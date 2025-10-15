서울 전역·경기12곳 토허구역 묶고, 25억 이상 대출 2억...불법 직접 조사

큰사진보기 ▲올해 3분기까지 집합건물(아파트·다세대·연립·오피스텔) 증여 건수가 3년 만에 최대를 기록했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 10월 15일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '주택시장 안정화 대책 관련 관계부처 합동 브리핑'에서 주요내용을 발표하고 있다. (왼쪽부터 임광현 국세청장, 윤창렬 국무조정실장, 구윤철 부총리, 김윤덕 국토부 장관, 이억원 금융위원장)

최근 서울과 수도권을 중심으로 부동산 가격이 폭등할 조짐을 보이자, 정부가 강도 높은 부동산 시장 안정 대책을 내놨다. 서울 전역과 경기 일부 지역까지 토지거래허가구역으로 묶고, 고가주택 대출 한도를 기존 6억 원에서 2억 원으로 크게 축소한다. 또 주택 매매 과정에서 편법 증여와 탈세에 대한 전방위 조사도 진행된다.정부는 15일 서울청사에서 열린 부동산관계장관회의에서 '주택시장 안정화 대책'을 발표했다. 이날 발표에는 기획재정부를 비롯해 국토교통부, 금융위원회, 국세청, 국무조정실 등 주요 경제부처가 모두 참여했다.우선 국토교통부는 서울시 25개 전 자치구를 비롯해 경기도 과천·성남·광명·분당 등 12개 지역을 토지거래허가구역·조정대상지역·투기과열지구로 지정하기로 했다. 효력은 내일(16일)부터 발효되며, 토지거래허가구역 지정 기간은 이번달 20일부터 내년 12월 31일까지로 설정됐다. 필요할 경우 연장도 검토한다.토지거래허가구역으로 지정되면 실거주 목적 외 거래가 제한되고, 주택 구입 시 실거주 의무가 부과된다. 김윤덕 국토부 장관은 "한강변 등 선호지역의 시장 불안이 주변으로 확산되는 상황에서 갭투자 등 투기적 거래를 선제적으로 차단하겠다"고 말했다.앞으로 주택 대출도 더 어려워진다. 금융위원회는 주택가격 구간별로 주택담보대출(주담대) 한도를 차등화해 고가주택 매수를 제한하기로 했다. 15억 원 이하 주택은 현행과 같이 최대 6억 원까지 가능하다. 하지만 15억 원~25억 원 주택은 4억 원, 25억원 초과 주택은 2억 원으로 크게 낮아진다.또 스트레스 DSR 금리를 현행 1.5%에서 3%로 올리고, 1주택자의 수도권 전세대출에도 DSR을 적용한다. 전세를 통한 갭 투자를 막기 위한 조치로 보인다. 이억원 금융위원장은 "금리 인하 국면에서 대출 여력이 다시 확대되는 현상을 차단하고, 부동산 부문으로의 자금 쏠림을 방지하겠다"고 말했다.국세청과 국무조정실은 부동산 거래 과정에서의 불법성을 따진다. 국무조정실은 총리실 산하에 '부동산 불법행위 감독기구'를 신설해, 전세사기·가격 띄우기 등 불법행위를 직접 조사·수사하겠다고 밝혔다. 공식 기구가 출범하기 전까지는 국무조정실·국토부·금융위·국세청·경찰청이 함께하는 '부동산 감독 추진단'이 우선 가동된다. 국무조정실 관계자는 "불법적이고 악질적인 부동산 거래가 더 이상 자리 잡지 못하도록 일벌백계하겠다"며 "공정하고 투명한 거래 질서를 확립하겠다"고 말했다.국세청은 강남4구 등 고가아파트 지역에서 편법 증여·탈세 행위를 집중 점검한다. 30억 원 이상 초고가 주택 거래와 외국인·청년층 거래자에 대해서는 자금출처를 전면 검증하며, 편법증여를 통한 세금 회피도 면밀히 조사한다. 임광현 국세청장은 "집은 불법적인 자산 증식 수단이 아니라 국민의 삶의 터전이어야 한다"며 "편법·탈세 거래를 끝까지 추적하겠다"고 밝혔다.이밖에 오는16일부터 취득하는 주택에는 최대 12%의 취득세 중과세율이 적용된다. 다만 공고 전날(15일)까지 계약을 체결하고 계약금을 납부한 경우에는 예외가 인정된다. 또 1세대 1주택 비과세를 위한 2년 거주의무도 같은 날부터 강화됐다.구윤철 경제부총리 겸 기획재정부장관은 "부동산 세제 합리화 방안은 시장에 미치는 영향과 과세 형평 등을 감안해 종합 검토할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "앞으로 가계대출과 부동산 시장 동향을 면밀히 모니터링하며, 확고한 주택시장 안정을 달성할 때까지 수요·공급 양측에서 추가 대책을 지속적으로 시행할 것"이라고 강조했다.