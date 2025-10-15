김해시여성센터, 수강생 작품전시·바자회 마련

김해시복지재단 김해시여성센터는 오는 31일 센터 4층 대강당 및 다목적실에서 "여성센터 수강생 작품전시·바자회"와 "인공지능(AI) 시대 시민 인문학 특강"을 연계한 시민참여형 복합행사를 추진한다.
이번 행사는 수강생의 학습 성과를 지역사회와 공유하고, 바자회 수익금을 기부하여 나눔 문화를 확산하기 위해 마련되었다. 약 50여점의 연필스케치, 문인화, 서예, 규방공예, 보타니컬 아트, 수채캘리그라피 작품이 전시되며 디저트·드립백·브로치 등 창작품 바자회도 함께 운영된다.
또한 특강에서는 급변하는 AI기술 시대 속에서 개인의 정체성과 삶의 품격을 지키는 방법을 주제로 김윤희 마음교육원 원장이 강연자로 나설 예정이다.
이날 행사장에서는 타로상담 체험, 창업 프리마켓, 만들기 체험, 포토존 등 시민참여형 프로그램도 함께 운영돼 김해시민 누구나 무료로 참여가능하며, 사전등록은 오는 17일부터 김해시공공예약포털에서 가능하다. 사전등록 참가대상자에 한해 당일 행사장에서 선착순 기념품을 증정받을 수 있다.