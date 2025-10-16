"설마, 내 일도 AI가?" 한 번쯤 고민하신 분은 여길 봐주세요

큰사진보기 ▲우숙영 작가는 책에서 "AI와의 대화는 통제와 예측이 가능하고, 갈등이나 딜레마가 없다. 이렇게 나만을 위해 존재하는 대화가 보편화되면 우리의 삶에는 어떤 변화가 생길까?"라는 질문으로, AI와 함께 살아가는 이 시대에 우리가 짚어야 할 사유거리를 던진다. ⓒ 우숙영 관련사진보기

'멋진 신세계에선 사람들이 자신이 생각 없이 웃고만 있다는 사실 때문에 괴로워하지 않는다. 그보다는 자신이 무엇을 보고 웃는지, 왜 생각을 멈췄는지 모르기 때문에 고통스러워 한다.'

AI 운영체제(OS)에 사랑의 감정을 느끼는 남자의 이야기를 그린 영화 '그녀(Her)'.2013년에 만들어진 이 영화의 시대적 배경은 2025년이다

- 10가지 질문을 통해 '인간다움을 지켜야 한다'고 강조하고 있는데, 질문을 뽑은 기준은.

- 'AI는 인간의 대체재일까, 아니면 파트너일까' 이 물음에 대한 논란이 많다.

- 최근 많은 사람이 일상적인 검색이나 의사결정조차 AI에게 맡기곤 한다. '의존'과 '활용'간의 경계를 어떻게 구분해야 한다고 보십니까?

- 책에서 다룬 것처럼, 사람들은 점차 상실과 애도의 과정을 AI 챗봇과 대화하며 치유하려는 모습도 보인다. 얼마 전에는 노인들도 매일 AI와 대화를 통해 외로움을 이겨내고 있다는 기사도 보도됐다. AI가 우리 삶의 정서를 이 정도로 대변해도 괜찮을까.

- AI가 업무의 많은 부분을 대신하는 시대에, 우리는 어떻게 개인의 경쟁력을 지키고 의미 있는 성과를 만들어낼 수 있을까.

- 교육 현장에는 학생들이 과제나 글쓰기를 AI에 의존하는 경우가 늘고 있어 환영과 우려가 공존한다. 학습 과정에서 AI를 '효율적인 도구'로 활용하게 만들 구체적인 가이드라인이 필요하다고 보는지.

- AI가 일상에 깊숙이 들어오면서, '프라이버시 침해'나 '데이터 유출'에 대한 우려도 커지고 있다. 개인이 스스로 지킬 수 있는 최소한의 안전 수칙이 있다면.

- AI 의존이 심화될수록 사회적 '디지털 격차' 문제도 간과할 수 없다. 격차를 줄이기 위한 장치는.

<어느날 미래가 도착했다>

- 많은 직장인이 "내 일도 곧 AI로 대체될까?"하는 불안을 갖고 있다. 하지만 일부 전문가들은 새로운 직군과 직업이 다시 생겨날 것이라며 이에 대한 준비도 필요하다고 강조한다.

- 마지막 질문이다. 현대인이 AI 시대를 살아가면서 '삶의 균형'을 지키기 위해 반드시 기억해야 할 태도나 원칙을 꼽는다면.

문화평론가 닐 포스트먼이 쓴 <죽도록 즐기기>(굿인포메이션)라는 책을 보면, 마지막 '헉슬리의 경고' 파트 후반에 이런 구절이 있다.책장 속에 오랫동안 꽂혀 있던 이 책을 다시 집어든 이유는, 우숙영 작가가 쓴 <어느날 미래가 도착했다>는 책에 '인공지능(AI) 시대에 직접 선택한다는 것의 의미는 무엇일까?'라는 문구를 접한 직후였다. 늘 주변에서도 'AI가 전부 써줄 텐데 뭐하러 걱정해?' 'AI로 광고 영상제작하는 것이 가성비도 좋고 퀄리티가 더 좋아' '난, 짜증날 때마다 챗GPT한테 털어놔' '차라리 AI 판사가 더 낫겠다'라는 말을 심심찮게 들을 수 있는데, AI는 빠르게 일상으로 흡수되고 있다는 방증이 아닐까.AI로 다가올 미래는 이보다 더 확장되고 깊은 세계다. AI는 놀라운 속도로 인간의 지식을 흡수하며 일상의 모든 영역에 스며들고 있다. 그 속도에 감탄하면서도 우리는 불안해진다. 모든 것이 일사천리인 AI 앞에서 인간은 무엇을 어떻게 해야 할까. 누구나 한 번쯤 고민해 봐야 하는 문제이기도 하다.우숙영 작가의 <어느날 미래가 도착했다>(창비)라는 책은 그 제목처럼, 우리가 원하든 원치 않든 마주해야 하는 AI를 놓고 이를 현명하게 활용하면서도 인간다움을 잃지 않는 길, 그것이 지금 우리가 풀어야 할 과제가 무엇인지 제시하기 위해 10가지 질문을 던지고 있다.이번에는 기자가 그에게 질문 10가지를 준비해 이메일로 인터뷰를 진행했고, 14일 오후 답변이 왔다.우 작가는 삼성전자 재직 당시 미래 제품과 서비스를 기획·디자인하는 선행 디자이너로 일하며 기술이 인간의 삶에 미치는 영향과 책임을 꾸준히 고민해왔다고. 퇴사 후에는 예술과 교육 현장에서 AI를 직접 다루며 그 긍정적·부정적 영향을 실감했고, 주변 사람들이 던진 질문에 답하고 싶다는 마음이 책 집필의 가장 큰 동기가 됐다고 설명했다. 그는 이번 책을 "부모님과 친구, 디자이너, 개발자, 예술가, 교육자, 제자들에게 전하는 늦은 답변"이라며, "오랫동안 붙들고 있던 숙제를 제출했더니 더 많은 숙제를 받은 기분"이라고 덧붙였다."특정한 기준을 정해 뽑은 것은 아니었다. AI 기술을 활용하며 스스로에게 던졌던 질문들과 주변 사람들이 내게 물어왔던 질문들을 모아 분류하다 보니 자연스레 10가지로 정리됐다. 그렇게 모아 보니 결국 '삶과 인간다움'에 관한 질문으로 정리됐다. 이것이 핵심이다.""AI는 우리가 원하든 원하지 않든 이미 우리 삶 속에서 하나의 '행위자'로 기능하기 시작했다. 육체를 지닌 AI가 보편화되면 더 많은 역할을 AI가 수행할 것이다. 그렇기 때문에 AI가 인간의 대체재일지, 파트너일지 묻기 이전에, 우리가 어떤 역할을 AI에 위임하고 무엇을 인간의 일로 남길지 먼저 고민해야 한다. 인간이 수동적 존재가 아니라 '능동적 존재'로서 AI와의 관계를 설정해야 한다고 강조했다.""의존과 활용의 경계를 무 자르듯 정확히 나누기는 어렵다. 다만 AI 없이 어떤 일을 감히 시도조차 할 수 없다고 느껴지는 순간, 우리는 이미 활용을 넘어 의존 상태에 접어들었다고 볼 수 있다. AI 도움 없이는 결정이나 판단을 내리기 어렵거나, 이메일 작성, 보고서 작성, 과제 수행 등이 불가능하게 느껴진다면 의존을 의심해 봐야 한다.""이 역시, 'AI가 우리 삶의 정서를 대변해도 괜찮은지'를 묻기 이전에, '왜 사람들이 정서적인 측면에서 AI를 활용하는지'를 먼저 물어야 한다. 그래야 그에 대한 정책과 답을 찾을 수 있다. 현실 세계에서 정서적 필요가 적절히 충족된다면 사람들은 굳이 AI로 이를 대체하려 하지 않을 것이기 때문이다. 결핍이 없다면 요구도 없을 테니까.""기본적으로 자신의 업(業)에서 필요한 AI 도구를 효과적으로 활용할 수 있는 능력이 중요하다고 생각했다. AI가 직접 일자리를 빼앗는 것은 아니지만, 도구를 활용할 줄 아는 사람에 의해 그렇지 못한 사람들이 대체되는 현실은 부인할 수 없는 사실이다. 또한 빠르게 변하는 AI 기술에 적응하고 지속적으로 학습할 수 있는 능력도 필요하다.여기에 더해, AI로 쉽게 대체하기 어려운 능력을 향상시키는 일도 중요하다. 비판적으로 사고하고, 자신의 업에 대한 전문성을 기반으로 전체를 조망하며, 윤리적 판단을 내리고, 커뮤니케이션을 통해 협업을 이끌어내는 역량이 여기에 해당한다. 결국 개인의 경쟁력을 유지하려면 이전보다 더 많은 책임과 노력을 감수해야 하는 시대가 됐다. AI 도구를 통해 전문가가 아닌 일반인도 평균적인 산출물을 쉽게 생산할 수 있는 세상이 됐기 때문이다.""필요하다고 생각한다. 현실적으로 그러한 가이드라인 없이는 AI가 '학습을 돕는 도구'가 아닌 '결과물을 만들어 내는 도구'로 활용되기 쉬우니까. 하지만 이러한 가이드라인이 제대로 효과를 보기 위해서는 교육 현장에서 학생들을 어떻게 교육하고, 평가할 것인가도 함께 검토해야 한다. 아무리 구체적인 가이드라인을 만들어도 지금처럼 '산출물'과 '결과'를 중요하게 여기는 평가 체계 안에서는 무용지물이 될 수 있다.""사용하고 있는 AI 서비스의 설정에 들어가 자신이 입력한 내용이 AI 모델 개선에 사용되지 않도록 설정하시는 게 좋다. (챗GPT의 경우, 설정> 데이터 제어> 모든 사용자 대상 모델 개선 OFF) 기본적으로는 개인정보나 민감한 정보, 보안이 필요한 정보는 아예 AI에 입력하지 않는 것이 바람직하다.""AI 서비스를 비롯한 디지털 서비스 접근성을 확대하고 디지털 인프라를 확충하기 위한 제도를 마련한다. 동시에, AI 시대에 맞는 교육 정책으로 뒷받침해야 한다. 한국에서도 '디지털 포용법(Digital Inclusion Act)'이 국회를 통과해 2026년 1월 22일부터 시행된다. 다만, 허울뿐인 법이 되지 않도록 구체적이고 세부적인 법률 제정과 실효성 있는 정책 프로그램이 마련되도록, 정부와 학계, 기업, 시민사회가 함께 지켜보고 노력해야 한다." (*디지털 포용법: AI와 디지털 기술의 급속한 발전으로 발생하는 사회적·경제적 차별을 예방하고 해소해 모든 국민이 디지털 기술의 혜택을 누릴 수 있도록 법적·제도적 기반을 마련한 법률)"이 질문은 거의 모든 자리에서 항상 받는 질문이다. 나는 그때마다 '일의 영역에서 장기적인 관점으로 보면 기술적 자동화가 불가능한 부분은 거의 없다'고 답한다. 그래서 '인간의 일자리가 모두 사라지느냐'는 질문에는 '그렇지 않다'고 말한다. 일자리는 기술뿐만 아니라 사회, 문화, 환경, 정치적 영향도 함께 받기 때문이다. 기술적으로 가능하다고 해서 그 일이 반드시 현실에서 실현되는 것은 아니다.그런 맥락에서 미래의 일자리를 예측할 때는 '기술'보다 '인간'을 바라보는 편이 훨씬 안전하다고 생각한다. 기술적으로 자동화가 불가능한 일은 점점 더 빠른 속도로 줄어들고 있기 때문이다. 기술적으로 자동화할 수 있다고 해도, 사회적·문화적·정치적 측면에서 인간이 하고 싶어 하거나, 인간이 했기에 가치를 부여할 수 있는 일이 무엇인지 고민하는 것이 더 영리한 전략일 수 있다.""어느 시대든 마찬가지지만, '삶의 균형'을 지키기 위해서는 자신이 어떤 형태의 삶을 살고 싶은지 반드시 생각해 봐야 한다. 특히 요즘처럼 AI 알고리즘이 지배하는 시대에는, '내 생각'이 없으면 '알고리즘의 생각'대로 살기 쉽다."우숙영 작가는 덧붙여 "인간만이 할 수 있다고 믿어 왔던 많은 것들이 이제 AI 기술로 가능해졌다"고 말했다. 당연스레 받아들였던 말이기도 한데, 순간 많은 생각을 몰고 왔다. AI는 단순히 일자리나 경제, 교육에만 영향을 미치는 것이 아니라 우리의 감정과 관계·기억·책임·윤리·선택 등 본질적인 영역에도 영향을 주기 때문이다. 이러한 이유로 그는 "기술 발전의 방향성을 소수의 기술 기업에만 맡기는 것은 너무 위험하다"고 지적하기도 했다.또 "기술 시대에도 인간만이 할 수 있는 질문과 인간만이 지킬 수 있는 가치를 고민하며, 기술 발전에 의해 수동적으로 결정되는 존재가 아닌, 스스로 미래를 만들어가는 존재가 돼야 한다"고 강조했다.