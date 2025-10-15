'비닐하우스 사망' 이주노동자 속헹 유족에 상고한 정부 논란

큰사진보기 ▲지난 2020년 사망한 고 속헹의 부모 눈 이엠, 난 님 부부가 지난 2024년 캄보디아 현지에서 줌(화상 회의 어플리케이션)을 통해 오마이뉴스 인터뷰에 응하는 모습. ⓒ 유지영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲폐쇄된 고 속헹씨 비닐하우스 기숙사 ⓒ 최정규 관련사진보기

큰사진보기 ▲기숙사산재사망 이주노동자 고 속헹씨 기숙사 화장실 ⓒ 최정규 관련사진보기

한겨울 포천 비닐하우스에서 사망한 이주노동자 속헹씨의 사망에 국가 책임이 있다고 인정한 법원 판결을 정부가 인정하지 않은 데 대해 비판이 잇따르고 있다.한국 정부는 지난 2일 국가를 상대로 한 속헹씨 유가족의 손해배상 소송 일부 승소 판결에 상고했다. 이주노동자의 인권이 고용허가제 운영 주체인 대한민국 정부(고용노동부)의 책임임을 밝힌 유의미한 판결이 나왔음에도 정부가 되려 그 의미를 퇴색시키고 있다는 평가다.지난 9월 19일 재판부(서울중앙지법)는 속헹씨의 사망에 한국 정부의 책임이 인정된다면서 속헹씨 부모에게 2000만 원을 지급하라고 판결했다. 그러면서 한국 정부에 "(이주노동자 거주지를) 매년 1회 이상 지도·점검하라는 규정이 있었으나 단 한 차례도 지도·점검하지 않았다(판결문 중 일부)"고 말했다.김달성 목사(포천이주노동자센터 대표)는 14일 <오마이뉴스>와의 전화통화에서 "산재를 줄이기 위해 (고용노동부 장관) 직을 걸겠다고 공언한 김영훈 장관이 이런 짓을 버젓이 하고 있다"면서 실망감을 드러냈다. 앞서 김 장관은 9월 28일 이주노동자들을 만난 자리에서 "모든 노동자는 보호받아야 한다, 이것이 대한민국의 국정이고, 이재명 정부의 노동철학"이라 밝힌 바 있다.송은정 이주민센터친구 센터장 또한 "(법무부에 상고 이틀 전 검찰의 기계적 상소 남발 관행을 막기 위한 제도 개편을 지시한) 이재명 대통령의 발언도 있었던 터라 그래도 새로운 변화가 있지 않을까 기대했다. 그러다가 상고를 했다는 사실에 더욱 화가 났다"라고 말했다. 해당 사건은 민사 사건이고 검찰과 관련 없지만, 정부의 책임을 어느 정도 인정해야 한다는 취지에서 다른 결정을 할 것이라 기대했다는 뜻이다.고용노동부는 속헹씨의 사업장이 민원이나 고용인원이 많은 '점검 대상'에 포함되지 않은 점, 사업장의 일반 건강 진단 결과는 노동부에 보고할 법적 의무가 없다는 점 등을 들어 상고를 결정했다.이러한 고용노동부의 반론을 두고서 이용우 더불어민주당 의원은 14일 <오마이뉴스>에 "고용노동부는 사실 관계가 틀렸다는 이유로 상고했는데, 대법원은 사실이 아닌 법리 적용이 맞는지를 판단(법률심)한다. 이 같은 상고 이유는 대통령이 (상고로) 국민을 괴롭히지 말라고 한 말과도 배치돼 있다"라고 지적했다. 또 "그러한 사실 관계가 달라진다고 재판부 판단이 달라질 것으로 보지 않는다"고도 덧붙였다.송 센터장은 고용노동부에 "앞으로도 전수 조사를 하지 않고 사람이 죽을 수 있는 숙소를 이대로 방치하겠다는 것인지 대답을 내놓아야 할 것"이라고 지적했다.유가족 측 대리인인 최정규 변호사는 "항소심 재판에서 피고 대한민국은 우리가 잘못했고, (속헹씨) 기숙사도 점검한 적이 없다고 말했다. 그런데 이제와서는 말을 바꾸어서 속헹씨 사업장이 민원이 들어오지 않았다고 한다"고 비판했다.현재 고용노동부는 고용허가제도, 특히 이주노동자의 인권침해를 불러 일으키는 사업장변경제도 등에 대한 개편에 착수한 상태다. 이에 대해 최 변호사는 "이 판결은 제도 개선에 나서는 고용노동부를 오히려 도와주는 것"이라면서 "(열악한 기숙사를 통해 얻을 수 있는) 중소기업의 단기적인 이익을 보전해주다가, 인권 침해 사건을 세금으로 메꾸면 안 된다는 논리를 만들어준 것이다"라고 설명했다.김달성 목사는 "항소심 판결의 핵심은 이주노동자를 데려온 국가의 책임이 있다는 것이다. 지자체는 불법 건축물을 철거할 의무가 있지만, (고용허가제가 도입된 이후) 지난 21년 간 사업주들이 이주 노동자들에게 제공하는 불법 건축물인 기숙사를 철거하지 않았다"라고 말했다.그러면서 "사람이 살 수 있는 기본적인 환경을 마련하는 일은 주거 기본권의 문제"라며 "기본권조차 없었다는 반성은 하지 않고 국가 배상 판결에 불복하는 것은 선진국에 들어섰다는 대한민국 정부가 취할 자세가 아니다"라고 비판했다.