인천시, 11월 5일 '소상공인의 날' 우수 제품 전시회

큰사진보기 ▲인천시는 '소상공인의 날(11월 5일)'을 기념해 오는 10월 18·19일 이틀 동안 오전 10시부터 오후 8시까지 월미 문화의거리에서 ‘2025 인천 소상공인 우수제품 전시회’를 연다. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 유정복)는 '소상공인의 날(11월 5일)'을 기념해 오는 10월 18·19일 이틀 동안 오전 10시부터 오후 8시까지 월미 문화의거리에서 '2025 인천 소상공인 우수제품 전시회'를 연다.이번 전시회에서는 인천광역시 소상공인연합회가 주관하며, 관내 50여 개 소상공인 업체가 참여해 품질과 아이디어가 돋보이는 다양한 제품들을 선보인다. 방문객들은 우수한 지역 제품을 직접 체험하고 특별 할인 가격으로 구매할 수 있어, 시민과 소상공인이 함께하는 상생의 장이 될 전망이다.또한, 행사 첫날인 10월 18일 오후 2시부터 4시까지는 월미도 갈매기홀에서 '어울마당 음악회'가 열린다. 신애, 클로버, 경인고속도로 등 6개 팀이 공연을 펼치며, 소상공인과 시민이 함께 어우러져 즐기는 문화 교류의 무대가 마련된다.이와 별도로 인천시는 10월 27일 시청 대회의실에서 '소상공인 경영대상 시상식'을 개최한다. 이번 시상식에서는 지역 경제 발전에 기여한 우수 소상공인 20명에게 표창장을 수여하며, 이 중 10명은 시장상, 나머지는 시의회 의장상 등 유관기관 표창을 받는다. 인천시는 이번 시상을 통해 소상공인의 노고를 격려하고 사기 진작을 도모할 계획이다.김진태 인천시 경제산업본부장은 "이번 전시회는 경기 불황 속에서도 꿋꿋하게 노력하는 소상공인들이 제품의 진정한 가치를 시민들에게 직접 알리고, 판매 활로를 넓히는 중요한 자리"라며 "이번 행사를 통해 지역 상권에 활력을 불어넣는 축제의 장이 되기를 기대한다"고 말했다.