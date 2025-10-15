법원이 의회 결정 뒤집었지만... 의원들이 놓친 더 중요한 것

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

최근 용인특례시의회를 둘러싼 여러 논란은 지방의회의 본질이 무엇인지, 그리고 의원이 어디에 서야 하는지를 근본적으로 묻고 있다. 김운봉 전 부의장의 성희롱 제명 취소 판결은 법원이 의회의 결정을 뒤집는 계기가 될 수 있어 주목받았지만, 그보다 더 중요한 문제는 '왜 법원이 의회의 판단을 대신해야 했는가'이다.지방의회는 시민의 대표기관이다. 그 권위는 법으로 보장된 권한이 아니라 시민의 신뢰에서 비롯된다. 따라서 의회의 자율성과 존립 가치는 법원이 증명해 주는 것이 아니라, 의원 스스로가 행동으로 입증해야 할 몫이다.김운봉 전 부의장은 의회사무국 여직원에 대한 성희롱성 발언으로 윤리특위 조사를 받고 제명됐다. 당시 용인시의회는 '의원 품위 손상'을 이유로 강력한 징계를 의결했으나, 법원은 "성희롱 발언은 인정되지만 의원직 박탈은 과중하다"며 제명 처분을 취소했다. 법원의 판단은 형식적으로는 타당할 수 있다. 그러나 시민들이 바라본 시선은 다르다. 법이 허용하는 기준이 곧 시민이 용납하는 기준이 될 수는 없다.의회의 징계는 단순한 법 적용이 아니라 시민의 눈높이에서 정의를 세우는 일이다. 그런 의미에서 법원보다 앞서야 할 잣대는 법리보다 양심이며, 권한보다 책임이다. 지방의회는 스스로의 행위에 대해 시민 앞에 먼저 책임지는 태도를 가져야 한다. 법이 판단하기 전에 의원 스스로가 그 가치와 존재 이유를 증명할 수 있어야 한다. 그것이 의회가 진정한 '민의의 전당'으로 설 수 있는 유일한 길이다.이번 사건은 법원의 판결보다 의회의 대응이 더 큰 문제로 남았다. 법원의 결정이 내려진 후 일부에서는 "결국 제명이 과했다"는 말이 나왔고, 반대로 시민단체는 "법의 잣대보다 시민의 기준이 더 엄격해야 한다"고 반발했다. 이 갈등의 중심에는 의회가 세운 윤리 기준이 부실했다는 지적이 있다.지방의회는 법이 판단하기 전에 스스로 정화작용을 통해 잘잘못을 분명히 구분해야 하며, 당사자는 이를 당연히 수용해야 한다. 의원이 시민의 대표라면 그 대표가 지켜야 할 윤리의 높이는 법의 기준보다 엄격해야 한다. "법원에서 무죄 판결이 났으니 괜찮다"는 식의 사고는 스스로 책임을 내려놓는 것과 다르지 않다.지방의회의 자율권은 법원이 아닌 시민이 부여한 것이다. 의회는 법의 심판을 기다리는 곳이 아니라 시민의 평가를 먼저 받는 곳이 되어야 한다. 시민이 묻기 전에 스스로 돌아보고, 시민이 지적하기 전에 스스로 바로잡을 수 있어야 한다.용인시의회가 법원의 판단을 어떤 방식으로 해석하고 대응할지는 다음 문제다. 그에 앞서 더 중요한 것은, 과연 용인시의회가 시민의 대표기관으로서 제 역할을 다하고 있는가이다. 의원이 시민의 눈높이보다 낮은 기준에 머문다면, 아무리 제도를 바꿔도 신뢰는 회복되지 않는다.지방의회의 자율성은 법으로 보장받지만, 그 지속성은 시민의 신뢰로 유지된다. 그 신뢰를 지키는 일은 법원 판결이 아니라 의회의 판단력과 도덕성이다. 법의 개입이 필요한 순간이 잦아질수록 의회의 존재 이유는 약해진다. 지금 용인시의회는 그 경계 위에 서 있다. 시민은 의회가 스스로 바로 설 수 있을지를 지켜보고 있다.법원의 판단이 아니라 시민의 신뢰로 평가받는 의회가 되려면, 더 높은 윤리의 잣대를 세워야 한다. 용인시의회는 법원의 판단에 앞서 시민에게 먼저 답해야 한다. 옳은 기준을 세우고, 그 기준을 지켜내는 의회만이 진정한 '특례시의 품격'을 완성할 수 있다. 의원이 지켜야 할 근본은 법이 아니라 양심이며, 그 양심이 바로 시민의 신뢰를 지탱하는 힘이다. 지방의회의 진짜 권위는 법원 판결에서 오지 않는다.