는 단순히 관리를 뽑는 시험이 아니라, 능력과 도덕성을 기준으로 사회 질서를 세우는 장치였다. 이 시기 세계에서 시험을 통해 관리를 선발하는 나라는 몇 나라 되지 않았다. 서당에서 향교, 성균관으로 이어지는 교육 체계는 지식의 확산을 이끌었고, 사대부의 공론 문화는 사회의 도덕적 방향을 잡아주는 여론 구조를 만들었다.이러한 전통이 해방 이후에도 이어져, 높은 교육열과 학습 능력, 지식 중심의 사회, 그리고 정의와 공정에 민감한 시민의식으로 발전했다. 한국 사회가 교육과 지식을 중시하고, 사회 문제를 논의하며 합의를 추구하는 특성은 바로 조선의 유교적 공론 전통이 현대적으로 이어진 것이다.그러나 유교 전통에는 부정적 유산도 함께 묻혀있다. 남녀차별, 나이 서열 중심의 문화, 농업만 중시한 경제관 등은 18세기 산업혁명 이후 근대 산업사회로 나아가는 세계사의 흐름 앞에서 한국 사회를 뒤처지게 만들었다. 또한 교육열은 성장의 동력이 되었지만, 지나친 경쟁과 불평등을 낳았다.더 나아가 유교적 공론 전통은 공동체의 정의를 추구하는 긍정적 힘이 되었으나, 동시에 다른 의견을 용납하지 않는 집단적 압력으로 작동하고 있다. 즉, 공론의 도덕적 힘이 사회의 도덕적 기준을 세우는 동시에, 개인의 자유를 억압하는 양면성을 드러내고 있는 것이다.이처럼 유교의 전통은 우리의 생각과 행동 속에 깊이 남아 있다. 우리는 그 빛과 그림자를 함께 바라보아야 한다. 유교가 남긴 긍정적 가치뿐만 아니라, 그로 인해 생긴 부정적인 결과도 함께 성찰할 때 한국 사회의 정체성을 온전히 이해할 수 있다.정몽주를 고려의 충신으로만 기억할 것인가, 아니면 21세기 한국 사회를 떠받친 교육과 공론 전통의 뿌리로 기억할 것인가. 답은 분명하다. 그는 단순한 충신을 넘어, 한국의 지식과 공론 문화의 출발점이었다. 정몽주의 충절은 고려를 향했지만, 그가 남긴 학문과 도덕의 유산은 조선의 사상으로, 그리고 오늘날 한국사회로 이어졌다.따라서 정몽주를 새롭게 바라본다는 것은 곧 조선 유교의 유산을 새롭게 해석하는 일이다. 유교의 부정적 유산을 비판적으로 성찰하면서, 그 안에 담긴 교육과 지식, 공공 정신이라는 그 본래 가치를 되살려야 한다.정몽주를 다시 묻는 일은 결국 우리 자신을 묻는 일이다. 그를 어떻게 기억할 것인가는 우리가 어떤 사회를 만들어가고 싶으냐는 질문과 맞닿아 있다. 이제는 충절의 상징을 넘어, 지식과 교육, 공공 정신의 상징으로 정몽주를 다시 불러내야 할 때다.정몽주는 단지 고려의 충신이 아니다. 그는 시대를 넘어 우리 사회가 무엇을 지켜야 하고, 또 어디로 나아가야 하는지를 묻는 인물이다. 그리고 그 출발점이 바로 용인이다. 용인에는 포은 정몽주의 묘가 있고, 매년 그의 정신을 기리는 포은문화제가 열린다. '포은'은 정몽주의 호이다. 그래서 정몽주를 기리는 문화제 명칭이 포은문화제인 것이다. 선비의 절개를 넘어, 오늘의 우리가 어떤 가치를 품고 살아야 하는가를 되새기는 자리가 되고 있다.2025년, 제21회 포은문화제는 한층 의미가 깊다. 용인문화원과 단국대학교가 함께 연 '포은학당'에서는 '충절에서 공존으로: 포은을 통해 오늘을 읽다'라는 주제로 시민과 학자들이 머리를 맞댔다. 정몽주의 삶을 옛이야기로만 두지 않고, 오늘의 언어로 다시 해석하려는 시도이다. 충절의 정신을 공존의 가치로 확장시키는 일, 그것이 바로 정몽주를 21세기에 다시 불러내는 이유다.지금 우리 사회가 직면한 위기와 분열의 시대에, 정몽주의 이름은 다시 울려 퍼질 필요가 있다. 그는 권력보다 정의를, 이익보다 도리를 좇았던 인물이다. 그래서 우리는 이제 정몽주를 '충절의 상징'에서 '미래의 길을 여는 인물'로 새롭게 바라봐야 한다. 유교 속에 담긴 교육과 지식, 공공 정신의 힘을 다시 일깨워야 한다.이제 용인의 포은문화제는 단순한 기념행사가 아니라 미래를 향한 문화운동이 되기 바란다. 정몽주의 유산을 오늘의 언어로 되살리고, 그 가치를 시민의 삶 속으로 확장시키는 일, 바로 그 중심에 용인문화원과 용인학연구소가 서 있기를 바란다. 정몽주 이야기는 과거가 아니라, 지금 우리의 이야기다. 그가 남긴 유산은 여전히 미래를 여는 빛으로 살아 있다.