메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
김해시여성센터, 수강생 작품전시-바자회 마련

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

문화

부산경남

한줄뉴스

25.10.15 09:02최종 업데이트 25.10.15 09:02

김해시여성센터, 수강생 작품전시-바자회 마련

원고료로 응원하기
김해시복지재단 김해시여성센터는 오는 31일 센터 4층 대강당 및 다목적실에서 "여성센터 수강생 작품전시·바자회"와 "인공지능(AI) 시대 시민 인문학 특강"을 연계한 시민참여형 복합행사를 추진한다.

이번 행사는 수강생의 학습 성과를 지역사회와 공유하고, 바자회 수익금을 기부하여 나눔 문화를 확산하기 위해 마련되었다. 약 50여점의 연필스케치, 문인화, 서예, 규방공예, 보타니컬 아트, 수채캘리그라피 작품이 전시되며 디저트·드립백·브로치 등 창작품 바자회도 함께 운영된다.

또한 특강에서는 급변하는 AI기술 시대 속에서 개인의 정체성과 삶의 품격을 지키는 방법을 주제로 김윤희 마음교육원 원장이 강연자로 나설 예정이다.

이날 행사장에서는 타로상담 체험, 창업 프리마켓, 만들기 체험, 포토존 등 시민참여형 프로그램도 함께 운영돼 김해시민 누구나 무료로 참여가능하며, 사전등록은 오는 17일부터 김해시공공예약포털에서 가능하다. 사전등록 참가대상자에 한해 당일 행사장에서 선착순 기념품을 증정받을 수 있다.

김해시여성센터, 수강생 작품전시·바자회 마련
김해시여성센터, 수강생 작품전시·바자회 마련 ⓒ 김해시청
AD

#여성

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사'진주건축문화제', 진주시청 현관 15~24일



독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초