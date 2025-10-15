큰사진보기 ▲김해시여성센터, 수강생 작품전시·바자회 마련 ⓒ 김해시청 관련사진보기

김해시복지재단 김해시여성센터는 오는 31일 센터 4층 대강당 및 다목적실에서 "여성센터 수강생 작품전시·바자회"와 "인공지능(AI) 시대 시민 인문학 특강"을 연계한 시민참여형 복합행사를 추진한다.이번 행사는 수강생의 학습 성과를 지역사회와 공유하고, 바자회 수익금을 기부하여 나눔 문화를 확산하기 위해 마련되었다. 약 50여점의 연필스케치, 문인화, 서예, 규방공예, 보타니컬 아트, 수채캘리그라피 작품이 전시되며 디저트·드립백·브로치 등 창작품 바자회도 함께 운영된다.또한 특강에서는 급변하는 AI기술 시대 속에서 개인의 정체성과 삶의 품격을 지키는 방법을 주제로 김윤희 마음교육원 원장이 강연자로 나설 예정이다.이날 행사장에서는 타로상담 체험, 창업 프리마켓, 만들기 체험, 포토존 등 시민참여형 프로그램도 함께 운영돼 김해시민 누구나 무료로 참여가능하며, 사전등록은 오는 17일부터 김해시공공예약포털에서 가능하다. 사전등록 참가대상자에 한해 당일 행사장에서 선착순 기념품을 증정받을 수 있다.