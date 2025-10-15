트럼프 "마약 테러리스트 6명 사살"... 베네수엘라 해상 선박 타격

AD

도널드 트럼프 전 미국 대통령은 14일(현지시간) 미군이 베네수엘라 인근 해상에서 마약 밀수에 연루된 것으로 의심되는 선박을 타격해 탑승자 6명이 사망했다고 밝혔다. 이번 작전은 지난해 9월 이후 다섯 번째이며, 지금까지 사망자는 총 27명에 달한다.트럼프 전 대통령은 자신의 소셜미디어 플랫폼 '트루스 소셜(Truth Social)'을 통해 "해당 선박은 불법 마약을 운반하고, 테러조직과 연계된 네트워크의 일부로 확인됐다"고 주장했다. 이어 "공해상에서 이뤄진 이번 타격으로 미군 피해는 없었으며, 사망자는 '마약 테러리스트'로 분류된다"고 덧붙였다. 그러나 관련 조직이나 구체적 증거는 제시하지 않았다.그가 공개한 33초 분량의 감시 영상에는 소형 선박이 해상에서 미사일에 맞아 폭발하는 장면이 담겼다.미 국방부는 이번 작전에 대해 '불법 전투원 제거'라는 입장을 밝혔다. CNN은 "국방부가 의회에 보낸 서한에서 트럼프 전 대통령이 미국이 테러조직으로 지정한 마약 카르텔과 무력 충돌 상태에 있다고 판단했다"고 전했다.하지만 일부 전문가는 이번 작전이 국제법 위반 소지가 있다고 우려한다. 국제법 전문가들은 "직접적인 위협이 없는 상황에서 혐의자에 대해 적법 절차 없이 무력 사용을 감행한 것은 초법적 행위로 해석될 수 있다"고 지적했다. <뉴욕타임즈>도 "해안경비대의 단속이나 체포 대신 무력 사용을 정당화하려는 미국 정부의 논리가 논란을 낳고 있다"고 보도했다.라틴아메리카 매체 <블룸버그 라이나>는 "베네수엘라는 주로 코카인 운송 경로일 뿐이며, 미국 내에서 심각한 사회문제로 떠오른 펜타닐은 대부분 멕시코를 통해 유입된다"고 짚었다.정치권에서도 견제 움직임이 나타나고 있다. 랜드 폴 공화당 상원의원은 대통령의 단독 군사행동 권한을 제한하기 위한 '전쟁권한결의(War Powers Resolution)' 공동 발의를 추진 중이다. 그는 X(옛 트위터)를 통해 "적법 절차 없이 선박을 공격하는 행위는 의도치 않은 충돌을 유발할 수 있으며, 정권 교체 시도로 오해받을 위험이 있다"며 "의회가 전쟁 관련 권한을 회복해야 한다"고 강조했다.폴 의원은 JD 밴스 부통령이 이전 작전을 '성공적'이라고 평가한 데 대해서도 "재판 없이 이뤄진 살해 행위를 미화하는 것은 무책임하고 위험한 태도"라고 비판했다.현지 외교 소식통들은 이번 작전이 미국과 베네수엘라 간 군사적 긴장을 더욱 고조시킬 수 있다고 전망했다. 앞서 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 "미군이 자국 영토나 주권을 침해할 경우 비상사태를 선포하겠다"고 경고한 바 있다.국제사회에서는 미군의 카리브해 작전이 정당성을 상실하고 '비공식적 군사행위'로 확산되고 있다는 우려도 제기되고 있다.