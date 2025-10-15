'없어서 못한다' 노인일자리 대기 22만명 넘어... 전년보다 2배↑

큰사진보기 ▲남인순 더불어민주당 의원(자료사진). ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲최근 5년간 노인일자리 현황 ⓒ 남인순 국회의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲최근 5년간 노인일자리 참여자 평균연령 및 최고연령 ⓒ 남인순 국회의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲소득활동에 따른 소득 구간별 노령연금 감액자 수와 노령연금 연간 총 감액액, 기초연금 감액 부부 현황 및 연간 총 감액액 ⓒ 남인순 국회의원실 관련사진보기

올해 8월 기준으로 노인일자리 참여를 위한 대기자 수가 22만8543명인 것으로 파악됐다. 이는 지난해보다 약 2배 가까이 늘어난 규모다. 특히 올해 처음 노인일자리 최고령 참여자 연령이 115세를 넘어섰다.15일 국회 보건복지위원회 소속 남인순 더불어민주당 의원이 한국노인인력개발원으로부터 받은 '최근 5년간 노인일자리 현황' 자료에 따르면 연도별 노인일자리 대기자는 2020년 8만6046명에서 2024년 12만5712명으로 46.1% 증가한 것으로 나타났다. 올해는 8월 기준으로 이미 지난해 수치를 훨씬 넘어서 역대 최대를 기록했다.참여자의 나이를 살펴보면, 2025년 8월 기준 평균연령은 공익활동 77.4세, 역량활용 70.8세, 공동체사업단 71.4세였다. 특히 최고연령은 공익활동 115세, 역량활동 98세, 공동체사업단 101세로 나타났다.남인순 의원은 "우리나라 노인빈곤율은 2023년 기준 40.4%로 OECD 평균 14.2%의 세 배에 달해 노인빈곤국이라는 오명을 벗지 못하고 있다"며 "노인일자리 수요가 갈수록 늘고 있는 만큼, 충분한 일자리를 제공해 보충적인 소득과 사회참여 기회를 확대하고, 건강한 노후를 보낼 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.반면, 일하는 노인들의 연금이 깎인 것으로 나타났다.남 의원이 보건복지부에서 받은 자료를 분석한 결과 지난해(2024년) 소득활동에 따른 노령연금 감액자는 2021년 14만8497명에서 2024년 13만7061명으로 7.7% 줄어들었다. 그러나 연간 감액액 합계는 2021년 2162억7500만 원에서 2024년 2429억7000만 원으로 12.34% 늘어났다.기초연금을 동시에 수급하는 부부는 2021년 256만 명에서 2024년 297만 명으로 16.02% 증가했으며, 연간 감액액은 2021년 1506억600만 원에서 2024년 1921억3100만원으로 25.57% 늘었다.남 의원은 "0층인 기초연금과 1층인 국민연금은 노후소득보장 체계의 중심인데, 일하거나 부부라는 이유로 연금액이 깎이는 것은 '노후 소득 보장'이라는 제도의 본래 취지에 맞지 않는다"며 "감액 제도를 개선하여 어르신의 근로 의욕을 높이고, 연금 수급권을 실질적으로 보장해야 한다"고 말했다.한편 일하는 노인에 대한 국민연금 감액제도 개선과 기초연금 부부감액 단계적 축소는 이재명 정부 국정과제에 포함돼 있다.