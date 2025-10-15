"깊어가는 가을, '왜 시인으로 사는가'를 생각한다"

AD

큰사진보기 ▲24일 오후 6시, 경남문학관 ‘왜 시인으로 사는가’ 행사. ⓒ 창연출판사 관련사진보기

가을이 깊어가는 시월에 시(詩)의 의미를 다시 묻는 자리가 마련된다. 오는 24일 오후 6시, 경남문학관에서 '왜 시인으로 사는가'를 주제로 한, 시인-독자 만남의 행사가 열린다.경남문학관은 "문학의 본질과 시인의 존재 이유를 함께 사유하는 시간으로, 지역 문단에서 꾸준히 창작활동을 이어온 두 시인이 대담자로 나서 문학의 숨결을 나눈다"라고 소개했다.이번 시인-독자 만남에는 김용권 시인과 이경주 시인이 대담자로 참여한다. 두 시인 모두 시향문학회 회원으로, 지역 문학 현장에서 시의 본령을 지켜오고 있다는 평가를 받고 있다.김용권 시인은 <서정과 현실>을 통해 등단한 이후 들불문학제 대상, 박재삼 사천지역문학상, 경남문학 우수작품집상 등을 수상하며 서정성과 현실 인식을 아우르는 시세계를 펼쳐왔다. 시집 <시간의 현상학>을 비롯해 다수의 작품을 통해 그는 "시간과 존재의 관계를 탐색하는 시적 사유자"로 평가받는다.함께 대담에 나서는 이경주 시인은 <시조문학>과 <시조와 비평>을 통해 등단했으며, 경남시조문학상 수상자로서 전통과 현대를 잇는 시조 창작에 힘써왔다. 시조집 <세상너머>와 <사람의 겨울>로 삶의 깊이를 노래한 그는, 최근 사진 전시회 <마산너머>를 열어 언어와 시각예술의 경계를 넘는 창작활동을 이어가고 있다.이번 행사는 창연출판사가 주관하며, 지역 문학의 현주소를 돌아보고 시인으로 살아간다는 것의 의미를 함께 나누는 자리로 기획됐다. 단순한 작품 낭독을 넘어, 두 시인이 각자의 문학 여정 속에서 느낀 시인의 고독, 창작의 기쁨, 그리고 지역 문학의 방향성에 대한 솔직한 이야기가 오갈 예정이다. 진행은 이서린 시인과 시 낭송에 김효경, 서미경 시인이 참여한다.창연출판사는 "한 권의 시집이 세상의 소음을 잠시 멈추게 하듯, 이번 행사는 문학을 사랑하는 이들에게 잔잔한 울림을 선사할 것"이라며 "'왜 시인으로 사는가'라는 물음에 대한 답은, 어쩌면 이날 경남문학관에서 피어날 시의 한 구절 속에 숨어 있을지 모른다"라고 밝혔다.